庫克宣佈蘋果美國投資擴至6000億　與三星/康寧等10家企業合作

蘋果CEO庫克（Tim Cook）在社交平台上宣佈，蘋果公司將在未來四年內對美國的投資承諾擴大至6000億美元，全新的「美國製造業計劃」（American Manufacturing Program，AMP）將為美國帶來更多就業崗位和先進製造業。



在今年早些時候，蘋果公司曾承諾未來四年內，在美國投入5000億美元佈局美國製造，這次又追加了1000億美元，總計投資達到6000億美元。

庫克表示：我們很自豪地宣佈，未來四年將在美國各地的投資增加到6000億美元，並啟動全新的美國製造計劃，這其中包括與美國各地的10家公司開展新的合作，這些公司生產的零部件用於全球銷售的蘋果產品。

據悉，蘋果這項計劃旨在將先進製造業引入美國，其合作伙伴包括康寧、Coherent、GlobalWafers、Applied Materials、Amkor、德州儀器（Texas Instruments）、三星、GlobalFoundries以及博通。

蘋果計劃從「美國製造計劃」的資金中撥出25億美元，用於擴大與康寧公司的合作，康寧與蘋果攜手在肯塔基州工廠打造「全球規模最大、最先進的智能手機玻璃生產線」。

蘋果表示，全球銷售的iPhone和Apple Watch所用的蓋板玻璃很快會實現100%美國生產，並且蘋果與康寧還將聯合開設「蘋果-康寧創新中心（Apple-Corning）」，致力於研發先進材料和下一代製造平台。

