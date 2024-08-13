日本100円、300円店7間｜DAISO以外的選擇！必買家品／手帳／收納

日本自由行｜日本旅遊行程，當然少不了100円店掃貨，例如大家最熟悉的DAISO，還有Seria和Can☆Do等名店。各種生活實用小物、髮飾、文具雜貨、廚具等品目繁多，時不時還有期間限定乘聯貨品！而且價錢夠平，除特別標價貨品，全部都是均一價100円，趁着日圓匯率低爆買也不肉痛！除了平價的100円店，日本也有貨品更高質的300円店。今次為大家介紹7間日本100円店／300円店，Bookmark定去日本掃貨！



在日本100円店／300円店，可以找到各種高CP值家品雜貨！（ig@threeppy_coucou_plusheart）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本100円店【1】DAISO——分店最多、商品最全 女生主婦百逛不厭

說到日本100円店，香港人最熟悉的莫過於DAISO！DAISO在日本有3700多間分店，是全日本店分店最多的100円店，在日本各地都找得到DAISO。商品種類超過8萬種，美妝產品是眾多100円店中最多選擇的，女生們必不會空手而回，另外生活家居用品也是一應俱全，深受主婦們歡迎！貨品經常推陳出新，每個月都有1200件新商品上架，百逛不厭！

DAISO是全日本店分店最多的100円店。（DAISO JAPAN網站圖片）

👇按圖輯看更多貨品👇

+ 1

日本100円店【2】Seria——商品設計時尚 手工藝DIY產品多

Seria是繼DAISO之後，日本第二大的100円店！比起DAISO的實用路線，Seria的商品設計出色、時尚的商品很多，家居用品、收納箱、飾物收納盤、家居裝飾、廚具、紙膠帶等均走簡約ins風，每項看起來都充滿時尚質感！而且很多產品都是自家品牌，日本製造，已是信心保證！Seria的特色之一是有很多DIY相關的產品，推薦給喜歡寫手帳、手工藝的人到Seria逛逛！

Seria是繼DAISO之後，日本第二大的100円店！（Seria網站圖片）

👇按圖輯看更多貨品👇

👇去日本旅行唱Yen方法👇

日本100円店【3】Can☆Do——多種可愛小物 聯名款眾多

「Can☆Do」是日本第3大的連鎖100円店，在全國有超過1000間分店！Can☆Do特色之一是有很多角色的聯乘商品，例如Sanrio、Disney、日本動漫IP等相關產品都有。Can☆Do主打年輕女生市場，有大量簡約設計的收納用品，也有很多可愛設計的雜貨、美妝用品，深受女性族群歡迎！

Can☆Do主打年輕女生市場，有大量簡約設計的收納用品，也有很多可愛設計的雜貨！（ig@cando_official）

👇按圖輯看更多貨品👇

+ 1

日本100円店【4】NATURAL KITCHEN——北歐風溫馨廚房用具和雜貨

日本人氣雜貨店NATURAL KITCHEN，是當地女士最喜歡逛的家品店之一！店內除了設計簡單溫馨的日常擺設外，亦有大量廚房用具及可愛又實用的家居好物，低至100円就可以入手！這裏還有許多在其他100円店找不到的商品，例如木製室內裝飾、工藝盒、室內植物等，完美打造日式精緻家居！

日本人氣雜貨店NATURAL KITCHEN，是當地女士最喜歡逛的家品店之一！（NATURAL KITCHEN網站圖片）

👇按圖輯看更多貨品👇

+ 2

日本300円店【5】3COINS——平價入手高CP雜貨、電子產品

以300円為賣點的人氣百元雜貨店3COINS，是隸屬於服飾品牌集團PAL底下的生活雜貨品牌，除了生活雜貨外，在3COINS更可平價入手防水電子錶、耳機、風扇、移動電源等電子產品。在大型店舖3COINS+plus還有美容小物、居家香氛、寵物嬰兒用品等多種多樣的貨品。

3COINS以300円高品質雜貨為賣點。（Sunshine City網頁圖片）

👇按圖輯看更多貨品👇

+ 2

日本300円店【6】THREEPPY——Daiso旗下品牌 300円商品質感更佳

Daiso Japan旗下品牌THREEPPY，Threeppy於Daiso Japan原有的基礎上，以「300日元開始的快樂生活」為主題，販售的商品質感更佳，設計風格更為時尚、精緻！而且產品中約90%更為原創產品，有着各種高性價比的飾品、家品、餐具及時尚配件！

THREEPPY是Daiso Japan旗下的300円品牌店。（DAISO網頁圖片）

👇按圖輯看更多貨品👇

+ 1

日本300円店【7】CouCou——少女風雜貨 打造夢幻家居

獲有一顆少女心、想將家居打造成夢幻公主風的人，一定要來CouCou！CouCou和THREEPPY一樣，同屬DAISO旗下。店內商品的特色是主打甜美繽紛風格，像是隨身攜帶的各種小物、包包、女生飾品、房間裝飾用品、廚房盤碗收納，各種可愛又實用的生活雜貨應有盡有！而且每季都會推出當季特色商品，大家見到心頭好就要當機立斷剁手買了！

CouCou的特色是主打甜美繽紛風格。（DAISO網頁圖片）

👇按圖輯看更多貨品👇

+ 2

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略