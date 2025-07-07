日本花火大會｜日本的花火大會其實一年四季也有！花火大會在日本已經有近300年歷史，地點遍佈東京、福岡、北海道、長野等地區。最值得一去的煙火大會包括「諏訪湖祭湖上花火大會」、「熱海 海上煙火大會」、「隅田川花火大會」等。日本的煙火匯演精彩絕倫，可以在海邊同時感受晚風和花火的雙重震撼，即看下文啦！



《香港01》好食玩飛頻道編輯為大家整理了不同煙火大會的時間、地點、交通等資訊，趁著暑假，不妨將觀賞絢爛的煙火加入行程！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本花火大會2025｜【1】隅田川花火大會（東京）

每年7月最後一個星期六舉辦的「隅田川花火大會」是東京排名第一的大型花火節之一，會場位於擁有東京晴空塔的墨田區和擁有淺草寺的台東區，特色在於會場分成兩處，觀賞兩萬發煙火，點亮東京的夜空。

隅田川花火大會最早可追溯至 1733 年，當時是為了悼念因饑荒而罹難的亡者，最後慢慢演變成一項屬於日本的獨特傳統。來自世界各地的遊客或當地市民會穿上具有傳統特色的浴衣，以地道的裝扮體驗花火大會。而東京晴空塔將舉行「隅田川花火大會特別營業」，可以在晴空塔展望台觀看隅田川花火大會！即日起至6月25日晚上23:59期間，於晴空塔官網購票，每人12,000日元（約$655）。

日期：2025年7月26日（待定）

時間：19:00 - 20:30

地點：東京墨田區

交通：東京地鐵淺草駅步行約15分鐘



日本花火大會2025｜【2】熱海 海上煙火大會（靜岡縣）

熱海海上煙火大會已有70多年歷史，為了紀念1950年熱海車站的一場持續10日的火災，於是在1952年起舉辦了首場熱海海上煙火大會，因此煙火大會成為了熱海每年的傳統。今年的熱海海上煙火大會共13場，第1場已於2月21日完結，未來還有12場！煙花表演歷時20分鐘，發射約3,000發煙花。而在夏季（7至8月）舉行的熱海海上花火大會，煙花表演時間增至25分鐘，發射多達5,000發煙花！

日期：2月21日、3月23日、4月20日、4月28日、7月25日、8月5日、8月8日、8月18日、8月25日、9月15日、10月13日、11月3日、12月7日

時間：20:15 - 20:40（7、8月份）；20:20 - 20:40（其他月份）

地點：静岡縣熱海市熱海灣

交通：從東京站搭乘新幹線，車程約50分鐘；從JR熱海站步行15分鐘，即可抵達熱海煙火大會的會場



熱海浪漫花火一日遊🌹🎆

日本花火大會2025｜【3】關門海峽煙火大會（山口縣、福岡縣）

下關和門司兩岸將在8月13日展開的扣人心絃的煙花！煙花的種類和演出都很豐富，色彩鮮艷的煙花照亮著大海的場景，令人印象深刻！

日期：2025年8月13日（待定）

地點：山口縣下關市／福岡縣北九州市門司區西海岸周邊

交通：JR門司港駅步行約5分鐘



關門海峽花火大會一日遊🎇

日本花火大會2025｜【4】諏訪湖祭湖上花火大會（長野）

日本長野縣的「諏訪湖祭湖上花火大會」以其規模盛大、煙火絢麗而聞名全國。每年，數萬發煙火在夜空中綻放，其中以水上半弧形的高速連發煙火聞名。諏訪湖四面環山，煙火聲回蕩於山林間，必要親自到訪才能感受到其震撼程度。全長約2公里的巨大煙火，在湖面上形成壯觀的景象，倒映在湖面上的煙火美不勝收，令人目不暇接。

日本長野縣的「諏訪湖祭湖上花火大會」以其規模盛大、煙火絢麗而聞名全國。（Club Tourism官網）

日期：2025年8月15日（待定）

地點：長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖

交通：JR中央本線「諏訪站」步行10分鐘



《你的名字》聖地巡禮諏訪湖+日本第一花火大會指定席門票🎆

日本花火大會2025｜【5】宮津燈籠花火大會（京都）

「宮津燈籠花火大會」這場歷史悠久的祭典結合了傳統精靈流放燈籠與絢爛花火。大會期間，約3,000發煙花將點綴夜空，歷時約30分鐘，同時數千盞載滿思念的燈籠也會在阿蘇海面緩緩漂流，在世界遺產天橋立的襯托下，這將是一場視覺與心靈的雙重饗宴。

日期： 2025年8月16日 (預計)

