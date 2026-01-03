主機板WiFi版值得買？省空間與便利外　這隱藏功能比上網更關鍵

選購主機板時會發現，部分主機板型號僅差一個WiFi功能，帶WiFi的版本價格比不帶的貴約100元人民幣，除了能直接連接WiFi的便利外，還附帶藍牙功能，那麼對玩家而言，有必要加錢買WiFi版本的主機板嗎？



WiFi主機板的實用價值，主要取決於具體使用場景。若居住環境佈線困難、路由器位置固定，那麼選擇WiFi功能就相當有必要。例如在出租屋或老式住宅中，自己佈線和走線既繁瑣又不美觀，這種情況下選WiFi主機板的優勢就很明顯。

藍牙功能的附帶價值也值得考量，幾乎所有內建WiFi功能的主機板，都會同時內置藍牙模組，這意味著用戶可方便連接藍牙耳機、音箱、鍵盤滑鼠等外設。若追求桌面整潔、討厭線材纏繞的用戶，或是需要高質量無線音頻體驗的音樂愛好者，這項功能同樣十分重要。

無線USB網路卡（中關村在線）

這時就有玩家會問，PCIe/USB無線網卡也能實現無線上網，而且部分價格更便宜，難道不能選無線網卡嗎？

這就要看個人的使用情況了，若使用的是小主機板搭配小主機，那麼WiFi主板的空間利用率更高，不用擔心無線網卡佔用本就緊張的接口；使用大主機板和大主機的玩家則無需擔心，隨時需要隨時安裝也完全足夠。

此外需注意的是，即便主機板本身自帶WiFi模組，但大部分主機板並未預裝驅動，初次使用時因缺少無線網卡驅動，仍需藉助網線或其他設備下載驅動，所以WiFi主機板也算不上「一勞永逸」。

主機板要內置Ｗi-Fi功能？（中關村在線）

有線網絡在延遲、帶寬穩定性及抗干擾能力上，具有無可爭議的優勢，尤其對於線上遊戲、4K影片串流及大型檔案傳輸等，對網絡質量敏感的應用場景來說更是如此。這類用戶則不用在意主機板是否有WiFi功能。

最後值得關注的便是價格，部分高端主板的WiFi版本要加價200元，但也有不少親民版本僅貴50元，電商大促期間甚至能做到與不帶WiFi的版本同價，這種時候就不用考慮需求，直接選WiFi版本的主機板即可。

