中山酒店10間推介｜鄰近高鐵／直通巴士直達／四合院風／人均$121

中山酒店推介2023！短假期除了上深圳、廣州等，中山亦是不錯的旅遊地，本文精選10大中山酒店，配備高質感裝潢，近中山高鐵站之餘，部分鄰近中山溫泉、地標岐江河、孫文西路步行街等中山好去處，大家可以順道一探孫中山先生故鄉，飽覽老街舊建築，人均$121起。想順道去廣州的朋友，可以留意最新廣州酒店推介。（文章內提及之價錢以官網為準）訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

中山酒店推介【1】全季酒店（中山北站保利廣場店）（JI Hotel （Poly Square Store, Zhongshan North Railway Station））

全季酒店（中山北站保利廣場店）（JI Hotel （Poly Square Store, Zhongshan North Railway Station））於2023年全新開幕，位於港口鎮，鄰近有購物商場、公園以及特色餐飲美食，吃喝玩樂一應俱全，與中山北火車站亦僅8分鐘車程，地理位置極佳！酒店為中國中檔酒店品牌華住集團的旗下酒店，客房偏無印簡約風，以木系元素配以米色調打造而成，帶有居家溫馨感。室內空間寬敞且設有露台，採光度十足之餘景觀亦相當開揚，能夠俯瞰城市景色，CP值超高！

全季酒店（中山北站保利廣場店）（JI Hotel （Poly Square Store, Zhongshan North Railway Station））

房價：人均HKD$121起（高級大床房）

地址：中山港口鎮港口大道保利怡方都滙大廈T3座

交通：中山北火車站轉乘的士約8分鐘車程

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中山酒店推介【2】GOGOING·Zcamp星艦營地

GOGOING·Zcamp星艦營地於2022年全新開幕，是中山近郊南朗鎮的特色營地風格住宿，距離南朗火車站大約10分鐘車程。雖然遠離城市的煩囂，但亦是一個感受鳥語花香、探索自然景觀的好機會，加上酒店設施配套齊全，有水上中心、無邊際泳池、深潛池、燒烤野餐區等，即使遠離都市都可以有另一番樂趣！營地內亦配備太空艙住宿、自駕房車露營等，以高智能科技打造出空間寬敞的客房，部分客房更擁有小度智能助手、巨幕投影燈設施。此外，客房亦擁有270°觀景大露台、圓弧形天窗、景觀浴缸，讓你隨時隨地都可以望向一望無際的星空，絕對值得到訪！

GOGOING·Zcamp星艦營地

房價：人均HKD$318起（盲盒大床房）

地址：中山南朗鎮沖口村下欄坑口石場1棟01號

交通：南朗火車站轉乘的士約10分鐘

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中山酒店推介【3】中山國際酒店（Zhongshan International Hotel）

中山國際酒店（Zhongshan International Hotel）是當地老牌酒店，坐落在歧江邊，位置優越，有直通巴士直達門口，來回香港十分方便，自駕遊人士亦可免費泊車。酒店非常靠近中山景點，南靠著名的岐江公園，前往興中廣場、百年老街孫文西路步行街等僅需步行10分鐘，附近亦有很多食肆，吃喝方便！

中山國際酒店（Zhongshan International Hotel）

房價：人均HKD$199起（高級雙床房）

地址：中山西區中山一路142號

交通：高鐵中山北站約15分鐘車程

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中山酒店推介【4】中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）

中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）位於中山市中心商務區，鄰近孫文西路步行街及興中廣場，坐擁岐江秀美景色，周邊交通便利，附近有夜市可以閒逛，相當熱鬧。酒店乾淨舒適，同時配備健身及水療中心，更設有超大露天泳池，設備齊全，絕對是度假之選。

中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）

房價：人均HKD$327起（豪華房（大床））

地址：中山西區中山一路142號

交通：高鐵中山北站約15分鐘車程

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中山酒店推介【5】中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）

中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）位於繁華中心地帶，與購物中心利和廣場以及國際金融中心相連，地理位置優越，交通便利，僅需30分鐘左右，就可以抵達燈飾之都古鎮、小欖、中山港客運碼頭等中山主要鎮區及景點。酒店提供室內游泳池、健身室等，同時設有停車場，方便自駕遊人士！

中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）

房價：人均HKD$363起（希爾頓豪華特大號床間）

地址：中山東區中山三路16號

交通：高鐵中山北站約17分鐘車程

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中山酒店推介【6】中山京華世紀酒店（King Century Hotel）

中山京華世紀酒店（King Century Hotel）位於繁華商圈，樓高28層，周邊有各大商場及美食，樓下直達利和廣場，購物及吃喝都無需去到很遠，交通相當便利。酒店客房環境寬敞，部分房提供浴缸，另外配備健身室及超大面積卡拉OK，性價比算高！

中山京華世紀酒店（King Century Hotel）

房價：人均HKD$143起（舒適房（大床））

地址：中山中山三路8號

交通：高鐵中山北站約16分鐘車程

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中山酒店推介【7】美宿·雍陌民宿（Meisu Humo Homestay）

難得來到中山，想要深入體驗古色古香及浸溫泉，可以考慮入住這間特色民宿。美宿·雍陌民宿（Meisu Humo Homestay）位於旅遊特色村「雍陌村」，位於中山溫泉球會附近，步行15分鐘就可以前往中山溫泉泡個湯，周圍亦有公交站，算是方便！民宿採用新中式風格作設計，結合中國傳統神韻之餘，又具備現代感，同時配備小院、茶室、餐廳等環境幽靜，完全可以體驗文化魅力。

美宿·雍陌民宿（Meisu Humo Homestay）

房價：人均HKD$177起（別緻花園大床房）

地址：中山雍陌村上街129號

交通：中山站約43分鐘車程

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中山酒店推介【8】中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）

中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）於2019年開業，位於古鎮華藝廣場，是中山、江門、佛山市（順德區）三市的交匯處，該古鎮區被譽為「中國燈都」，距離古鎮火車站10分鐘車程，地理位置優越，附近匯聚各大連鎖品牌、餐廳美食等，非常方便。酒店房間寬敞乾淨，高層坐擁無敵風景，性價比極高！

中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）

房價：人均HKD$212起（雅緻雙床房）

地址：中山古鎮鎮中興大道南1號華藝廣場主樓區第1層、第33-38層

交通：江門東站約21分鐘車程

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中山酒店推介【9】中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）

中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）位於港口大道，靠近石岐區，交通便利，距離中山北高鐵站大概10分鐘車程，交通便利，附近亦有各大商場、便利店及超市。酒店客房空間感十足，而且乾淨整潔，設有健身中心或室內游泳池，方便大家放鬆心情！

中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）

房價：人均HKD$260起（Deluxe, Deluxe Guest room, 1 King）

地址：中山港口大道21號

交通：高鐵中山北站10分鐘車程

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中山酒店推介【10】中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）

中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）坐落於中山古鎮，交通便利，步行5分鐘就可到達廣州珠海輕軌古鎮站，大約30分鐘更可以直達廣州，距離燈都濕地公園5分鐘車程。酒店以305米高度成為中山新地標，屬中山市最高大樓，住客可將西江兩岸、古鎮、江門美景盡收眼底，而且客房設計雅緻，適合想要多地遊的人士！

中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）

房價：人均HKD$265起（城景豪華房（2張雙人床））

地址：中山古鎮鎮同興路98號利和中心39-60層

交通：江門東站約21分鐘車程

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