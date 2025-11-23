福布斯中國創新力企業50強發布　Insta360和DJI竟以這方式搶市場

2025福布斯中國創新力企業50強發布。據介紹，該榜單的評價維度包括創新能力（企業研發投入和核心自主知識產權）、企業治理（企業的數字化程度和管理水平）、企業成長性（過往三年的核心財務指標表現）、創新驅動的市場優勢（核心產品市場佔有率和產品可替代程度）以及企業社會形象等方面。



今年福布斯中國創新力50強榜單中有18家企業連續入選，相比去年增加8家，也是近五年連續上榜企業家數最多的一年。

連續三年入選的公司也達到7家，其中包括陽光電源、海光訊息、智元機器人、阿里通義千問等。

上榜企業包括寒武紀、摩爾線程、瀾起科技、宇樹科技、東方空間、星際榮耀、寧德時代、大疆創新（DJI）、影石創新（Insta360）、小米集團、比亞迪、長城汽車、小鵬汽車等。

涵蓋算力基礎設施、機器人、商業航天、新能源、消費硬件、電動車、醫藥等多個領域。

福布斯提到，今年另一個有趣的現象是中國創新公司跨界競爭的意圖更為強烈。

7月23日，影石創新率先向大疆創新「發難」，跨界進軍無人機領域。

僅一周之後，大疆創新便展開反擊，推出首款旗艦級全景相機DJI Osmo 360，直指影石創新的商業腹地。

福布斯表示，目前我們尚難以預測這場激烈「熱戰」的結局，但可以肯定的是，隨着兩大巨頭的跨界對抗，新產品的功能迭代、技術融合與場景創新必將再次加速，消費者也將因此獲益。

