日本花火大會11大2025｜熱海5000枚煙花超震撼！東京／福岡都有

撰文：古嘉瑋
出版：更新：

日本花火大會｜日本的花火大會其實一年四季也有！花火大會在日本已經有近300年歷史，地點遍佈東京、福岡、北海道、長野等地區。最值得一去的煙火大會包括「諏訪湖祭湖上花火大會」、「熱海　海上煙火大會」、「隅田川花火大會」等。日本的煙火匯演精彩絕倫，可以在海邊同時感受晚風和花火的雙重震撼，即看下文啦！

《香港01》好食玩飛頻道編輯為大家整理了不同煙火大會的時間、地點、交通等資訊，趁著暑假，不妨將觀賞絢爛的煙火加入行程！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本花火大會2025｜【1】隅田川花火大會（東京）

每年7月最後一個星期六舉辦的「隅田川花火大會」是東京排名第一的大型花火節之一，會場位於擁有東京晴空塔的墨田區和擁有淺草寺的台東區，特色在於會場分成兩處，觀賞兩萬發煙火，點亮東京的夜空。

隅田川花火大會最早可追溯至 1733 年，當時是為了悼念因饑荒而罹難的亡者，最後慢慢演變成一項屬於日本的獨特傳統。來自世界各地的遊客或當地市民會穿上具有傳統特色的浴衣，以地道的裝扮體驗花火大會。而東京晴空塔將舉行「隅田川花火大會特別營業」，可以在晴空塔展望台觀看隅田川花火大會！即日起至6月25日晚上23:59期間，於晴空塔官網購票，每人12,000日元（約$655）。

日期：2025年7月26日（待定）
時間：19:00 - 20:30
地點：東京墨田區
交通：東京地鐵淺草駅步行約15分鐘

日本花火大會2025｜【2】熱海　海上煙火大會（靜岡縣）

熱海海上煙火大會已有70多年歷史，為了紀念1950年熱海車站的一場持續10日的火災，於是在1952年起舉辦了首場熱海海上煙火大會，因此煙火大會成為了熱海每年的傳統。今年的熱海海上煙火大會共13場，第1場已於2月21日完結，未來還有12場！煙花表演歷時20分鐘，發射約3,000發煙花。而在夏季（7至8月）舉行的熱海海上花火大會，煙花表演時間增至25分鐘，發射多達5,000發煙花！

日期：2月21日、3月23日、4月20日、4月28日、7月25日、8月5日、8月8日、8月18日、8月25日、9月15日、10月13日、11月3日、12月7日
時間：20:15 - 20:40（7、8月份）；20:20 - 20:40（其他月份）
地點：静岡縣熱海市熱海灣
交通：從東京站搭乘新幹線，車程約50分鐘；從JR熱海站步行15分鐘，即可抵達熱海煙火大會的會場

熱海浪漫花火一日遊🌹🎆

日本花火大會2025｜【3】關門海峽煙火大會（山口縣、福岡縣）

下關和門司兩岸將在8月13日展開的扣人心絃的煙花！煙花的種類和演出都很豐富，色彩鮮艷的煙花照亮著大海的場景，令人印象深刻！

日期：2025年8月13日（待定）
地點：山口縣下關市／福岡縣北九州市門司區西海岸周邊
交通：JR門司港駅步行約5分鐘

關門海峽花火大會一日遊🎇

日本花火大會2025｜【4】諏訪湖祭湖上花火大會（長野）

日本長野縣的「諏訪湖祭湖上花火大會」以其規模盛大、煙火絢麗而聞名全國。每年，數萬發煙火在夜空中綻放，其中以水上半弧形的高速連發煙火聞名。諏訪湖四面環山，煙火聲回蕩於山林間，必要親自到訪才能感受到其震撼程度。全長約2公里的巨大煙火，在湖面上形成壯觀的景象，倒映在湖面上的煙火美不勝收，令人目不暇接。

日本長野縣的「諏訪湖祭湖上花火大會」以其規模盛大、煙火絢麗而聞名全國。（Club Tourism官網）

日期：2025年8月15日（待定）
地點：長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖
交通：JR中央本線「諏訪站」步行10分鐘

《你的名字》聖地巡禮諏訪湖+日本第一花火大會指定席門票🎆

日本花火大會2025｜【5】宮津燈籠花火大會（京都）

「宮津燈籠花火大會」這場歷史悠久的祭典結合了傳統精靈流放燈籠與絢爛花火。大會期間，約3,000發煙花將點綴夜空，歷時約30分鐘，同時數千盞載滿思念的燈籠也會在阿蘇海面緩緩漂流，在世界遺產天橋立的襯托下，這將是一場視覺與心靈的雙重饗宴。

日期： 2025年8月16日 (預計)
地點： 京都府宮津市宮津灣、島崎公園沖
交通： 智頭急行、JR「宮津站」步行約10分鐘

天橋立&伊根舟屋&宮津燈籠花火大會一日遊

日本花火大會2025｜【6】筑後川花火大會（福岡）

日本西南部最大規模的「筑後川花火大會」擁有360年歷史，每年吸引上百萬人潮。大會將在兩處地點同時施放，共計約18,000發煙花，歷時約80分鐘。從絢爛的尺玉到獨特的仕掛花火，絕對讓您目不暇給，沉浸在夏日祭典的熱鬧氛圍中。

