電腦插滿4條RAM效能竟比插2條差？打機想玩得流暢更要關注1件事

如果你現在使用的是ATX主板，或者MATX主板，那麼主板上大概率會給到四個記憶體插槽。大家有沒有想過，要是把四根記憶體插槽全部插滿，那得多爽啊。



事實上，即使主板上有四根記憶體插槽，我也不建議大家插滿。原因很簡單，四根記憶體插滿後，性能反而會變弱。

插滿四條記憶體，性能反倒會下降（AI圖片生成；01製圖）

１. 雙通道記憶體的效能之謎

消費級處理器所支持的記憶體通道一般就是雙通道，而面向商用領域的處理器才會提供四通道或者八通道的支持，即使插滿四根記憶體，它也並不是四通道，還是雙通道，理論速度與正確插兩根記憶體組成雙通道的速度並不會有明顯區別。

即使都是雙通道，插滿四根為何不如只插兩根呢，原因就在記憶體頻率上。只插兩根的情況下，記憶體可以輕鬆跑到標定頻率是，是沒有問題的。但當插滿四根記憶體之後，情況就變得有些複雜。

一般插滿四根記憶體之後，記憶體能夠正常工作的頻率往往會低於標稱頻率。比如DDR5 4800MHz記憶體，插兩根記憶體的話還是4800MHz頻率，但插滿四根記憶體的話，記憶體頻率就可能會下降到4000MHz，不然就無法穩定運行。

這自然會影響到實際的性能表現。我們以DDR5 4800MHz記憶體為例，當插兩根記憶體組成雙通道的時候，實測記憶體成績為：記憶體讀取74975MB/s、寫入68123MB/s、複製67952MB/s、延遲79.6ns。

當如果插滿四根DDR5 4800MHz記憶體的話，那麼它的成績就變成了這樣：讀取62705MB/s、寫入60898MB/s、複製61452MB/s、延遲101.4ns。

2. 記憶體頻率與容量的抉擇

從結果能明顯看出，記憶體的讀取、寫入、複製性能都有不同程度的下降，而延遲也會變得更高。這也是為什麼，推薦大家插兩根記憶體組成雙通道就夠了，沒必要插滿四根。

這種情況不僅出現在台式機上，還會出現在筆記本上，沒錯，有一些筆記本是提供四根記憶體插槽的，通常是旗艦級的遊戲本，插滿四根記憶體之後同樣會出現記憶體頻率下降的情況。

智能筆記本電腦（AI圖片生成）

既然插滿會降低性能，那麼主板廠商為什麼要給到四個記憶體插槽呢？其實四個記憶體插槽的主要目的，是能夠讓用戶擁有更大容量的記憶體。也就是說，當你需要處理的任務，對於記憶體容量的重要性高於記憶體頻率的時候，那麼插滿四根記憶體是有意義的。

3. 記憶體配置對不同用戶的影響

比如創作、建模等工作，這類工作對於記憶體容量的需求非常高，記憶體容量達不到一定程度，甚至運行專業軟件的效率就會低很多，反而記憶體頻率並不會提高工作效率。這種情況下，插滿四根記憶體就是完全沒有問題的。

在工作中的筆記本（AI圖片生成）

不過對於絕大多數普通用戶來說，相信大家主要還是玩遊戲、日常辦公這類需求，這些需求對於記憶體的容量並沒有太嚴苛的限制，反而記憶體頻率越高，處理的速度就越快，特別是遊戲，還是很吃記憶體帶寬的。這種情況下，自然插兩根記憶體組成雙通道就足夠了。

4. 雙通道vs四通道的實用建議

總結，對於消費級硬件來說，即使插滿四根記憶體，其仍然是雙通道，記憶體帶寬不會有提升。反而因為插滿記憶體後，對主板佈線、處理器的記憶體控制器要求更高，導致記憶體只能以更低的頻率才能穩定運行，反而降低了記憶體性能。

對於玩家這類用戶來說，記憶體頻率的重要性要大於記憶體容量，所以插兩根記憶體組成雙通道就可以了。對於創作者等用戶來說，記憶體容量的重要性要大於記憶體頻率，所以插滿四根記憶體是很有幫助的。

玩家用法，創作者用法（AI圖片生成）

