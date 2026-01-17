醫生飯碗不保？馬斯克指Optimus這項「神技能」　三年內接管手術

Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）在近期一次長達173分鐘的Podcast對話中預言，其公司旗下的人形機械人Optimus將在未來三年內，在手術操作領域全面超越頂尖人類外科醫生。



這一預言並非簡單指向「機械人取代醫生」，而更意味著醫療供應模式，可能迎來根本性變革。

在與奇點大學（Singularity University）創辦人Peter Diamandis等人對談時，馬斯克指出，Optimus的核心優勢在於兩點：一是極致的操作精準度，二是可即時共享的「經驗總和」。

在精準度方面，人類醫生受生理限制，長時間手術易疲勞，手部可能存在微小震顫，而Optimus則可完全避免此類問題。

其機械臂不僅具備如人類手腕般的靈活度，更能突破人體極限，在骨盆等狹窄解剖空間內完成精細操作。配合高清3D視覺放大、紅外線與紫外線光譜感知，機械人可實現亞毫米級的精準控制。

更為關鍵的是其「共享經驗」的能力——任何一部Optimus掌握的手術技巧，都能透過雲端即時同步至全球所有同類機械人。這意味著每一部機械人，都能瞬間擁有全人類累積的手術經驗，而這遠非任何一位人類醫生在其職業生涯中所能企及。

馬斯克進一步闡釋了這一技術可能帶來的社會價值：它將推動優質醫療從「稀缺資源」轉變為「普及可及」的公共服務。他指出，全球醫療資源分配不均的核心癥結，往往並非資金問題，而在於頂尖外科醫生的數量極為有限。

一旦Optimus實現規模化應用，普通大眾所能享有的醫療服務質素，甚至可能超過當今的總統級別——醫療將不再只是少數人的特權。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】