深圳Outlet推介5大｜8號倉+茂業攻略！Nike、運動服2折起｜附交通

撰文：程朗天 何欣桐
出版：更新：

港人北上深圳除了吃喝玩樂之餘，更少不了掃平貨！除了平價超市及商場外，近日各大Outlet都成為了港人北上深圳必逛之一。今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家精心整理了5間深圳必去Outlet推介，不論是近期大熱的龍華區8號倉或者是鄰近口岸交通超方便的羅湖老字號，通通都有超狂折扣。適逢年中大促與換季清倉，部分大牌更驚現低至2、3折的震撼價，絕對能讓大家買到心頭好，即睇內文！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳Outlet推介【1】龍華8號倉——運動大牌常年超低折扣

龍華8號倉Outlet是近期北上購物熱門地點之一。（圖片來源：小紅書@我叫Cici）

近期龍華8號倉十分受歡迎，吸引不少港人前往購物。這間龍華8號倉於2014年開幕，至今已經引入超過200間國際及本土品牌進駐。建築面積約8萬平方米的8號倉，由兩層地庫及地面3層組成，合共有5層。

地庫一樓以運動品牌為主，包括Nike、Adidas、New Balance等；一樓則以國際品牌為主例如I.T.、Calvin Klein、BOSS和Coach等品牌；二樓有JEEP、MO&Co等；三樓則是兒童專區，由嬰兒到兒童用品例如全棉時代、DR.KONG江博士健康鞋等，還有戲院。各種品牌折扣更低至兩折起！

另外，中庭還會不定時舉行不同品牌的特賣場，比店內提供更多折扣。近期Nike全場服飾球鞋低至4.6折起，買滿¥600再減¥100；Crocs更低至2折起！

若大家逛到肚餓，龍華8號倉內還有不少食肆選擇，如新太二酸菜魚、文華冰室、元氣壽司、必勝客、九毛九等。而戶外休憩區更有兒童遊樂區以及美食茶飲店，如喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬、混果汁等。好吃又好逛，讓大家可以在這裡消磨一整天！

龍華8號倉

地址：深圳龍華區民康路1號
營業時間：星期日至四10:00-22:00、星期五至六10:00-22:30
交通：深圳地鐵10號線光雅園站C出口步行約10分鐘

深圳Outlet推介【2】大梅沙8號倉奧特萊斯——打卡拍照與度假風購物天堂

大梅沙8號倉奧特萊斯是一個歐陸風設計的大型戶外商場。（《香港01》圖片）

大梅沙8號倉奧特萊斯於2023年9月翻新，是華南區首家「OUTLETS+LOFT」經營模式的大型戶外商業綜合體。這裡到處都是色彩豐富的歐式建築，到處都是打卡位，玫瑰花瀑布、彩虹樓梯、在小鎮一期和二期中間的湖景還有黑天鵝和許願樹等都是打卡熱點，隨手一拍亦能出片！

這裡除了可以打卡拍照之外，還匯聚了約100間國際及本土品牌，包括各種時裝服飾、運動用品、家居用品等，如Calvin Klein Jeans、Adidas、New Balance、TOMMY、LEE等，應有盡有。Calvin Klein買滿6件有折上7.5折優惠；Adidas更低至全場¥29起！

不過由於大梅沙8號倉奧特萊斯露天位較多加上場內餐飲選擇比較少，大家盡情打卡之餘記得要做好防曬！

大梅沙8號倉奧特萊斯

地址：深圳鹽田區大梅沙環梅路1號
營業時間：10:00-22:00
交通：深圳地鐵8號大梅沙站步行約4分鐘

深圳Outlet推介【3】華盛奧特萊斯——Nike全場5.5折+折上折

華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，約有300多間國際知名品牌進駐。（圖片來源：小紅書@甜粥）

華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，約有200多間國際知名品牌進駐，涵蓋國際一線品牌、時裝服飾、運動用品等，如Nike、Adidas、Columbia、Jeep、G2000等。

當中以運動品牌的促銷力度最大，常年都有折扣，而且買得越多、折扣越大。Nike全場5.5折起，買滿¥688更有折上折優惠；Adidas更有三件4.8折優惠！想買運動用品就一定不能錯過這間。

華盛奧特萊斯

地址：深圳龍崗區平湖街道華南大道1號交易廣場
營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30
交通：深圳地鐵10號華南站C出口步行2分鐘

Trip.com優惠碼2026｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2026｜6月必搶酒店半價 最新信用卡優惠碼+Promo CodeAgoda優惠碼2026｜6月無門檻5%折扣+任何酒店適用｜附信用卡優惠Booking.com優惠碼2026｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2026｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

深圳Outlet推介【4】杉杉奧特萊斯廣場店——年中大促低至2折起

杉杉奧特萊斯廣場店引入超過200間國際及本土品牌。（圖片來源：小紅書@玉瑤的生活日記）

杉杉奧特萊斯廣場於2022年開業，位於寶安區商場「滿京華滿繽天地」1-5樓，屬杉杉商業集團旗下首次進軍華南、深圳首間分店，至今已經引入超過100間國際及本土品牌，涵蓋國際名牌如Coach、BALLY等，時尚服裝如TOMMY、Polo、LEVIS、VANS、LEE等，運動品牌如The North Face、Adidas、PUMA等，各種品牌折扣低至2折起。

近期即將迎來年中大促，從6.12到6.21號期間，很多鋪頭搞緊減價，例如POLO、Boss全場5折起；TOMMY更是全場低至2折起；Coach折後再減100！

商場還有食肆及飲品店可供選擇，例如湯太祖粵菜、鵝當當鐵鍋燉、星巴克、1點點、茶話弄、Coco都可等，即使行到攰、行到肚餓也不用擔心！

杉杉奧特萊斯廣場店

地址：深圳寶安區松崗街道藝展三路8號1-5樓
營業時間：星期日至四10:00-22:00、星期五至六10:00-22:30
交通：深圳地鐵6號線溪頭站A出口，步行約1.5公里

深圳Outlet推介【5】茂業奧特萊斯——深圳最近口岸Outlet

茂業奧特萊斯（小紅書@大眾點評LV7深圳周末探店）

位於羅湖東門的茂業奧特萊斯，地理位置極其便利，非常適合港人從羅湖口岸出發一日遊。商場一共分為5層，每層的定位都非常清晰，一樓主打運動品牌及國際奢牌，當中人氣極高的是UNIBUY裏面的Coach最近更推出低至3折的換季清倉優惠，還能疊加2件95折、3件88折的活動，買到就是賺到；二樓至五樓則分別進駐了潮流鞋包女裝、內衣時裝、男裝西服、童裝以及床上用品 。

除了茂業奧特萊斯本身好逛，商場就在深圳熱門地標文和友的斜對面。大家逛完Outlet後，還可以順路去埋附近的東門步行街、太陽百貨、新白馬服裝市場及寶華樓，一次過滿足購物與品嚐深圳美食的願望！

+3

茂業奧特萊斯

地址：深圳羅湖區桂園街道和平路3009號
營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30
交通：距地鐵1/3號線老街地鐵站G口190米

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店羅湖酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

深圳
深圳好去處
大灣區旅遊
購物
北上消費
大灣區
#01