馬斯克Grokipedia挑戰Wikipedia內容卻被指抄襲　AI百科更中立？

伊隆·馬斯克（Elon Musk）領軍的AI公司xAI，近期正式公開了其開發的百科全書網站「Grokipedia」，馬斯克曾豪言Grokipedia將超越維基百科（Wikipedia），成為更優質的知識平台。然而實際情況似乎並非如此，外媒The Verge發現，Grokipedia的有些文章似乎正在抄襲維基百科的資訊。



Grokipedia的誕生與願景

早在2025年9月30日，馬斯克在一次關於「維基百科偏向左派」的討論中，首次透露了xAI開發Grokipedia的計畫。當時，他充滿信心地表示，Grokipedia將在各方面超越維基百科，提供更全面、更客觀的資訊。

一個月後，Grokipedia的0.1版本正式發布。馬斯克再次強調，即使是0.1版本，Grokipedia也比維基百科更優秀，並預告未來版本將會更好。

Grokipedia的功能與內容

Grokipedia的首頁設計相當簡潔，中央設有搜尋欄，底部則顯示已收錄的文章數量。截至目前，Grokipedia已收錄超過88萬篇文章。與之相比，維基百科的文章總數超過6500萬篇，僅英文版就有700多萬篇。

使用者只需要在搜尋欄中打上欲搜尋的關鍵字，底下就會出現與之相符的選項，接著點進去以後就會是百科的內容。最上方會顯示文章已經由Grok核實，底部則會提供提供參考文獻連結，整體呈現方式與維基百科類似，不過不同的是，目前Grokipedia不允許使用者編輯頁面；但將內容反白以後，不僅可以進行複製，也能向Grok提問或標記錯誤。

另外根據實測，Grokipedia目前不支援中文，在搜尋列上輸入中文內容並不會出現相符的選項，且無法顯示圖片。

被發現多處內容抄襲維基百科

然而，儘管伊隆·馬斯克曾承諾Grokipedia將會是維基百科的「巨大改進」，但實際情況是有些文章似乎直接抄襲了維基百科的內容。

根據The Verge報導，在MacBook Air的頁面底部，出現了「內容改編自維基百科，根據創用CC姓名標示-相同方式分享4.0許可證授權」的訊息。而且，這種抄襲並不總是以改寫形式出現。例如，在PlayStation 5和Lincoln Mark VIII的頁面上，同樣出現了相關訊息，而這兩頁的內容幾乎與其維基百科對應頁面一字不差、逐行相同。

Grokipedia作為xAI挑戰維基百科的產品，其願景值得肯定。然而，從目前的情況來看，Grokipedia在內容、功能和使用者體驗方面仍有很大的進步空間。未來Grokipedia能否真正超越維基百科，仍有待觀察。

延伸閱讀：AI「復活已故名人」做代言人賣茶葉 家屬怒起訴：是消費不是紀念（點擊連結看全文）

+ 23

【本文獲「T客邦」授權轉載。】