Android for PC來襲　Intel為Linux驅動更新最終目的竟是為這個？

Intel日前為Linux系統推送了其NPU 1.24版本驅動程序更新，涉及了Meteor Lake、Arrow Lake和Lunar Lake等多款酷睿 Ultra處理器。



不過有用戶發現，此次更新中一個變化是增加了對Android平台的支持，這或許暗示了Google的Android for PC項目正在穩步推進。

在前不久的Snapdragon Summit上，Google展示了其Android for PC項目，高通CEO對其評價極高，認為該項目令人印象深刻。

Google計劃將ChromeOS和Android for PC項目合併為一個分支，即Android for PC，該項整合Google在Gemini項目中的所有先進AI技術，並運行在更強大的移動設計架構上。

其中高通將專注於基於Arm架構的設備，而Intel和AMD可能會在基於x86架構的設計中發揮重要作用。

隨着Intel為Linux驅動程序增加對NPU的支持，Android可能會成為Intel和AMD各種非移動SoC的優化目標。

不過目前關於Android for PC的細節尚不清楚，只能等待Google發布更多訊息。

延伸閲讀：手提電腦不是Apple就是Android？一文看懂電腦分類 別再搞錯了！（點擊鏈結看全文）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】