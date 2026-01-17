中國民航局新規正式執行——沒有3C認證的充電寶（尿袋），哪怕你花幾百塊買的國際品牌，在安檢口也會被當場「扣押」！



就在上個月，北京大興機場一天內就攔下了成筐的「問題充電寶」，無數旅客眼睜睜看着自己的「電力生命線」被扔進禁帶物品箱，有人因為捨不得扔，當場錯過了值機時間，只能改簽下一班飛機。

更讓人心慌的是，很多充電寶在外觀上看起來「挺正規」，包裝精美、品牌響亮，但翻開背面一看，要麼3C標誌印得模糊不清，要麼壓根就沒有那個小小的認證標識。這種尷尬不僅發生在少數雜牌身上，就連一些所謂的「網紅爆款」也頻頻中招。

所以，現在買充電寶不是簡單地看容量、比價格，而是要先學會「認臉」——那個決定你能否順利登機的3C標誌，到底長什麼樣？它又藏在哪裏？今天這篇「救命指南」，就帶你一次性搞清所有門道，從此告別機場安檢驚魂！

圖輯速度版：內地乘機什麼移動電源可帶上飛機？

1. 3C標誌到底長什麼樣？3秒識破假貨的「火眼金睛」

3C認證（China Compulsory Certification）是中國強制性產品認證，沒有它，充電寶就是「黑戶」。但問題是，很多消費者連真標長什麼樣都不知道，更別說分辨假貨了。

真·3C標誌的三大硬核特徵：

尿袋必須帶有這個標誌才能過內地機場安檢！

視覺設計：

標誌為圓形或橢圓形，白色底板，外圈有藍色或黑色細線。內部"CCC"三個字母清晰鋭利，字體比例規範。在斜光照射下，真標會呈現浮雕般的立體感，假貨則是平板印刷，毫無層次。

唯一編碼：

每個真標下方都有一串隨機生成的數字編碼，相當於充電寶的「身份證號」。這串編碼必須能在國家市場監督管理總局官網，或中國質量認證中心官網查到認證訊息。查不到？那就是貼牌假貨！

印刷質量：

正規3C標誌要麼直接激光雕刻在充電寶外殼上，清晰耐磨；要麼採用高質量標籤，粘貼平整、邊緣整齊。假冒產品通常印刷粗糙、顏色不均、字體變形，甚至用手就能摳掉。

快速自測小技巧：

用手電筒斜着照標誌，有立體浮雕感為真；用指甲輕刮，真標牢固不易脱落；登陸「全國認證認可訊息公共服務平台」輸入編碼驗證，這是最保險的辦法。

內地乘機可攜帶尿袋必須帶有３C標誌（中關村在線提供）

2. 能帶上飛機的充電寶，還得滿足這些「隱形門檻」

光有3C認證還不夠，充電寶要登機，還得闖過兩道「數字關」：

第一道關：容量限制（Wh值）

≤100Wh（約27000mAh）：無需申報，直接隨身攜帶

100Wh-160Wh：需經航空公司批准，且每人限帶2塊

>160Wh ：禁止攜帶，想都別想！

換算公式：Wh = mAh × 電壓(V) ÷ 1000。大多數充電寶電壓為3.7V，所以10000mAh≈37Wh，20000mAh≈74Wh，基本都在安全範圍內。

第二道關：物理狀態

必須完好無損：外殼無破損、無裸露電極、接口無鬆動

必須隨身攜帶：禁止託運，必須放在隨身行李中

飛行中禁用：即使帶了合規充電寶，全程不得使用，有開關的必須保持關閉

特別注意：新規明確，3C標識模糊不清、被召回型號同樣禁飛！所以別用太舊的產品，字跡磨花的也不行。

3. 2026年最實用的「合規充電寶」購買清單

現在市面上符合新規的充電寶不少，但怎麼挑到既安全、又好用、性價比還高的？記住這個「四看原則」：

一看認證：包裝、本體雙標識，編碼清晰可查詢

二看容量：首選10000-20000mAh，兼顧續航與便攜

三看品牌：選擇有生產線、能出具檢測報告的正規廠家

四看設計：自帶線、磁吸功能更便捷，金屬外殼更耐摔

避坑警告：火車站、地攤上的「20元快充寶」、直播間「9.9元秒殺」，99%都是無認證產品。貪小便宜的結果，可能是機場大出血——要麼扔掉、要麼錯過飛機，得不償失！

4. 出發前5分鐘「充電寶安檢自查清單」

與其在機場手忙腳亂，不如在家提前自檢：

[1] 充電寶背面/側面有清晰的3C標誌嗎？

[2] 標誌下方的編碼能在中國質量認證中心官網查到嗎？

[3] 額定能量（Wh）標註清晰且≤100嗎？

[4] 外殼無破損、接口無鬆動、無鼓包現象？

[5] 產品說明書還在嗎？（部分安檢會要求查看）

[6] 充電寶是隨身攜帶，而不是塞在行李箱裏？

不確定怎麼辦？直接撥打航空公司客服電話，把充電寶的品牌、型號、容量報給客服，他們會給出最準確的答覆。寧可多問一句，也別到安檢口碰運氣！

總結：買充電寶，安全第一，認證先行

2026年的充電寶江湖，不再是「容量越大越好、價格越低越香」的時代。3C認證已經成為一道「生死線」，它將三無產品、翻新電池、劣質晶片擋在了市場門外，也護佑着每一位旅客的飛行安全。記住三個核心：認標、算Wh、隨身帶。多花5分鐘檢查認證，能幫你省下機場500塊的「學費」，更能換來一路安心的旅程。

最後提醒：新規目前只針對中國大陸境內航班，國際航班暫不要求。但如果你需要轉機（如香港→北京→成都），從境內航段開始就必須符合3C標準。所以，最保險的做法是——所有出行都只帶合規充電寶，一勞永逸！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】