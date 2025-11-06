DJI Action 6運動相機備可變光圈鏡頭拍照更靈活　另有兩大升級

DJI放出預熱海報，宣佈將於11月13日發佈一款重磅新品，主題是「方寸流光」。不出意外的話，就是Action 6運動相機了。



從海報來看，其搭載的可變光圈鏡頭，有望打破當前運動相機在光影拍攝上的性能瓶頸。不同於前代產品固定的f/2.8光圈，據爆料新品支援f/2.0-f/4光圈調節，可根據拍攝場景靈活切換。

除光圈升級外，爆料還指出，DJI Action 6運動相機將搭載1/1.1英寸CMOS，感光面積較Action 5 Pro增大40%。

其實，這顆CMOS也就是之前大疆OSMO 360全景相機的那塊正方形的CMOS。從「方寸流光」這一宣傳語來看，應該是坐實了。

不少人擔心，如果採用方形CMOS，那麼錄製傳統的16：9視頻的有效畫幅量將大大縮小，看看大疆如何解決的吧。

視頻能力上：DJI Action 6運動相機支援 8K/30fps（HDR+ProRes編碼）、5.3K/60fps、4K/120fps高幀率錄製，提升動態細節捕捉能力。

爆料還稱，其採用全新1950mAh電池，可以錄製4小時的4K視頻。

