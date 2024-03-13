Nothing Phone (2a)港版開箱實測｜早年Nothing Phone第一代推出時，因為機身設計夠型格，加上Glyph機背燈光，最重要是超高性價比的售價，吸引不少人出機。第二代Nothing Phone (2a)早前公布後，終於正式公布於香港推出。究竟賣幾錢？性能如何？記者早已經將手機入手，立刻開箱實試。



突破視覺的透明機背設計

Nothing Phone (2a) 的透明機背設計，無疑是其最吸引人的特色之一。這不僅僅是一種視覺上的享受，更是一種對於科技美學的追求。機背的 Glyph 閃燈系統，不僅延續了上代的設計，更在實用性上進行了升級。用家可以自訂不同聯絡人的閃燈模式，甚至在計時倒數時也能發揮其獨特的作用，實用性與美觀性兼具。

Nothing OS界面非常簡約漂亮，亦都非常直觀易上手。

透明機背＋Glyph 閃燈 非常cool！

輕盈機身，握持舒適

Nothing Phone (2a) 的機身設計在保持美觀的同時，也注重了手感。機身輕巧，即使長時間握持也不會感到疲勞，這對於經常使用手機的用家來說，無疑是一大福音。

在性能方面，Nothing Phone (2a) 採用了 MediaTek 聯合設計的天璣 7200 Pro 處理器，記者利用 Antutu 及 Geekbench 6 進行跑分測試：Antutu跑分，大約取得69萬分；Geekbench 6跑分，CPU單核心取約1200分、多核心取2600分，GPU則大約取3300分，結果顯示其性能表現達到了中階手機的標準。無論是 CPU 還是 GPU 的表現，都能夠滿足日常使用需求，並且在多任務處理上也表現得游刃有餘。

Nothing Phone (2a)機身細節

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安兔兔跑分

加上12GB+8GB RAM 的設計，結合了內存轉換技術，即使在同時開啟多個應用程式時，也能保持流暢的操作體驗。這對於需要同時處理多項工作的用戶來說，非常好用。

Nothing Phone (2a)開箱

極速反應的屏下指紋功能

屏下指紋解鎖功能的反應速度令人印象深刻，準確率近乎完美。這種便捷的安全措施，為用戶的隱私保護提供了堅實的防線。配備了 5,000 mAH 的大容量電池，Nothing Phone (2a) 在一次充滿電後，可以提供長達兩天的使用時間。對於那些經常在外的用戶來說，這款手機無疑是一個理想的選擇。Nothing OS 的界面設計極具特色，操作直觀，即使是慣用 iPhone 的用戶，也能夠迅速適應。系統的流暢性和對細節的注重，展現了 Nothing 對用戶體驗的重視。

攝影體驗：日常所需足矣

雖然 Nothing Phone (2a) 的相機配置不敢說是頂尖的，但其 5000 萬像素主攝像頭已經能夠滿足大部分日常拍照需求。在良好光線條件下，拍出的照片清晰度高，顏色還原自然。夜景模式也有不錯的表現，盡管在極低光線條件下會有些許噪點，但已經遠超同價位手機的水準。

不同的拍攝濾鏡

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Nothing Phone (2a)手機拍攝試相

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總結：性價比之選

Nothing Phone (2a) 憑藉其獨特的設計、舒適的手感、穩定的性能以及優秀的續航能力，成為了中階手機市場中的一匹黑馬。對於那些追求手機外觀與實用性兼顧的用戶來說，Nothing Phone (2a) 絕對值得考慮。最平8GB版只需要2599，12GB版都只需要$2999。在這個價位上，它提供了超出預期的價值，可以說是一款中階之王，美感與實用兼備的智能手機。

Nothing Phone (2a)基本規格