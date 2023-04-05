又到了開冷氣的季節，想冷氣更快令空間涼爽，而又慳電的話，原來簡單調整出風口的角度，就能同時達到這兩個目標。而且，一直以為開冷氣就是要關窗，但其實當開滿一定時間，就要開一開窗，以免空氣越來越污濁。以下 8 大冷氣使用禁忌，學識幫你更好地使用冷氣。



1. 注意風口位置

為了讓室內的冷空氣循環更加良好，建議開啟冷氣時將風口朝上，這樣可以同時節省電力並加速降溫效果。如果風口朝下，冷氣會直接吹向地面，容易形成冷氣庫，增加冷氣耗電量，同時也不利於空氣循環。

2. 開冷氣要開窗

開冷氣時應關閉室內窗戶，以免冷氣流失，但長時間不開窗通風，室內空氣就有可能變得污染，對身體有害。建議每三至六小時開一次窗戶，以確保室內空氣的新鮮度。

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3. 冷氣不能直吹身體

為了感覺更涼爽，有些人會將冷氣直接對著身體吹，但這樣容易讓皮膚受寒，導致血管痙攣。如果長時間吹向面部，還可能導致面部神經中的血管受寒，產生痙攣，引發面癱等問題。因此，應將風口調整到適當的角度，以避免直接吹向身體。

4. 保持冷氣環境下的濕度

冷氣會使室內濕度下降，對皮膚和呼吸道造成負面影響。為了避免因冷氣過度抽濕而導致的乾燥不適，建議在冷氣出風口旁放一杯水，以增加室內濕度，讓人感覺更舒適。

5. 開冷氣可選擇打側睡

睡覺時，如果會張開口呼吸的話，空氣中的灰塵容易進入呼吸道，造成口乾等問題。如有這問題建議改成側睡，避免張口呼吸，減少呼吸道問題。同時，亦建議多清潔隔塵網，也可避免灰塵隨冷氣噴出，影響呼吸道。

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6. 開冷氣先／關窗先？

建議先開冷氣，待室內污染物釋放後再關上窗戶，避免在空氣不流通的室內一直噴出灰塵，減少呼吸道問題和過敏反應。

7. 不應經常又開又關

如果只是暫時離開房間或者室內溫度已經足夠，不建議經常開啟和關閉冷氣，因為這樣會增加冷氣機的損耗和耗電量。建議將風力調整為自動，當室內溫度達到指定值時，冷氣機會自動降低風速，節省能源。

8. 開冷氣不要急

室外炙熱的氣溫讓人容易急於開啟冷氣，但是突然的溫度下降會使血管收縮，引起血壓升高，對身體健康不利。因此，建議在開啟冷氣前先飲用一杯水或用清水洗臉，讓身體逐漸適應室內溫度，開啟冷氣後也不應將溫度調得過低，以免對身體造成負面影響。

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