廣汽豐田鉑智7拒生態綁架　業內首款華為、小米「雙生態」座駕

8月27日晚，廣汽豐田舉行了鉑智3X首次用戶大會，會上官方宣佈拒絕「生態綁架」，即將推出行業首款搭載華為和小米雙生態的鉑智7。



據介紹，鉑智7將突破行業生態壁壘，搭載華為鴻蒙座艙，同時也是行業首批接入小米智能生態的車型。

號稱尊重用戶的使用習慣，打造「一站式智能新生態」，鉑智7將成為華為、小米雙生態第一車。

根據此前廣汽豐田與小米達成的合作，未來廣汽豐田的車型上將支持諸多小米生態設備，如對講機、車載手機支架、智能香氛系統、中控屏物理按鍵等等，鉑智7率先實現。

這些豐富的智能配件也是目前小米汽車都有的亮點，讓車上的可玩性大大增加，備受用戶好評。

據悉，鉑智7是一款D級轎車，配備了激光雷達，具備全場景智能駕駛輔助的能力。

外觀沿襲了豐田家族的經典元素，C型貫穿式頭燈與動感流線的車身設計相得益彰，誇張的前包圍不僅增強了視覺衝擊力，也有助於降低風阻係數。

內飾一改豐田簡陋的風格，採用了黑白搭配的內飾設計，中控大屏替代了複雜的物理按鍵，方向盤則採用了雙拼色的設計。

值得注意的是，除了鴻蒙座艙之外，鉑智7還會搭載華為DriveONE電機、星閃數字鑰匙等。

