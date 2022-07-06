倪匡《衛斯理》正版電子書免費借閱網上看教學 5分鐘完成簡單手續｜著名香港作家倪匡離世，其筆下《衛斯理》系列小說及其他作品均廣受華人讀者歡迎，相信不少網民都想重溫經典。而不說可能很多人都不知道，原來香港的公共圖書館一直有提供電子圖書服務，本港市民僅需幾分鐘登記，就可在電腦、手機或平板上借閱電子書藉，以下就介紹登記與借書流程。



正版電子書免費網上看 瀏覽器打開即睇亦有App版

香港公共圖書館除了實體的圖書館服務之外還有網上圖書館服務，已擁有圖書證或曾用智能身份証在圖書館借過書的香港居民，只要進入香港公共圖書館網站即可借閱其電子館藏；未曾登記過圖書證或在圖書館借過書的市民也網上完成申請，足不出戶就能借到電子書閱讀。雖然你可能會說在網上也能搜尋到，但從合法途徑看正版當然是另一回事，同時多利用圖書館服務也是間接鼓勵康文署投放更多資源到圖書館服務，將來就有更多書睇。

相信一講衛斯理很多人第一時間想起的會是《藍血人》

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即睇倪匡《衛斯理》系列正版電子書免費借閱教學 5分鐘簡單完成手續：



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不過電子圖館始終只是借閱，如果想永久收藏倪匡的作品，其實整個衛斯理系列已經在Google Book上架，有興趣收藏的讀者可考慮朋買，畢竟在香港買書最大的問題往往不是價錢而是沒有地方擺放，購買電子版的話就沒有土地問題了。

倪匡《衛斯理》系列正版電子書免費借閱教學：



【01】用電腦或手機的網頁瀏覽器打開香港公共圖書館網站（https://www.hkpl.gov.hk/），在頁面或選單尋找「電子書」。



【02】在書子書的頁面下有多個電子書平台，能觀看衛斯理系列的是「HyRead 電子書」，點擊進入。然後會出現使用指南，點擊下方的按此繼續。



【03】然後系統會叫你登入香港公共圖書館的帳號；如你擁有圖書証或曾以智能身份証借書，系統已經自動為你建立了帳戶，使用圖書証號碼 / 智能身份証號碼即可登入，預設密碼是你申請圖書証時登記的電話號碼最後4位數字。



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【04】絕大部份人都不會改過預設密碼，但如果真的有改過或因任何原因忘了，就只能親身去附近的實體圖書館查詢及更改了。登入後系統會要求你更改一個新的密碼，需要8位以上及包括大小寫及特殊字元，是有些麻煩但也只能改了。



【05】如你未曾申請過圖書證或以智能身份証借過書，當然可以親身去附近圖書館辦理手續，不想出門口的話亦可透過「網上讀者登記服務」申請電子帳戶，在香港公共圖書館的主頁 > 關於我們 > 服務 > 讀者登記 > 網上讀者登記服務就可進行申請。申請期間你會需要輸入個人資料、上載香港身份證副本等，最後要設定密碼。



【06】申請後登入香港公共圖書館電子帳戶後進入「HyRead 電子書」平台，和其他電子書平台 / App一樣可利用尋功能找電子書，如輸入「衛斯理」或書名如《藍血人》便可找到館藏。



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【07】點擊電子書瀏覽詳細，原來電子圖書館和實體一樣有館藏數量，電子書配額全被人借去後就只能預約等待他人還書才可借，衛斯理的小說向來都是熱門館藏，大都是全被借出的狀況。



【08】但如果沒有需要借閱以暫時保存下來以便之後閱讀的話，其實只要點擊「線上閱讀」就能直接觀看書藉，不需經借閱手續。當然線上閱讀也是有限額，如果滿了就只能等人看完空出來或自己預約了，如在撰文時《藍血人》的線上閱讀就已額滿，但其他大部份衛斯理系列如《地底奇人》等都可線上觀看。



【09】除了網頁版之外HyRead還有App，使用方法和網頁版基本上相同；下載HyRead App之後，點開左上選單選「增加圖書館」，然後輸入HKPL搜尋香港公共圖書館，新增後再點擊即可切換到香港公共圖書館的館藏。之後就都是相同操作了，輸入關鍵字搜尋電子書借閱、預約或者直接網上觀看。



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