地點： 京都府宮津市宮津灣、島崎公園沖

交通： 智頭急行、JR「宮津站」步行約10分鐘



天橋立&伊根舟屋&宮津燈籠花火大會一日遊

日本花火大會2025｜【6】筑後川花火大會（福岡）

日本西南部最大規模的「筑後川花火大會」擁有360年歷史，每年吸引上百萬人潮。大會將在兩處地點同時施放，共計約18,000發煙花，歷時約80分鐘。從絢爛的尺玉到獨特的仕掛花火，絕對讓您目不暇給，沉浸在夏日祭典的熱鬧氛圍中。

日期： 2025年8月5日 (預計)

地點： 福岡縣久留米市筑後川河畔 (京町會場、篠山會場)

交通：JR久留米站步行約10分鐘 (至京町會場)/西鐵久留米站步行約20分鐘 (至篠山會場)



筑後川花火大會&柳川遊船體驗一日遊🛶

日本花火大會2025｜【7】八代全國花火大會（熊本縣）

「八代全國花火競技大會」是西日本規模最大的花火盛事之一，每年吸引眾多頂級花火師參賽，爭奪日本第一的榮譽！這場大會將在球磨川河川敷施放，預計發射約14,000發高水準煙花，歷時約1小時30分鐘。從競賽花火的精巧設計到最後高潮的創意連發，每一發都凝聚著匠心，絕對讓您大飽眼福！

八代全國花火大會（日本國家旅遊局官方圖片)

日期： 2025年10月18日 (預計)

地點： 熊本縣八代市球磨川河川敷 (新萩原橋上流)

交通： JR鹿兒島本線「八代站」步行約10分鐘



八代全國花火大會一日遊

日本花火大會2025｜【8】北海道芸術花火（北海道）

去北海道除了看雪，還有煙花大會！北海道這場煙火表演，不僅僅是煙火表演，還具有藝術元素。當晚的煙火與公園廣闊的場地和四周景觀融為一體，伴隨著音樂，讓觀眾著迷！

北海道這場煙火表演，不僅僅是煙火表演，還具有藝術元素。（Club Tourism官網）

日期：2025年9月6日（待定）

地點：北海道札幌市

交通：建議自駕



日本花火大會2025｜【9】洞爺湖花火大會（北海道）

一年一度的「洞爺湖花火大會」將於2025年夏季再次點亮洞爺湖的夜空！這場獨特的花火盛典，每晚施放約450發煙花，歷時約20分鐘，煙火並非從單一定點施放，而是由湖面上的船隻巡迴施放，讓湖畔的遊客無論身處何處，都能欣賞到璀璨煙花與湖光山色交織的夢幻景緻。

日期： 2025年4月28日 至 10月31日 (預計每晚20:45 - 21:05舉行)

地點： 北海道洞爺湖溫泉街湖畔

交通： 從JR洞爺站搭乘道南巴士約20分鐘，於「洞爺湖溫泉」巴士總站下車。



北海道洞爺湖花火盛宴🌌

日本花火大會2025｜【10】袋井遠洲煙花（靜岡縣）

「袋井遠洲煙火大會」已成為東海地區的代表煙火大會，從日本全國選拔的頂級煙火師，包括日本煙火協會的煙火大師等資深大師掌控整個花火表演，他們會按照主題發射自己的煙火，感受每位煙火師的熱血。

日期：2025年7月26日（待定）

地點：静岡県袋井市

交通：JR袋井駅步行約12分鐘



日本花火大會2025｜【11】片貝祭奉獻煙火（大炎花）（新潟縣）

片貝祭奉獻煙火是麻原神社一年一度的秋季祭典，當日早上片貝街道上，會舉辦多項傳統活動，例如向麻原神社供奉煙火球的「Tama-okuri」、祈求神靈的「Tsutsubiki」等儀式。當晚煙花會有一朵直徑約800公尺的大花在夜空中綻放。

當晚會有一朵直徑約800公尺的大花在夜空中綻放！（Club Tourism官網）

日期：2025年9月12日（待定）

地點：新潟県小千谷市

交通：建議自駕



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多東京酒店推薦👇

東京地鐵站酒店｜東京車站酒店｜東京高評分酒店｜東京平價酒店｜東京親子酒店｜東京女性限定酒店｜東京賞櫻酒店｜淺草酒店｜新宿酒店｜澀谷酒店｜銀座酒店｜上野酒店｜秋葉原酒店｜輕井澤酒店｜池袋酒店｜河口湖酒店｜六本木酒店｜立川市酒店｜東京星野溫泉酒店｜東京迪士尼附近酒店

更多關西（京阪神）酒店推薦👇

京都酒店｜京都新酒店｜大阪酒店｜大阪梅田酒店｜大阪親子酒店｜大阪高評分酒店｜大阪難波酒店｜大阪賞櫻酒店｜大阪環球影城附近酒店｜心齋橋酒店｜神戶酒店