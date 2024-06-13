長沙旅遊懶人包｜高鐵3小時即達　10大好去處＋美食｜附交通指南

不少港人都喜歡趁周末北上旅遊，如果深圳、廣東已經無法滿足你，不妨考慮到長沙走一趟。從香港西九龍站乘坐高鐵到長沙只需要3小時多，不少港人已經發現這個好地方！《香港01》「好食玩飛」這次便會帶大家去長沙，看看當地有什麼好玩、好吃，能成為港人北上的好去處！



長沙是個吃喝玩樂的好地方。（小紅書圖片）

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長沙旅遊｜10大好去處、吃喝玩樂賞景都有

長沙景點【1】杜甫江閣

為紀念唐代大詩人杜甫而建做的仿古建築，是長沙必去的打卡景點，杜甫江閣會在晚上7點至晚上10點半開燈（開燈時間會按日落時間有所更改），建議晚上過去拍一拍夜景，如果很喜歡杜甫的朋友，也可以買門票進去，紀念大廳會有杜甫的雕像、介紹等等。如果遇到中國傳統節日或國家法定節假日，杜甫江閣有一江之隔的橘子洲還會放煙花，可以在杜甫江閣可以觀賞到橘子洲璀璨的煙火。

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長沙景點【2】長沙文和友

長沙文和友是長沙新興的旅遊熱點，本身是一間專門吃小龍蝦的餐館，但店內還原了80年代的長沙社區場景，有一種室內城的感覺，所有布置都非常復古，彷彿帶大家進入時光隧道，因此吸引不少遊客去打卡。文和友共有六層，每層都有不同主題，無論是長沙特產、街邊小吃、懷舊酒家、書店都可以在這裏找到，還有室內纜車可供乘坐。

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長沙景點【3】湘江歡樂海洋公園

長沙目前最大的海洋主題樂園，佔地達30萬平方米，有表演區、觀賞區、娛樂區，樂園匯聚了4萬多條觀賞魚，不但適合孩童探索，同時也有很多驚險、刺激的體驗項目，適合年輕人遊玩，讓人彷彿置身於海底。

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長沙景點【4】長沙世界之窗

佔地40萬平方米的長沙世界之窗，把世界各地的奇觀、歷史遺跡、名勝古蹟集於一處，帶你短時間極速遊歷各國，加上園內有各款機動遊樂設備、表演者精彩的歌舞表演，是個消閒娛樂的好地方。

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長沙景點【5】紫龍灣溫泉度假區

分為森林溫泉和泉水樂園兩部份，前者有陳皮池、甘草池、紅酒池、牛奶池、薑池，各種不同成份組成的溫泉，各有不同功能，而且溫泉位於原生態露天森林，環境幽美洗滌心靈，後者有兒童水寨、高速滑梯、泉海博浪、森林泳池，適合大人、兒童遊玩。

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長沙景點【6】坡子街

坡子街是長沙四大步行街之一，也是長沙熱門的景區，這裏可以找到不少長沙街頭或地道美食，例如臭豆腐、湖南米粉、剁椒魚頭等等，除了各種美食，街道的盡頭也是打卡的好去處。

坡子街牌坊打卡點。（小紅書圖片）

長沙景點【7】古開福寺

喜歡拜訪各地寺廟，就要到長沙的古開福寺。開福寺既是寺廟，又是園林景致、湖光風景，還具備書院文化氣息，非常適合打卡！但注意寺內的佛像不能拍照，不過古色古香的建築可以打卡！據說求簽很靈驗，大家到場不妨試試。文創區可以領取明信片、「福」卡，這些福卡是由寺廟裏的師父親手寫。

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長沙景點【8】岳麓山

擁有眾多古跡，例如岳麓書院、愛晚亭、麓山寺、革命烈士之墓。由於岳麓書院，愛晚亭都在南門，因此建議在南門進、東門出。打卡後，可以徒步前往麓山寺，或返回南門坐觀光車到山頂，然後體驗滑道下去到東門（但下雨不開放）。建議預先網上預約門票。

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長沙景點【9】IFS長沙國際金融中心

IFS是長沙地標性的建築物，鄰近五一廣場，而且7樓的空中花園有國際藝術家KAWS專為長沙IFS設計的巨型雕塑「SEEING/WATCHING」，它們一個注視著湘江，一個眺望著岳麓山，就像旅客初到長沙對當地感到好奇，不少旅客都會慕名而來打卡。

長沙景點【10】橘子洲

由於毛澤東年輕時經常會到此處觀景、游泳，所以園內建有一個毛澤東青年雕塑。園內有多個打卡景點，如毛澤東青年藝術雕像、長沙市非物質文化遺產展示館、竹園、拱極樓、枕江亭等等。由於公園面積比較大，不建議步行觀光，進園後可以乘坐觀光火車遊覽（建議預先在網上預約），每個站可以免費上下車一次。*公園如下雨會閉園，出發前要留意天氣。

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長沙旅遊｜美食｜必吃黑色臭豆腐

當地有不少湘菜館，地道的湖南湘菜的小炒也非常出色，例如小炒黃牛肉、口味蝦（小龍蝦）、剁椒魚頭，絕對可以吃到一頓「鑊氣十足」的小炒。地道小吃方面，利用糯米製成的糖油粑粑，外脆內糯，味道帶甜，是當地大受歡迎的小吃，但由於是炸物的關係，建議還是買現場剛炸好的，避免買預先獨立包裝好的。

香港臭豆腐大家都試過，但長沙臭豆腐呢？長沙臭豆腐有兩種，一種顏色呈黑色，會在臭豆腐的中央開洞，讓湯汁、蘿蔔乾等配料可以浸進豆腐。而白色臭豆腐就近似香港的臭豆腐，外脆內嫩，同時會配一杯醬汁可以沾醬食用。

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長沙旅遊｜住宿｜酒店最平$200有找

長沙市內有多間五星級酒店，例如長沙尼依格羅酒店／長沙富力萬達文華酒店／長沙華天大酒店／長沙運達喜來登酒店，房價由人民幣500到2000元不等。當地也有不少酒店、飯店，房價低至人民幣130元，無論是想輕鬆Chill一下，還是特種兵式窮遊都有非常多選擇。不過有些酒店只招待內地人，訂購酒店時要先查詢。

香港西九龍乘坐高鐵即可到達。（資料圖片）

長沙旅遊｜交通｜高鐵最快最方便

香港到長沙

香港可以乘坐高鐵，從香港西九龍站到長沙南站，車程最快只需要3小時10分鐘左右，二等座的票價低至$583。亦可以乘坐飛機從香港國際機場到長沙黃花國際機場，但由於現時沒有直航航班，一般都需要在內地轉機，時間需要6小時起，所以乘坐高鐵會比較快捷方便。

長沙市內交通

長沙的地鐵非常方便，能到達90%景點或景點附近。雖然長沙APP、支付寶、雲閃付、APPLEPAY都可以用以支付地鐵交通費，但基本上都要做身份證實名認證，或使用內地卡增值。如果不想在支付工具上花太多時間，最簡單就是直接去車站購買實體的車票，或預先購買八達通 — 全國通卡。

長沙到張家界

不少人除了到長沙旅遊，還會去周邊的張家界市，感受當地明媚的風光。從長沙到張家界可以乘坐高鐵，長沙南站有高鐵可以直達張家界西站，票價約為$163，最短的行車時間為1小時55分，每日約有10班高鐵往來。

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