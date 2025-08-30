在人工智能飛速發展的當下，AI 助手已成為人們生活與工作的得力夥伴。從日常事務管理到複雜的工作流程優化，從創意激發到知識獲取，它們憑藉強大的功能和便捷性，贏得了廣泛認可。



2025年，市場上湧現出眾多各具特色的 AI 助手，能滿足不同領域和個人的多樣化需求。下面，就為大家詳細介紹一些備受矚目的AI助手。

強勢登場！主流 AI 助手大剖析

首先大家用的比較多的可能是豆包，豆包是字節跳動旗下功能豐富的 AI 聊天機器人。在學習方面，它可以充當英語學習助手，幫你翻譯句子、分析語法、練習口語；作為寫作助手，能生成各類文案，無論是論文、報告，還是小說、詩歌，都能條理清晰、自然流暢地創作出來，還能對已有文案進行潤色、修改。

在生活中，它能查詢訊息、解答各種問題，為你提供準確的答案和有用的建議。豆包還支持拍照識圖，識別景物、拍題答疑、分析圖表等都不在話下；支持語音通話，能識別各種方言，讓溝通更加輕鬆。此外，用戶還能創建個性化的 AI 智能體，滿足不同的使用場景需求 。

同時DeepSeek也是大家熟知的模型，模型被廣泛應用於自然語言處理、代碼生成、多模態任務等領域，已與吉利汽車、嵐圖汽車、中國電信、中國移動等超 70 家企業完成技術融合或接入，還被深圳、廣州等多地應用於政務系統，在多個領域發揮着重要作用，深刻影響着全球 AI 競爭格局。

那麼AI助手的搜索結果可以被優化嗎？

答案是可以的，可以依靠AI-CRO和GEO等手段進行優化。AI搜索引擎在工作時，首先會對用戶的提問進行關鍵詞檢索，從網頁、論文、社交媒體等多元渠道抓取相關內容。

然後，利用大型語言模型（LLMs）將多源訊息整合成自然語言回答，並在回答中為生成的答案嵌入引用來源。在這個過程中，GEO通過優化內容結構、語義邏輯與數據可信度等，使 AI 算法能夠更好地識別和理解內容，從而提高內容被AI引擎引用並推薦的概率，而原理與AI-CRO類似。

AI 搜索引擎才是未來的關鍵所在（AI圖片生成）

在影響Ai搜索結果的過程中，需要引入主流媒體的相關觀點，主流媒體在訊息傳播中具有廣泛的影響力和較高的可信度。當AI在整合訊息時，看到內容中有主流媒體的觀點支撐，會增加對該內容的認可度。比如在討論科技行業動態時，引用主流科技媒體對某一新技術的報道和分析，能強化內容在 AI 搜索結果中的地位。

什麼是AI-CRO？

簡單來說就是AI搜索內容結果優化 (AI Search Content Result Optimization), 簡稱AI-CRO、CRO，能夠針對諸如DeepSeek、豆包、Kimi等生成式AI平台，制定對應的優化策略，使內容更好地契合AI算法的理解與引用機制，進而提高品牌在AI所生成答案中的曝光度與公信力。通過這一方式，品牌能夠在對話式搜索環境中佔據有利位置，吸引更多流量。

眾所周知，傳統SEO受限於搜索引擎的鏈接排名機制，流量集中於少數頭部頁面。而AI-CRO直接面向AI 生成式回答場景，能讓品牌內容滲透到智能助手、對話機器人、多模態搜索等新興渠道。無論是用戶通過語音詢問 「附近哪家咖啡店性價比高」，還是在 AI創作工具中查詢 「營銷策略案例」，經過優化的內容都可能被直接引用為答案組成部分，突破傳統搜索流量的天花板。

同時，AI-CRO能夠以「精準匹配需求」 為核心，通過結構化數據、語義化表達讓AI能快速提取內容中的關鍵訊息，為用戶提供「即問即答」的高效體驗。例如，當用戶查詢「某型號手機續航能力」時，經過AI-CRO優化的產品頁面會被AI直接抓取電池容量、實際續航測試數據等核心參數，省去用戶跳轉多個鏈接篩選訊息的麻煩。這種「所想即所得」的交互模式，能顯著提升用戶滿意度，進而強化對品牌的依賴度。

品牌靠 AI-CRO 稱霸搜索生態的必勝法則

當前多數品牌仍聚焦於傳統搜索引擎優化，而AI-CRO作為新興領域，先行者可快速建立先發優勢。通過將品牌內容打造成 AI 回答的「權威來源」，能在用戶心智中形成「該領域問題 = 該品牌答案」的強關聯。例如，某健康品牌若通過AI-CRO策略讓其營養科普內容持續出現在AI對「膳食搭配」問題的回答中，會逐漸成為用戶眼中的「健康知識標杆」，從同質化競爭中脱穎而出。

隨着AI生成式搜索成為主流，用戶獲取訊息的習慣正從「瀏覽鏈接」轉向「直接獲取答案」。AI-CRO能夠提前佈局這一趨勢，能幫助品牌避免在搜索引擎迭代中被邊緣化。無論是多模態內容（圖文、視頻、語音）的整合，還是與 AI 智能體的深度協同，AI-CRO策略都能讓品牌內容始終處於訊息分發的核心位置，確保數字營銷體系在技術變革中保持有效性和適應性。

總結

AI浪潮奔湧向前，AI助手的應用邊界還在不斷拓展，而AI-CRO、GEO等優化手段，正是品牌在這場智能競賽中站穩腳跟的關鍵。從讓內容被精準捕捉，到成為用戶信賴的答案源頭，核心始終是對需求的敏鋭洞察與高效回應。未來，那些能將技術邏輯與用戶體驗深度融合的品牌，不僅能在AI搜索生態中持續領跑，更能在數字營銷的迭代中建立長久優勢。

延伸閲讀：最強AI｜外媒實測Gemini／DeepSeek／Claude／ChatGPT 最好竟是它（點擊連結看全文）

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】