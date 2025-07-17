iPhone 17 Pro機身顏色首曝 經典四色升級+壓軸神秘新款
撰文：中關村在線
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隨着蘋果公司秋季新品發布會的臨近，關於即將推出的iPhone 17系列的各類消息逐漸增多，其中外觀顏色的變化成為關注的焦點之一。
根據最新報道，iPhone 17系列中的Pro版本和Pro Max版本今年將首次引入橙色選項，並且這兩款高端機型都將提供五種顏色供消費者選擇。
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所提及的五種顏色分別為黑色、灰色、銀色、深藍色和橙色。其中，黑色、灰色和銀色預計將分別對應前代iPhone 16 Pro系列的黑色鈦金屬、原色鈦金屬和白色鈦金屬配色，而深藍色則可能繼承自更早的iPhone 15 Pro系列的藍色鈦金屬。至於新增的橙色，則是以往iPhone產品線上從未出現過的色彩。
在蘋果現有產品中，橙色也較為罕見。目前在售的產品中，只有去年十月發布的搭載M4晶片的iMac提供了這一顏色選項。
當然，最終iPhone 17 Pro系列是否會如傳聞所言推出橙色版本，仍有待正式發布時才能確認。現階段的相關訊息仍屬推測與預測，蘋果公司在官方發布之前通常不會對新產品細節進行透露。
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