日圓5.3算近期新低｜2025兌日圓最抵攻略｜免卡免手續費提款教學

撰文：陳錦洪 林勇
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日圓5.3算近期新低，日本旅遊必睇2025兌日圓最抵攻略！｜日圓雖然早前狂升至5.5算，但最近日圓持續下跌，直至今日（10／7）更跌至最低5.3算！不單去日本旅行、或網購日本貨品都比以往便宜得多。如果想兌日圓去日本旅行、有多個方法可以以最抵的方式去提款更方便。可以參考以下方法，可以免手續費在日本提款外，更可以有更好的匯價兌日圓。

今日（7月10日）日圓匯率買入價跌破5.3算，而且在這兌換率徘徊，但美元弱勢下未來仍未知道會否再跌破新低，或許有機會就要出手兌換定！無論是去日本旅行、網購日本貨品，甚至買來投資，都要留意以下最抵買日圓的方法。

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電匯後再提款

如果大家想在香港先行兌換日圓，除了親身前往不同的兌換店換錢外，亦可以利用銀行的外幣戶口直接購買方式兌換（電匯價），這會比銀行即場兌換率更好。另外，恆生、匯豐等銀行都有「外幣提款機」，24小時都可以隨時在提款機上提取已兌換好的日圓提取，非常方便。

先利用外幣戶口購買日買後，然後才在提款機提取日圓，其兌換率不比兌換店差。（林勇攝）

海外提款免手續費

想在日本直接提取日圓，同時又不用支付手續費，可以選澤渣打銀行的渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡，支援Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，而且以11種指定貨幣在海外提款可免手續費，包括日圓、美元、人民幣。而 Citibank Debit Card 在海外以Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，提取 Citibank Global Wallet 支援的貨幣時，同樣也是免手續費。

日本免手續費海外提款流程👇👇

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記者實試用 Citibank Global Wallet 在日本 ATM 提款，只要帳戶內有足夠的日圓，在支援Mastercard、Cirrus及Jetco網絡的 ATM 提款時，會直接扣除帳戶內的日圓存款，無需手續費，亦不用擔心帶太多現金在身上。而且可以隨時在 App 內，按當時的匯率再兌日圓，靈活性比帶現金高很多。

香港銀行卡適用的日本ATM

日本郵政銀行 ATM（設置地點）

Seven 銀行 ATM（設置地點）

瑞穗銀行（設置地點）

三菱日聯銀行（設置地點）

三井住友銀行（設置地點）

一App免卡免手續費提款

如果沒有以上的銀行卡，也可以使用 Cashmallow App 在日本免手續費提款。只要下載 Cashmallow App，登記資料並從本地銀行轉帳到 Cashmallow 帳戶，就能隨時兌換（截稿前手繳費固定$10）。提款方面就更方便，只要在 App 內要求提款，就能使用提款 Code 在 7-11 ATM 免卡提款。

一App搵最平匯率

若怕無現金揸手沒有安全感的這，亦能透過 Hyperair App 找出香港部分找換店的匯價，一次過比較多間找換店的匯率，更能直接在 App 內預約外幣數量，比起續間上網找匯率方便得多。

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