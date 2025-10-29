Nike新款動力跑鞋Project Amplify 用一機器人技術跑起來更慳力
健步如飛或許要成真了，近日，Nike推出了全球首款動力鞋系統「Project Amplify」。該產品通過輕量化機器人技術為跑步和行走提供主動助力，專為以10-12分鐘/英里速度跑步的日常鍛鍊者設計，尤其適合運動康復期用戶、城市通勤族和馬拉松愛好者。
據了解，Nike與機器人公司Dephy聯合開發了電機單元，通過精密傳動帶模擬腓腸肌運動，在腳跟觸地時提供約30%的額外推進力。整體重量控制在0.7磅（單隻），採用航空級鋁合金框架與高強度尼龍複合材料，兼顧耐用性與靈活性，鞋內集成的散熱通道可在連續運動中保持電機溫度穩定，避免性能衰減。
系統內置壓力傳感器，可即時監測步態並動態調整助力強度，例如爬坡時自動增加功率，下坡時切換為緩震模式。
採用可充電鋰電池組，續航能力達2小時（按10分鐘/英里配速計算），充電時間約90分鐘，通過磁吸式底座充電，兼容通用USB-C接口，系統在電量低於20%時會啟動節能模式，優先保障基本助力功能。
測試數據顯示，使用該系統的跑者平均配速提升15%，最大攝氧量增加 8%，在10公里測試中，受試者主觀疲勞度（RPE）從14（較累）降至11（輕鬆），證明其顯著的省力效果。
