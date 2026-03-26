TCL旗艦Mini LED電視2026登場｜98吋X11L及C8L極致畫質體驗

TCL旗艦Mini LED電視2026登場｜TCL 最近於旺角舉行「全色域・競花祭」的主題體驗活動，核心在於展示 TCL 2026 年全新旗艦級電視陣容，包括 X11L 至尊旗艦、C8L 極致景像及 RM7L 煥彩系列。今次將尖端 SQD-Mini LED 顯示技術與日式櫻花美學場景相結合，突破傳統產品陳列框架，讓大家在沉浸式氛圍中親身鑑賞最新影像科技。



TCL X11L 98吋

X11L電視光影表現

作為 2026 年的旗艦產品，TCL X11L 至尊旗艦系列以驚人的光影指標提升大家的家庭娛樂。98 吋型號上實現了 HDR 10000 nits 的峰值亮度，並搭載高達 20,736 個精準控光分區。這種極致畫面能完整呈現自然界中高動態範圍的影像細節，使亮場耀眼且暗場深邃。配合 Super QLED 與 WHVA 2.0 Ultra 面板技術，X11L 達到 100% BT.2020 全場景廣色域，有效解決高亮度下色彩淡化的難題，為追求極致畫質的高端用家提供史詩級的視聽體驗。

TCL C8L 65吋

C8L系列多元尺寸選擇

針對廣大用家的家居需求，C8L 極致景像系列提供了從 55 吋至 98 吋的全面選擇。該系列同樣具備強勁性能，其 98 吋及 85 吋型號峰值亮度高達 HDR 6000 nits。除了視覺震撼，C8L 系列在聽覺表現上亦獲得丹麥專業品牌 Audio by Bang & Olufsen 的調音支持，確保纖薄機身內能釋放影院級音效。該系列亦具備 144Hz 原生刷新率，能完美匹配次世代遊戲主機對流暢度的嚴苛要求。

TCL RM7L 65吋

RM7L新技術色彩控制

2026 年另一亮點為 RM7L 煥彩系列，創新地採用 RGB-Mini LED 技術，直接利用原色光源進行控制。其賣點在於 120bits 的精準光源色彩控制與 100% BT.2020 色域，能精準還原每一抹自然色彩。75 吋型號更配備 2,160 個 RGB 精準控光分區，顯著提升色彩純淨度。全線新品均內置 TSR AIPQ 影像處理器，透過 AI 演算法實時優化對比度與清晰度，確保各種內容均能以最佳狀態呈現。

極纖薄機身設計融合美學

在設計方面，TCL 將高科技與居家美學融合。X11L 系列採用 Micro-OD 螢幕技術，將機身厚度壓縮至僅約 2 厘米，並配合 ZeroBorder 近乎無黑邊設計，讓電視掛牆時猶如藝術品般貼合。

目前「全色域・競花祭」體驗活動將持續至 4 月 2 日，現場設有電競與打卡區，讓大眾在浪漫櫻花造景下實測 2026 年新機表現。