巴黎奧運2024必知15件事！首次露天開幕式／增霹靂舞、滑板4項目

巴黎奧運2024｜法國巴黎奧運將於2024年7月底開幕，今屆奧運設多項歷史性新舉措，包括在浪漫塞納河畔舉辦奧運史上首個露天開幕禮，開放民眾沿岸免費欣賞；新增4個大項包括霹靂舞、滑板、競技攀岩及沖浪。想知道2024巴黎奧運門票價錢和購買途徑、巴黎免費搭車優惠等資訊記得睇埋下文，了解2024巴黎奧運必知15件事！



巴黎奧運將於7月底開幕。（Pixabay圖片）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

巴黎奧運2024【1】舉辦時間+賽程表

巴黎奧運2024將於7月26日至8月11日舉行，殘奧會將於8月28日至9月8日舉行。按此👉完整賽程表

巴黎奧運2024【2】票價及購買門票連結

巴黎奧運2024門票24歐元起（約204港元）；2024巴黎殘奧門票15歐元起（約128港元）👉詳情

巴黎奧運2024【3】足球及橄欖球比賽開始時間

巴黎奧運2024足球及橄欖球比賽將於7月24日開始，即開幕式前兩天。

巴黎奧運2024【4】持門票者免費搭車

為減低碳足跡，持有巴黎奧運門票的觀眾，在奧運賽事期間均可以使用免費交通工具前往場館。當局將於奧運會期間推出零排放公共汽車車隊隨時待命。

👉 巴黎酒店10間推介｜近奧運場館/持門票免費搭車/人均$369起包早餐

巴黎奧運2024【5】兩屆巴黎奧運相隔100年

巴黎奧運2024距離巴黎奧運1924正好相隔100年。

巴黎奧運2024【6】巴黎第三次舉辦奧運 追平倫敦紀錄

巴黎將與倫敦一起成為唯二舉辦過三屆奧運的城市。巴黎曾於1900年、1924年，以及將於今年舉辦奧運，而倫敦則於1908年、1948年和2012年舉辦過奧運。

巴黎奧運2024【7】塞納河免費露天開幕式

巴黎奧運2024開幕式將首次不在體育場舉行，而是在穿過巴黎市中心的塞納河上舉辦露天開幕式，開放民眾沿岸免費觀禮。各國奧運代表團將乘船於河上航行，並經過巴黎鐵塔、巴黎聖母院及羅浮宮等地標。

2024巴黎奧運開幕式將在穿過巴黎市中心的塞納河上舉辦。（Pixabay圖片）

巴黎奧運2024【8】比賽項目數量

巴黎奧運2024將進行32個大項，總共329個獎牌項目，少過上一屆東京奧運339個小項。

巴黎奧運2024【9】新增4個大項

巴黎奧運2024新增霹靂舞（Breaking）、滑板（Skateboarding）、競技攀岩（Sport climbing）及沖浪（Surfing）4個大項，其中頭3項在巴黎市中心協和廣場的場館舉行，沖浪則安排在太平洋上法國屬地大溪地作賽。

巴黎奧運2024【10】吉祥物The Phryges

本屆奧運會吉祥物名為Phryges（音譯佛里幾亞、弗里吉亞），是以法國象徵自由的弗里吉亞帽（Phrygian Caps）為靈感，又稱自由之帽。

2024巴黎奧運吉祥物（左）及殘奧吉祥物（右）The Phryges（Paris 2024官網圖片）

巴黎奧運2024【11】吉祥物靈感弗里吉亞帽

弗里吉亞帽（Phrygian Caps）有數百年歷史，法國國家檔案館資料顯示，1163年興建巴黎聖母院、1789年法國大革命、建造埃菲爾鐵塔及1924年巴黎奧運會，人們都戴著弗里吉亞帽。起初弗里吉亞帽因法國革命而普及，同時也出現在許多拉丁美洲國家的旗幟上，現成為法國隨處可見的重要象徵。

2024巴黎奧運吉祥物靈感源自法國弗里吉亞帽。（Paris 2024官網圖片）

👉 巴黎酒店10間推介｜近奧運場館/持門票免費搭車/人均$369起包早餐

巴黎奧運2024【12】獎牌材料來自埃菲爾鐵塔

巴黎奧運2024獎牌中間的金屬材料來自埃菲爾鐵塔翻新過程中，被替換下來的橫樑或其他部份，在倉庫中存放多年。經去除表面油漆後，恢復成金屬本來顏色，然後切割成六邊形鑲嵌到獎牌正面。

巴黎奧運2024【13】巴黎景點化身競賽場館

本屆巴黎奧運95%場館為現有或臨時場館，巴黎市中心部分地標景點將於賽事期間轉變為競賽場館，例如沙灘排球將在戰神廣場（埃菲爾鐵塔下）舉行、劍擊和跆拳道將在不時舉辦時裝騷的巴黎大皇宮舉行。

巴黎奧運2024【14】僅興建兩座建築物

本屆奧運僅會興建兩座建築物：奧林匹克選手村及水上運動中心。奧林匹克選手村座落於巴黎北部的塞納—聖但尼省（Seine-Saint-Denis），將變為當地一個環保永續的民用設施。水上運動中心日後亦會成為供民眾使用的游泳池。

巴黎奧運2024【15】比賽場地遍及法國各地

巴黎奧運2024不僅在法國首都舉行。足球比賽將在法國波爾多、南特、里昂、聖艾蒂安、尼斯和馬賽舉行；帆船比賽將在馬賽舉行；里爾也將舉辦部分團體項目。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略