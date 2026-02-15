金屬手機邊框條紋是什麼？原來不是裝飾這麼簡單　訊號好壞全靠它

在當今智能手機市場中，我們常常會注意到一些金屬邊框手機的側面會出現多條與機身顏色不同的「條紋」。這些看似裝飾性的線條，被稱為天線帶。而相比之下，採用塑料邊框的手機卻幾乎看不到這類設計。



今天我們就聊聊手機天線帶。

金屬邊框為何需要「開縫」？

簡單來說，如今的中高端智能手機追求一體化金屬機身帶來的高級質感和結構強度，但金屬材質對電磁波具有強烈的屏蔽效應，封閉的金屬空間會阻擋電磁波穿透。這意味着，如果將天線完全包裹在金屬外殼內部，手機將無法有效接收或發射來自基站、Wi-Fi Router、藍牙設備等的無線訊號。

+ 4

為解決這一矛盾，工程師們採取了「切割+填充」的設計策略：在金屬邊框上開出細小縫隙，並用非金屬材料（如塑料或陶瓷）填充，形成所謂的「天線帶」，確保天線正常工作。這也是為什麼金屬邊框手機上總能看到上下各一條白色條紋的原因。

不過，如果天線帶設計的不夠合理，手機就有可能出現聯網問題。就以經典之作iPhone 4為例，當時在發布會上喬布斯（Steve Jobs）還信誓旦旦地表示新機專門對線路進行了優化設計，將天線固定在合金邊框縫隙當中，讓整個側板都可以充當增益天線。這樣的設計讓iPhone 4的訊號質素非常不錯。

詳細來說，iPhone 4金屬邊框大體分為兩部分，左側為藍牙、Wi-Fi、GPS，而右側則是UMTS與GSM通信區，它們佔據的邊框要更長一些。理論上來說，金屬材質更有助於訊號的接收，但當我們手握電話時，人體也會成為導體，於是就削弱了手機本身接收的訊號強度。

塑料、陶瓷邊框為什麼就不開天線了？

相比金屬邊框，塑料、陶瓷等非金屬材料對電磁波幾乎沒有屏蔽作用，訊號可以自由穿透。因此，採用塑料邊框的手機無需額外開縫，天線可直接嵌入邊框內部或後蓋下方，佈局更靈活。這也是許多中低端或性價比機型偏好塑料中框除了減輕重量、降低成本的另一原因。

就算不採用外露天線帶，陶瓷手機也需要在機身內對天線進行定製。以MIX 4為例，該機業界首創的金屬「小A殼」天線設計，一將原本保護屏幕和讓屏幕邊緣與中框平滑過渡的「小A殼」改為金屬材質，並將天線融入其中。這樣做的好處不僅優化天線性能，還能將天線隔斷條隱藏從而讓視覺更加完整。

在廠商不斷研發升級天線技術的當下，我們已經很少看到手機出現嚴重訊號問題了。

延伸閲讀：內地手機電池容量輕鬆破萬 出海卻遭閹割 這幾個魔咒讓廠商低頭（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】