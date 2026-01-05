香港運輸署電子駕駛執照app登記教學2026｜手機取代實體駕照

香港運輸署「電子駕駛執照app」一鍵登記教學2026，手機取代實體駕照｜香港駕駛者引頸期盼已久的「電子駕駛執照」服務，去年終於正式上線。由香港運輸署推出的手機應用程式，為香港250萬名駕駛者帶來極大的便利。從此以後，即使忘記攜帶實體駕駛執照，只要拿出手機，便可輕鬆應對查驗，告別「摸門釘」。



告別實體卡片 手機就是駕照

「電子駕駛執照」app讓駕駛者能以數碼形式，展示其有效駕駛資格。這款應用程式由運輸署官方開發，確保了資料的權威性與安全性。根據《2025年道路交通（修訂）條例》，電子駕照具備與實體駕照同等的法律效力，可被執法部門與相關機構所接受。

只需要手機就可以即時展示駕駛執照

新應用程式支援所有類型的駕照，包括正式、學習、暫准及臨時駕照。它將個人資料、駕照類別與有效期等資訊，安全地儲存在手機中。當需要查驗時，只需打開應用程式，便能顯示其個人駕照頁面。這個頁面包含駕照號碼及其他關鍵資訊，並附有一個動態的運輸署標誌，以防範截圖或靜態圖像的冒用。此外，應用程式還會以顏色即時顯示駕照的有效狀態：藍色代表有效、黃色代表部分有效（例如某些牌照類別過期）及紅色代表已過期一更加一目了然。

三種不同顏色顯示

多重保護與使用限制

儘管電子駕照帶來便利，運輸署在設計時也充分考慮了安全性與防偽措施。應用程式採用了多層安全機制，確保資料不會被不法分子盜用或偽造。首先，每個帳戶與駕照都經過嚴格的身份驗證，並只允許綁定一台智慧型手機。其次，app「禁用截圖」功能，當用戶試圖截取電子駕照頁面時，只會cap下黑色畫面，確保敏感資訊無法被輕易複製與分享。此外，頁面上會顯示一個動態更新的加密QR碼。這個QR碼會隨著時間自動刷新，執法部門可透過其專用掃描設備，即時核實駕照的真實性與有效性。由於QR碼的時效性，任何靜態的截圖或照片都無法通過驗證，從根本上杜絕了「用照片代替駕照」的可能性。

不過，這項服務仍有部分使用上的限制。為了確保駕照使用者的真實身份，運輸署要求駕駛者在出示電子駕照時，仍需同時提供實體身份證以供查驗。

簡單申請方法！綁定「智方便」一鍵完成

究竟如何申請？運輸署提供了兩種便捷的申請與登記方式。最為推薦的是利用「智方便」進行綁定。如果用家已註冊「智方便」帳戶（或利用「牌證易」app），只需在「電子駕駛執照」app內選擇「智方便」登入，系統便會自動從運輸署資料庫中，提取並綁定用戶的駕照資料，整個過程數秒內即可完成。對於尚未註冊「智方便」的駕駛者，也可透過運輸署的「牌證易」網上電子牌照平台（https://elicensingportal.td.gov.hk/login）平台進行註冊與身份驗證。