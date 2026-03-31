Samsung學界科技比賽25-26結束｜AI 創新聚焦環境永續與運動科技

Samsung學界科技比賽25-26 總結｜在當前全球面臨氣候變遷與公共健康挑戰的背景下，運用人工智慧及尖端技術尋求社會解決方案已成為新一代創科人才的共同目標。早前「Samsung Solve for Tomorrow」學界科技比賽在香港圓滿落幕，外界見證了本地學生如何將前瞻性的科技思維轉化為具備實踐能力的產品。本屆比賽一共吸引超過 250 隊來自 100 間大專院校及中小學的學生參與，參賽隊伍在「科技實現環境可持續發展」與「運動結合科技推動社會改變」兩大核心主題下，展現了對人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及再生能源的高度掌握能力。



本屆大專組冠軍由香港專業教育學院（沙田）研發的「AquaPulse」奪得

AI 視覺技術守護海岸安全

本屆大專組冠軍由香港專業教育學院（沙田）研發的「AquaPulse」奪得，展現了極高的技術整合度，其核心賣點在於同時結合了潮汐能與太陽能發電，並輔以高效儲能電池。這種設計確保了系統能夠在多變的海濱環境下實現 24 小時不間斷運作，解決了傳統感應設備依賴固定電源或因電力不足導致監測中斷的痛點。技術層面上，「AquaPulse」融合了毫米波雷達與 AI 視覺技術。這套雙重感應系統即便在夜間、暴雨或能見度極低的惡劣天氣條件下，依然能穩定偵測是否有生物墜海或出現其他異常狀況。一旦系統判定存在風險，便會透過內建的燈柱定位功能即時將地理資訊通報至救援團隊，大幅壓縮了搜救的黃金反應時間。系統還能同步收集氣溫與浪高等環境數據，為長期海岸線保護提供科學依據，成為建設安全智慧城市的重要組成部分。

整合潮汐能與太陽能，並輔以儲能電池確保系統能全天候運作的「AquaPulse」，融合毫米波雷達與 AI 視覺技術，在夜間或惡劣天氣下仍能穩定偵測墜海等異常狀況。

中學組的冠軍作品「Plastine」由聖保羅書院研發

電凝聚技術移除水中微塑膠

中學組的冠軍作品「Plastine」由聖保羅書院研發，其創新之處在於針對淡水環境提出了具針對性的微塑膠移除方案。目前微塑膠污染是全球水質監測的難題，而該團隊採用了先進的電凝聚技術作為核心解決方案。透過鋁電極產生的化學作用，水中的微塑膠得以聚集成較大的團塊，進而方便後續的過濾與自動採集。這套系統完全以太陽能驅動，符合低碳運行的環保原則。為了提升部署效率，研發團隊引入了物聯網感測器與 AI 演算法，系統能智能分析水流速度與污染物濃度，自動推薦最佳的部署位置，特別適用於微塑膠濃度較高的河道環境。這項技術若能進一步推廣，將有望在保障公眾飲水健康及修復水生生態系統方面發揮顯著作用，展現了中學生在應用物理與環境工程領域的跨學科整合實力。

採用先進電凝聚技術的「Plastine」，利用鋁電極促使水中的微塑膠有效凝聚成團，便於後續的過濾與採集。

大埔舊墟公立學校憑藉「Yoga 24 Go!」養生運動程式贏得小學組冠軍

中醫智慧結合瑜伽健康應用

在運動科技範疇，大埔舊墟公立學校憑藉「Yoga 24 Go!」養生運動程式贏得小學組冠軍。該作品的賣點在於將傳統中醫學中的「二十四節氣」與「十二經絡」概念，巧妙地與現代瑜伽體式相融合。程式能根據當前的節氣變化，自動為使用者推薦適合的瑜伽伸展動作，旨在透過經筋的拉伸來達成中醫所提倡的「順時養生」。例如在春季重點引導養肝相關的動作，秋季則偏向潤肺的體式，將古老智慧數位化為易於操作的流動應用。這種設計不僅提升了年輕一代對個人健康的關注，也展示了科技如何將文化知識賦予新的表現形式，使全民健康管理變得更具趣味性與個人化。

大埔舊墟公立學校憑藉「Yoga 24 Go!」養生運動程式贏得小學組冠軍

實習機會培育本地創科領袖

除了產品本身的創意與技術亮點，本屆比賽亦著重於將學生的研究成果與職場實踐接軌。為響應教育局的「商校合作計劃」，三星特別為優勝隊伍提供了實質性的職場體驗與實習機會。大專組別的冠軍成員可獲得企業實習名額，而中學組的冠、亞軍學生則可參與職場體驗，這讓學生有機會在真實的商業環境中深入了解創科產業的運作邏輯。

本屆比賽亦著重於將學生的研究成果與職場實踐接軌。為響應教育局的「商校合作計劃」