日期： 2025年8月5日 (預計)
地點： 福岡縣久留米市筑後川河畔 (京町會場、篠山會場)
交通：JR久留米站步行約10分鐘 (至京町會場)/西鐵久留米站步行約20分鐘 (至篠山會場)

筑後川花火大會&柳川遊船體驗一日遊🛶

日本花火大會2025｜【7】八代全國花火大會（熊本縣）

「八代全國花火競技大會」是西日本規模最大的花火盛事之一，每年吸引眾多頂級花火師參賽，爭奪日本第一的榮譽！這場大會將在球磨川河川敷施放，預計發射約14,000發高水準煙花，歷時約1小時30分鐘。從競賽花火的精巧設計到最後高潮的創意連發，每一發都凝聚著匠心，絕對讓您大飽眼福！

八代全國花火大會（日本國家旅遊局官方圖片)

日期： 2025年10月18日 (預計)
地點： 熊本縣八代市球磨川河川敷 (新萩原橋上流)
交通： JR鹿兒島本線「八代站」步行約10分鐘

八代全國花火大會一日遊

日本花火大會2025｜【8】北海道芸術花火（北海道）

去北海道除了看雪，還有煙花大會！北海道這場煙火表演，不僅僅是煙火表演，還具有藝術元素。當晚的煙火與公園廣闊的場地和四周景觀融為一體，伴隨著音樂，讓觀眾著迷！

北海道這場煙火表演，不僅僅是煙火表演，還具有藝術元素。（Club Tourism官網）

日期：2025年9月6日（待定）
地點：北海道札幌市
交通：建議自駕

日本花火大會2025｜【9】洞爺湖花火大會（北海道）

一年一度的「洞爺湖花火大會」將於2025年夏季再次點亮洞爺湖的夜空！這場獨特的花火盛典，每晚施放約450發煙花，歷時約20分鐘，煙火並非從單一定點施放，而是由湖面上的船隻巡迴施放，讓湖畔的遊客無論身處何處，都能欣賞到璀璨煙花與湖光山色交織的夢幻景緻。

日期： 2025年4月28日 至 10月31日 (預計每晚20:45 - 21:05舉行)
地點： 北海道洞爺湖溫泉街湖畔
交通： 從JR洞爺站搭乘道南巴士約20分鐘，於「洞爺湖溫泉」巴士總站下車。

北海道洞爺湖花火盛宴🌌

日本花火大會2025｜【10】袋井遠洲煙花（靜岡縣）

「袋井遠洲煙火大會」已成為東海地區的代表煙火大會，從日本全國選拔的頂級煙火師，包括日本煙火協會的煙火大師等資深大師掌控整個花火表演，他們會按照主題發射自己的煙火，感受每位煙火師的熱血。

日期：2025年7月26日（待定）
地點：静岡県袋井市
交通：JR袋井駅步行約12分鐘

日本花火大會2025｜【11】片貝祭奉獻煙火（大炎花）（新潟縣）

片貝祭奉獻煙火是麻原神社一年一度的秋季祭典，當日早上片貝街道上，會舉辦多項傳統活動，例如向麻原神社供奉煙火球的「Tama-okuri」、祈求神靈的「Tsutsubiki」等儀式。當晚煙花會有一朵直徑約800公尺的大花在夜空中綻放。

當晚會有一朵直徑約800公尺的大花在夜空中綻放！（Club Tourism官網）

日期：2025年9月12日（待定）
地點：新潟県小千谷市
交通：建議自駕

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多東京酒店推薦👇
東京地鐵站酒店東京車站酒店東京高評分酒店東京平價酒店東京親子酒店東京女性限定酒店東京賞櫻酒店淺草酒店新宿酒店澀谷酒店銀座酒店上野酒店秋葉原酒店輕井澤酒店池袋酒店河口湖酒店六本木酒店立川市酒店東京星野溫泉酒店東京迪士尼附近酒店

更多關西（京阪神）酒店推薦👇
京都酒店京都新酒店大阪酒店大阪梅田酒店大阪親子酒店大阪高評分酒店大阪難波酒店大阪賞櫻酒店大阪環球影城附近酒店心齋橋酒店神戶酒店

新宿酒店18間推介｜1分鐘到地鐵站／露天溫泉大浴場／人均$207起上野酒店22間推介｜近上野車站、阿美橫町／免費溫泉／人均$177起淺草酒店13間推介｜人均$178起／2分鐘到地鐵站／4分鐘到淺草寺秋葉原酒店11大推介｜1分鐘到車站／免費露天溫泉／鄰近電器街池袋酒店14間推介！人均$208起／1分鐘到車站／近24小時百貨+藥妝東京六本木酒店6間推介人均$350起！近聖誕亮燈區／1分鐘到車站立川市酒店5間推介｜近東京蚤之市市集／人均$258起／遠眺富士山
行程攻略
東京
大阪旅遊/旅行
日本旅遊
煙花
長野
旅遊Jetso