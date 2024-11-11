大阪聖誕燈飾7推介2024｜25萬顆燈照亮新商場＋USJ 30米高聖誕樹

大阪聖誕燈飾2024｜冬天去日本旅行，除了可以見到浪漫白色雪景，日本各地還有聖誕燈飾和市集，包括日本環球影城USJ 30米高聖誕樹、「大阪・光之饗宴」4公里華麗燈飾及150米幻光隧道等。本文為大家整理7個大阪聖誕燈飾/市集觀光提案，今個冬天在日本渡過難忘的白色浪漫之旅！



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「大阪・光之饗宴」是日本大阪市每年冬天打造的大型聖誕燈飾活動。

大阪聖誕燈飾2024【1】大阪・光之饗宴（御堂筋彩燈） —— 4公里華麗燈飾

「大阪・光之饗宴」是日本大阪市每年冬天打造的大型聖誕燈飾活動，分為兩大核心節目，其中一個是「御堂筋彩燈」（御堂筋イルミネーション）。從大阪梅田到難波的4公里路段被華麗的LED燈飾包圍。今年不同路段將以7種顏色為主題，代表其歷史文化，包括阪神前至梅田新道的水藍色、梅田新道至大江橋北詰的紫色，但最精彩的絕對是難波至道頓堀路段的五彩燈飾！

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地址：御堂筋（阪神前交差点至難波西口交差点）

活動日期：11月3日至12月31日

活動時間：17:00 - 23:00（12月31日將於翌日凌晨1點結束活動）



大阪聖誕燈飾2024【2】大阪・光之饗宴（大阪光之文藝復興） —— 150米幻光隧道+幕牆投影

「大阪・光之饗宴」另一個核心節目便是「大阪光之文藝復興」（OSAKA光のルネサンス），將在大阪市中心、水都大阪的象徵「中之島」舉行。在大阪市政廳幕牆有光影投射，而中之島公園今年亦會以全新燈飾設計，化身為全長150米的璀璨幻光隧道。

地址：大阪市政廳、中之島公園

活動日期：11月3日至12月31日

活動時間：17:00 - 23:00（12月31日將於翌日凌晨1點結束活動）



大阪聖誕燈飾2024【3】梅北香檳金燈飾 —— 行街購物兼睇燈飾

想一次過滿足行街、購物兼睇聖誕燈飾3個願望，那你便要來「梅北香檳金燈飾Champagne Gold Illumination in UMEKITA」。約25萬顆閃耀着香檳金色的環保慳電LED燈點裝梅北廣場周邊。梅北廣場位於大阪北區大型複合商場Grand Front Osaka及Grand Green Osaka，其中Grand Green Osaka今年9月才全新開幕，適合大家先到新商場購物掃貨，血拼到晚上再睇燈飾！Grand Green Osaka大阪新地標行街攻略

地址：Grand Front Osaka、Grand Green Osaka

活動日期：2024年11月7日至2025年2月28日



大阪聖誕燈飾2024【4】日本環球影城USJ —— NO LIMIT! 聖誕節 30米高水晶聖誕樹

日本環球影城USJ每年的聖誕活動「NO LIMIT! 聖誕節」11月20日起盛大登場，必睇點綴多顆燈泡的30米高水晶聖誕樹，哈利波特霍格華茲城堡亦受「氣象咒」影響滿天白雪。聖誕節當然少不了熱鬧的DJ狂歡派對，「冰霜雪電子白雪派對」超興奮的聖誕節表演秀，跟史努比和Elmo一起盡情跳舞！在聖誕市集，還可以享用吉拿棒、炸雞等，充滿派對氣氛的美食！

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地址：日本環球影城USJ

交通：乘搭JR至西九条站，再搭乘JR櫻島線到環球城站下車，到站後步行5至10分鐘。

活動日期：2024年11月20日至2025年1月5日



大阪聖誕燈飾2024【5】大阪枚方公園「光之樂園」 —— 機動遊戲+花花主題光影 適合親子客

大阪枚方公園是日本現存最古老的樂園，不過設施上也不輸蝕，足足有39種室內外機動遊戲，如彩色摩天輪、旋轉杯、海盜船、小飛象、章魚飛車、和旋轉木馬等，最出名是木製過山車「ELF」。大阪枚方公園因為人流沒有東京迪士尼、大阪環球影城那麼多，排隊較輕鬆，很受親子客歡迎。

園區還有不同季節性活動，冬季期間（即日起至2025年4月）逢星期六日及特別日子便會開放「光之樂園」，以花為主題的7大光影區域亮燈，營造出唯美浪漫的光之花園。👉優惠門票任玩機動遊戲+光之樂園打卡

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地址：枚方市枚方公園町1-1

交通：搭乘京阪電車，在「枚方公園」站下車，步行3分鐘即到。

活動日期：即日起至2025年4月逢星期六日；2024年12月23日至2025年1月3日每日開放

*建議大家訂票前，到大阪枚方公園官網月曆查看光之樂園開放日期。



大阪聖誕燈飾2024【6】大阪城illuminage —— LED光影打卡

專門打造燈光秀的illuminage group今年一如既往，在大阪城天守閣前的西之丸庭園，舉辦大型LED燈飾活動，帶您進入幕府將軍和武士的世界。大家入場後，還可以天守閣為背景，與華美的燈飾打卡。此為收費入場活動，13歲以上及成人普通票$87，1歲至12歲兒童$41；12月21日至25日聖誕節假期期間13歲以上及成人$153，1歲至12歲兒童$76。👉門票優惠

地址：大阪城西之丸庭園

活動日期：2024年11月15日至2025年2月16日

活動時間：17:00 - 22:00（亮燈時間：17:00 - 21:30）



大阪聖誕市集2024【7】聖誕市集 in 大阪 —— 滿滿德國聖誕風情

2023年首次舉辦的「聖誕市集 in 大阪」短短25日內便吸引了20萬以上的人到訪！「聖誕市集 in 大阪」今年再譽歸來，滿滿德國聖誕風情聖誕市集有24間攤檔，販售琳琅滿目的聖誕雜貨和燈飾！場內還有多個熟食和甜品檔，你可以一邊享用熱紅酒或熱可可，一邊享受香腸、捲餅等德國美食，還有很多以聖誕節為主題的餅乾和甜品！

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地址：天王寺公園

交通：乘搭JR在「天王寺」站下車步行前往。

活動日期：12月1日至12月25日

活動時間：11:00 - 21:00

入場：免費



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