日本滑雪攻略｜必去日本5大人氣滑雪場！新手要揀SAJ認證教練？

日本旅遊｜日本滑雪旅遊｜每逢雪季，大家一定想飛去日本來個夢幻的滑雪假期！相信有不少朋友都想學懂正確的滑雪技術，在滑雪場內大展身手，體驗前所未有的刺激。優秀的滑雪教練絕對是學習及享受滑雪過程的關鍵！教練指導正確的姿勢，讓你輕鬆掌握滑雪技術，在安全的情況下學習滑雪，保護自己，避免受傷，同時，助你有效提升滑雪技巧，不斷進步。



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【日本滑雪攻略】什麼是SAJ認證？

SAJ（Ski Association of Japan）是日本專業滑雪國家認證機構，主要分教練等級、滑行技術等級及檢定考官三大類別。而所有指導員都具備教練資格，組織亦對教練本身技術要求有非常嚴格的標準，必須通過至少2級技術檢定才可申請報考教練。SAJ機構主要以培訓指導為主，單板、雙板滑雪都有高水平培訓課程，對學員的要求是非常嚴格。

【日本滑雪攻略】超嚴格SAJ教練分級制度

SAJ認證教練執照分為四個等級，以最高專指導員、正指導員、準指導員及認證指導員。每一個級都需要通過相應等級技術檢定才會報考，以確保教練的綜合能力。以準指導員為例，必須先考過SAJ一級技術檢定，才可以考認證指導員。不管是一級或是二級技術檢定，考過後都要隔一年才可以報考指導員考試。最重要是教練必須逐級投考，就算有皇冠級技術檢定都不能直接報考專指導員。

SAJ認證教練執照分為四個等級，以最高專指導員、正指導員、準指導員及認證指導員。（圖片來源：東瀛遊）

【日本滑雪攻略】選擇擁有SAJ認證教練的重要性

近年赴日滑雪的旅客大幅上升，對教練的需求亦隨之上升。聘請無牌教練會產生較嚴重的安全隱憂。對比SAJ教練，除了擁有滑雪技術認證之外，在指導及安全意識上都有全面的能力，能夠確保學員在安全的環境下學習滑雪。由於日本已經逐步加強對教練的入職要求，多個滑雪場亦會加謹檢查場內的滑雪指導員是否擁有SAJ認證，沒有的話，指導員是不能於滑雪場內任教！如果大家準備到日本滑雪，又想聘請滑雪教練教授滑雪技巧，記得要選擇擁有SAJ認證的教練！

【日本滑雪攻略】東瀛遊幫你預訂私人滑雪課程

經東瀛遊預訂的滑雪課程就絕對有保證！我們已經整合一系列滑雪課程，有北海道富良野、東北地區、越後湯澤等日本人氣滑雪場可以選擇，大家可以根據自己心水雪場選擇適合的滑雪課程，由SAJ教練教授，滑雪課程一般使用華語授課，英文為輔助，溝通零障礙，另特設成人及兒童專屬課程，課程包括單板、雙板私人教練課程及華語導師費用。

【北海道/東北地區/越後湯澤】中文滑雪學校 預訂私人滑雪課程

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【日本滑雪攻略】大推！人氣極高兒童滑雪學校

想小朋友滑得開心，大人又放心，熊貓兒童滑雪學校 Pandaruman 絕對是首選！課程適合3-9歲沒有滑雪經驗的小朋友，全程有華語導師陪同及指導，首先在安全的室內場地練習，掌握了基本姿勢再到真正的滑雪道練習，家長們可以絕對放心！家長不需要陪同小朋友一起上課，可以從教學區域外觀課，亦可以選擇自由活動，享受滑雪樂。

課程是以小班教學，每個教練只會負責5位小朋友，確保對每位小朋友都有充分照顧，緊貼他們的學習進度。以輕鬆活潑的方式進行教學，課程結束後，更會贈送進度卡和紀念品，成就感滿分！

【苗場/輕井澤/富良野】 熊貓兒童滑雪學校 滑雪課程 （只限3-9歲）

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每個教練只會負責5位小朋友，確保對每位小朋友都有充分照顧。（圖片來源：東瀛遊）

