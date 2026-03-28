Dyson PencilWash／V10 Optic香港登場｜超輕量洗地機+高CP吸塵機

Dyson PencilWash／V10 Optic香港上市，超輕量洗地機+高CP吸塵機｜隨著家居空間日益精簡，不少人對清潔工具的靈活性與維護便捷度要求更高。Dyson 於香港推出針對濕式清潔設計的 PencilWash 直桿洗地機，以及搭載先進光學偵測技術的 V10 Optic 無線吸塵機，精準且輕量化的全屋清潔裝備。



Dyson PencilWash 設計非常輕巧

38mm纖巧手柄設計更輕盈

Dyson PencilWash 直桿洗地機以極致纖細設計為賣點，其手柄直徑僅為38毫米，讓操作手感接近日常使用的工具般輕巧。整機重量雖然為2.2公斤，但透過重心優化設計，用家在實際操作時感受到的手感重量僅為380g。這種輕量化設計配合靈活轉動的吸頭與前牽引力輔助，在狹窄的家居環境中依然能輕鬆掌控，大幅減輕清潔時的體力負擔。

可將電池手柄分拆出來插在充電座充電

無濾網設計免除維護煩惱

這款洗地機的優勢在於採用了創新的無濾網式結構，傳統洗地機常見的濾網積垢、細菌滋生及異味問題，在無濾網設計下得到了根本解決。能有效避免洗地過程中因污垢殘留而導致的性能衰退，並簡化了事後的清理程序。配合高密度微纖維滾筒，每平方公分達64000根刷毛，能同步處理地面上的溢濺物、頑固污漬與微小碎屑，確保機器在長時間運作下依然保持強勁且穩定的清潔表現。

無濾網設計洗地頭

8點補水系統實現均勻洗地

為了確保洗地效能的徹底性，PencilWash 內置了精密的補水浸潤系統。該系統能將清水均勻地噴灑於滾筒上，確保與地板接觸的每一寸刷毛均經過清水洗滌。滾筒在高速旋轉的同時，會即時將污水與碎屑刮除並導向獨立污水箱，避免了傳統拖把常見的二次污染問題。其300ml的淨水箱在低水量模式下足夠清潔達100平方米（近900呎）的面積，並提供30分鐘的續航力，滿足一般家庭的深度清潔需求。

簡單分拆出來充洗

就算接近180度角度拖地

平躺機身深入家具底部清潔

PencilWash 的結構設計可讓機身後傾斜達170度，令洗地機能夠完全平躺，深入床底、梳化底等低矮家具的空隙進行徹底洗刷。此外，機器提供標準與強效兩種洗地模式，可根據地板類型或污漬嚴重程度靈活調節水量。這種能屈能伸的設計，確保了家居環境中以往難以觸及的死角，如今都能獲得衛生且乾爽的清潔效果。

Dyson V10 Optic 以經典的V8設計卻擁有非常強大的吸力

Dyson V10 Optic 光學偵測吸頭精準偵測微塵

在乾式除塵方面，全新推出的 V10 Optic 無線吸塵機引入了 Fluffy Optic 智能光學偵測技術。透過特定的光線角度，能將硬地板上肉眼難以察覺的微細灰塵與寵物毛髮顯現出來，偵測能力較以往提升達兩倍。這項技術讓清潔過程更具針對性，確保用家能精準清除每一個角落的隱藏垢垢，特別適合對衛生環境要求極高的過敏體質家庭。

Dyson PencilWash 直桿洗地機售價為＄2,990，V10 Optic 無線吸塵機的售價為 ＄4,290 。

性能上，V10 Optic 搭載了轉速每分鐘11萬轉的強勁摩打，能產生 170AW 的大吸力，輕鬆處理深層灰塵。為防止吸塵過程中的二次揚塵，該機配置了五重 HEPA 全機密封過濾系統，可捕捉並鎖住99.99％小至0.1微米的微粒。其長達60分鐘的無衰減續航力，配合可轉換的手持模式，能從地板、梳化到床褥進行全方位深層清潔，排出的空氣亦更為潔淨衛生。