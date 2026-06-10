港人北上深圳除了吃喝玩樂之餘，更少不了掃平貨！除了平價超市及商場外，近日各大Outlet都成為了港人北上深圳必逛之一。今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家精心整理了5間深圳必去Outlet推介，不論是近期大熱的龍華區8號倉或者是鄰近口岸交通超方便的羅湖老字號，通通都有超狂折扣。適逢年中大促與換季清倉，部分大牌更驚現低至2、3折的震撼價，絕對能讓大家買到心頭好，即睇內文！



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深圳Outlet推介【1】龍華8號倉——運動大牌常年超低折扣

龍華8號倉Outlet是近期北上購物熱門地點之一。（圖片來源：小紅書@我叫Cici）

近期龍華8號倉十分受歡迎，吸引不少港人前往購物。這間龍華8號倉於2014年開幕，至今已經引入超過200間國際及本土品牌進駐。建築面積約8萬平方米的8號倉，由兩層地庫及地面3層組成，合共有5層。

地庫一樓以運動品牌為主，包括Nike、Adidas、New Balance等；一樓則以國際品牌為主例如I.T.、Calvin Klein、BOSS和Coach等品牌；二樓有JEEP、MO&Co等；三樓則是兒童專區，由嬰兒到兒童用品例如全棉時代、DR.KONG江博士健康鞋等，還有戲院。各種品牌折扣更低至兩折起！

另外，中庭還會不定時舉行不同品牌的特賣場，比店內提供更多折扣。近期Nike全場服飾球鞋低至4.6折起，買滿¥600再減¥100；Crocs更低至2折起！

若大家逛到肚餓，龍華8號倉內還有不少食肆選擇，如新太二酸菜魚、文華冰室、元氣壽司、必勝客、九毛九等。而戶外休憩區更有兒童遊樂區以及美食茶飲店，如喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬、混果汁等。好吃又好逛，讓大家可以在這裡消磨一整天！

龍華8號倉

地址：深圳龍華區民康路1號

營業時間：星期日至四10:00-22:00、星期五至六10:00-22:30

交通：深圳地鐵10號線光雅園站C出口步行約10分鐘



深圳Outlet推介【2】大梅沙8號倉奧特萊斯——打卡拍照與度假風購物天堂

大梅沙8號倉奧特萊斯是一個歐陸風設計的大型戶外商場。（《香港01》圖片）

大梅沙8號倉奧特萊斯於2023年9月翻新，是華南區首家「OUTLETS+LOFT」經營模式的大型戶外商業綜合體。這裡到處都是色彩豐富的歐式建築，到處都是打卡位，玫瑰花瀑布、彩虹樓梯、在小鎮一期和二期中間的湖景還有黑天鵝和許願樹等都是打卡熱點，隨手一拍亦能出片！

這裡除了可以打卡拍照之外，還匯聚了約100間國際及本土品牌，包括各種時裝服飾、運動用品、家居用品等，如Calvin Klein Jeans、Adidas、New Balance、TOMMY、LEE等，應有盡有。Calvin Klein買滿6件有折上7.5折優惠；Adidas更低至全場¥29起！

不過由於大梅沙8號倉奧特萊斯露天位較多加上場內餐飲選擇比較少，大家盡情打卡之餘記得要做好防曬！

大梅沙8號倉奧特萊斯

地址：深圳鹽田區大梅沙環梅路1號

營業時間：10:00-22:00

交通：深圳地鐵8號大梅沙站步行約4分鐘



深圳Outlet推介【3】華盛奧特萊斯——Nike全場5.5折+折上折

華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，約有300多間國際知名品牌進駐。（圖片來源：小紅書@甜粥）

華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，約有200多間國際知名品牌進駐，涵蓋國際一線品牌、時裝服飾、運動用品等，如Nike、Adidas、Columbia、Jeep、G2000等。

當中以運動品牌的促銷力度最大，常年都有折扣，而且買得越多、折扣越大。Nike全場5.5折起，買滿¥688更有折上折優惠；Adidas更有三件4.8折優惠！想買運動用品就一定不能錯過這間。

華盛奧特萊斯

地址：深圳龍崗區平湖街道華南大道1號交易廣場

營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30

交通：深圳地鐵10號華南站C出口步行2分鐘



深圳Outlet推介【4】杉杉奧特萊斯廣場店——年中大促低至2折起

杉杉奧特萊斯廣場店引入超過200間國際及本土品牌。（圖片來源：小紅書@玉瑤的生活日記）

杉杉奧特萊斯廣場於2022年開業，位於寶安區商場「滿京華滿繽天地」1-5樓，屬杉杉商業集團旗下首次進軍華南、深圳首間分店，至今已經引入超過100間國際及本土品牌，涵蓋國際名牌如Coach、BALLY等，時尚服裝如TOMMY、Polo、LEVIS、VANS、LEE等，運動品牌如The North Face、Adidas、PUMA等，各種品牌折扣低至2折起。

近期即將迎來年中大促，從6.12到6.21號期間，很多鋪頭搞緊減價，例如POLO、Boss全場5折起；TOMMY更是全場低至2折起；Coach折後再減100！

商場還有食肆及飲品店可供選擇，例如湯太祖粵菜、鵝當當鐵鍋燉、星巴克、1點點、茶話弄、Coco都可等，即使行到攰、行到肚餓也不用擔心！

杉杉奧特萊斯廣場店

地址：深圳寶安區松崗街道藝展三路8號1-5樓

營業時間：星期日至四10:00-22:00、星期五至六10:00-22:30

交通：深圳地鐵6號線溪頭站A出口，步行約1.5公里



深圳Outlet推介【5】茂業奧特萊斯——深圳最近口岸Outlet

茂業奧特萊斯（小紅書@大眾點評LV7深圳周末探店）

位於羅湖東門的茂業奧特萊斯，地理位置極其便利，非常適合港人從羅湖口岸出發一日遊。商場一共分為5層，每層的定位都非常清晰，一樓主打運動品牌及國際奢牌，當中人氣極高的是UNIBUY裏面的Coach最近更推出低至3折的換季清倉優惠，還能疊加2件95折、3件88折的活動，買到就是賺到；二樓至五樓則分別進駐了潮流鞋包女裝、內衣時裝、男裝西服、童裝以及床上用品 。

除了茂業奧特萊斯本身好逛，商場就在深圳熱門地標文和友的斜對面。大家逛完Outlet後，還可以順路去埋附近的東門步行街、太陽百貨、新白馬服裝市場及寶華樓，一次過滿足購物與品嚐深圳美食的願望！

+ 3

茂業奧特萊斯

地址：深圳羅湖區桂園街道和平路3009號

營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30

交通：距地鐵1/3號線老街地鐵站G口190米



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