【日本滑雪攻略】5大人氣滑雪度假村推介

日本的滑雪場各有特色，頂級雪質、雪道難度、周邊景點、溫泉等等，為了幫大家找到最適合的滑雪場，東瀛遊推出多個日本滑雪自由行套票，包來回機票連寄艙行李，指定晚數度假村住宿及滑雪場纜車票等，即睇以下5大人氣滑雪場推介，無論是滑雪初哥、一家大細享受家庭滑雪樂，或是高手挑戰都絕對無問題！

1. 新潟縣苗場王子滑雪場｜親子滑雪首選

設有世界首創3歲就可以參加的兒童滑雪學校「熊貓人兒童滑雪學校」，專為3歲到9歲兒童編排的安心、安全、愉快的滑雪課程。小朋友可以在樂園玩用雪上摩托車拖曳橡皮艇的「雪上泛舟體驗」，很適合一家人一起體驗。苗場共有24條雪道，場內最長滑行距離長達 4,000 公尺！仲好近神樂滑雪場，持纜車票即可免費前往，一個旅程體驗2個雪場。從東京到滑雪場只需1個半小時即可到達，十分方便！

新潟縣苗場王子滑雪場（圖片來源：東瀛遊）

2. 長野縣輕井澤王子滑雪場｜滑雪新手必去

近年港人最愛到訪的滑雪場之一，集滑雪、購物、悠閒於一身。滑雪場中16條雪道有一半都係初中級別，有多達5條山坡斜度較平緩嘅初學者雪道及一條長達1500公尺的長距離雪道，山腳設有「初心者專區」，新手可在隔開的場地裡面練習基本動作，絕對適合第一次滑雪的朋友。雪場亦設有「熊貓人兒童滑雪學校！滑雪場坐落於JR輕井澤旁，由東京出發到度假村，乘搭新幹線只需大約一個小時車程，再轉乘5分鐘接駁巴士即可到達。由於交通方便的因素，是近年旅客選擇滑雪一天遊的熱門滑雪場之一。

長野縣輕井澤王子滑雪場（圖片來源：東瀛遊）

3. 岩手縣安比高原滑雪場｜東北地區人氣NO.1

每逢雪季，滑雪場特別安排由仙台國際機場直通巴士接載旅客前往滑雪場，車程大約3個半小時，加上，現時多間航空公司開辦香港直飛仙台航線，真是比以往更加方便！滑雪場有21條雪道，涵蓋初級到高級多種難度，適合不同程度滑雪者。當中最長的雪道有5.5公里，特別推介俾滑雪高手來挑戰「西林區」「賽勒區」兩大區域，這是專為上級滑雪者設計森林道，林間管理超好；呢度仲設有超罕見的兒童樹林滑雪區「魔法森林」，大人可以陪小朋友一邊欣賞雪景一邊享受親子樂！

岩手縣安比高原滑雪場（圖片來源：東瀛遊）

4. 北海道留壽都滑雪場｜頂級雪質+雪道

於2018及2021年「世界滑雪大獎」獲選為日本最佳滑雪場。雪場主要分佈係三座雪山上面，面積超大！一共37條雪道、18條纜車道，而且雪質是最高的「粉雪」，乾、粉、軟、鬆，而且降雪量夠多！雪場更提供多元化雪上體驗項目包括雪地漂流、狗拉雪橇、冰釣、雪中騎馬、雪地帳篷桑拿等。為了讓小孩及家長有更好旅遊體驗，雪場設有兒童樂園及日間托兒中心。

北海道留壽都滑雪場（圖片來源：東瀛遊）

5. 越後湯澤GALA滑雪場｜滑雪+溫泉雙體驗

滑雪場擁有世界上積雪量最深的粉雪，特別在一至二月時降雪量達至最高的季節。由東京出發乘搭約1小時新幹線就輕鬆到達，不少滑雪愛好者都會選擇於滑雪附近的酒店入住兩至三晚，滿足雪癮，之後再回到東京市區盡情購物！

雪場共有16條雪道、初級至高級雪道都有，適合不同程度的滑雪者。持有滑雪Ski Pass的客人可以免費使用湯澤高原滑雪場及石打丸滑雪場的設施。此外，越後湯澤地區更是當地人氣的溫泉熱點，想被粉雪包圍下享受溫泉，湯澤溫泉絕對是不二之選！

越後湯澤GALA滑雪場（圖片來源：東瀛遊）

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