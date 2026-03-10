華為回歸國際 Nothing Phone(4a) Lenovo摺屏手提登場｜MWC26直擊

華為Huawei Mate 80 Pro手機回歸國際、vivo長炮黑科技、Lenovo摺屏3in1手提｜記者直擊西班牙巴塞隆拿 MWC 2026 的會場現場，今年各大品牌不再僅僅停留於硬體規格的競爭，而是全面邁向「AI 實體化」與「專業影像生態」。華為 Mate 系列的全球回歸、Lenovo推出摺屏手提電腦遊戲機、Nothing Phone （4a）的展出， MWC 2026 正式揭開了科技新生活篇章。



Huawei Mate 80 Pro

華為Huawei Mate 80 Pro 全球回歸

華為今年在 MWC 以「Now is Your Run」為主題，高調宣布 Mate 80 Pro 正式回歸全球市場。這款旗艦手機採用了獨特的「雙空間環」設計，結合高強度玻璃與耐用尼龍纖維建築，展現出極致的現代美學。相機系統搭載了全新的「真實色彩鏡頭」，確保在混合光溫下依然能還原最精準的色準。

Huawei Watch GT Runner 2

在穿戴設備方面，華為 Watch GT Runner 2 成為運動愛好者的焦點。它搭載了首創的 3D 懸浮天線架構，配合智能定位演算法，即便在信號受干擾的高樓群中亦能精確紀錄跑步軌跡。新加入的「智能馬拉松模式」則化身手腕上的教練，提供賽前訓練建議及賽後深度數據分析。此外，具備 150 米潛水能力的 Watch Ultimate 2 綠色特別版亦首度亮相，採用鋯基液體金屬材質，再次推高了奢華智能手錶的門檻。

聯想 Lenovo Legion Go Fold Concept 突破想像

聯想在 MWC 2026 展示了其對未來計算設備的瘋狂想像。最引人注目的是 Legion Go Fold 概念機，這款摺疊式電競手持裝置具備 7.7 吋的 POLED 顯示屏，展開後可達 11.6 吋，配合可拆卸控制器，既是掌機亦能變身為微型手提電腦。

Nothing Phone (4a) 全新配色

走時尚簡約路線的 Nothing，今年在 MWC 會場旁放置了一個極具視覺衝擊力的塗鴉貨櫃，裡面展示了即將正式發布的 Nothing Phone (4a)。這款新機延續了品牌的半透明美學，並首次引入了藍色與粉紅色兩款大膽配色。

Phone (4a) 的機背設有 6 組 Glyph LED 燈效，相比過往更為精緻且具備更多自定義互動功能。雖然詳細規格有待 3 月 5 日的正式發表會，但現場展示的工程機運作流暢，顯示其搭載了高效能的 Snapdragon 晶片與 120Hz AMOLED 螢幕。 Nothing 亦同步展出了最新的 Headphone (a) 耳罩式耳機，再次強化了其「Built Different」的設計標籤。