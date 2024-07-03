深圳來往上水免費跨境巴士｜文錦渡口岸直達　班次/取籌方法/日期

撰文：陳映蓉
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免費跨境巴士｜首部跨境純電動旅遊巴士首航！首部跨境行走香港、深圳的純電動旅遊巴士「安凱49」為慶祝7.1回歸，推出免費乘車月，乘客可以免費搭乘「安凱49」電動巴士，來往上水文錦渡跨境巴士總站及文錦渡口岸！即睇內文了解班次及取籌方法！

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跨境專線6.24首航　上水跨境巴士總站直達文錦渡口岸

跨境文錦渡專線「安凱49」（資料圖片）

首部香港往返深圳的跨境純電動旅遊巴士專線「安凱49」於6月24日首航，來往上水文錦渡跨境巴士總站及文錦渡口岸。跨境電動旅遊巴士每日共有三班來回班次，每班車可載49名乘客。

跨境文錦渡專線「安凱49」班次詳情：
服務班次：
上水文錦渡跨境巴士總站開出｜10:00／12:00／14:00
文錦渡口岸開出｜11:00／13:00／15:00
途徑站點：上水文錦渡跨境巴士總站、文錦渡口岸

慶祝7.1回歸推免費乘車月　拎乘車證即可免費搭乘

為慶祝7.1回歸，跨境文錦渡專線更推出免費乘車月，由即日起至2024年7月24日，擁有免費乘車證的乘客可以免費搭乘「安凱49」跨境文錦渡專線。而免費乘車證將會在巴士公司會開車前一小時，於上水及文錦渡售票處派發，每人每程限取一個籌及換取一張乘車證，派完即止！

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