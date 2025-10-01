尿袋如何安全選購？專家教你除看3C標誌外　還有3關鍵步驟要留心

日前，羅馬仕（ROMOSS）、安克（Anker）創新充電寶（尿袋、行動電源）召回事件引發廣泛關注，3C認證已成為消費者衡量充電寶品質的關鍵指標，帶有3C標識的充電寶產品銷量都出現增長。



近日，中國央視新聞報道了如何選購一款安全放心的充電寶，市場監管部門的專家給大家支招。

買充電寶要「看」、「查」、「選」，具體如下：

消費者應在電商平台上購買展示出CCC認證證書的產品。

看CCC標誌：充電寶經過產品檢測和工廠檢查，獲得CCC認證證書後加施CCC標誌。消費者購買時請認準CCC標誌。

查銘牌：產品銘牌需含型號、規格、製造商和警告語等訊息，無基本訊息的產品不要購買。

切勿貪圖便宜，購買一些價格極低的產品。

選渠道：購買移動電源應選擇正規渠道，如正規的電器城、專賣店和電商平台。



需要注意的是，除指定認證機構銷售的CCC標誌外，在公共網絡平台上購買的含CCC圖樣的標誌都屬於假標誌。

偽造、冒用、買賣CCC標誌的行為屬於違法行為。

快科技