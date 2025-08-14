北海道溫泉酒店11間｜私人風呂一泊二食／近車站／人均$217起

北海道溫泉酒店推介2025！《香港01》「好食玩飛」頻道整合11間札幌溫泉酒店，部分開幕不足5年，且配備私人露天無邊際溫泉、廚師發辦一泊二食等，人均只需$217起！



北海道溫泉酒店推介【1】蘇伊甘酒店（Suigan）

蘇伊甘酒店（Suigan）是一間私隱度非常高的溫泉酒店。酒店希望旅客可以在房間內度過舒適時光，因此房間採用日式居家風格，明確劃分了客廳、飯廳等空間，全部客房均帶有私人溫泉，旅客亦可在房間內用餐，務求客人能有「家的感覺」，廁所乾濕分離，風筒更是dyson。雖然酒店較偏遠，但可以搭乘免費穿梭巴士來往車站，非常方便！酒店有提供免費飲品零食。

蘇伊甘酒店（Suigan）

房價：人均HK$1,848起（基礎套房302；包早餐）

地址：札幌市南區定山溪温泉西1丁目86

交通：於地鐵大通站1號出口，昭和大廈前乘坐免費接駁巴士

蘇伊甘酒店酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大新銀行外匯賞會籍計劃。

大新銀行外匯賞會籍計劃 享高達40點子無上限外幣兌換優惠

大新銀行推出的外匯賞會籍計劃．除了享有 VIP 銀行服務客戶現有的匯率外，從2025年1月2日到2025年3月31日期間，累積合資格外幣兌換交易達指定目標金額後，更可晉升為計劃的金會員或白金會員，可享高達40點子的無上限外幣兌換優惠！兌換金額越大，慳到的差價就越大，而且無須額外手續費！

選用大新多貨幣 Mastercard® 扣賬卡，旅行前用心水匯率「唱」定日圓落戶口，喺日本買名牌時碌呢張扣賬卡，消費會直接喺外幣戶口扣數，您就更容易掌握購物預算。另外，呢張扣賬卡無消費交易手續費之餘，依家 VIP 銀行服務客戶用呢張扣賬卡消費仲有高達1.3%現金回贈*，幫您慳多啲，咁就可以買多啲啦！

*現金回贈由現金獎及額外現金回贈組成

立即了解👉🏻 大新外匯賞會籍計劃

北海道溫泉酒店推介【2】札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）從大通地鐵站1號出口步行僅需8分鐘即達，位置方便。酒店設有露天浴池套房，還有獨特的拱形天花板設計，可以泡湯同時賞星，在冬天晚上更可以看雪在空中飄！酒店鄰近大通公園和北海道大學，步行僅15分鐘，還有與札幌狸小路商店街僅0.7公里，適合喜愛購物的女生！

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

房價：人均HK$522起（高樓層大床房）

地址：北海道札幌市中央區南9條西5丁目1-1

交通：中島公園站步行約4分鐘

札幌由緣温泉日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北海道溫泉酒店推介【3】薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）於2021年開幕，地理位置優越，鄰近豐川稻荷札幌別院、狸小路商店街、大通公園等景點。酒店配備300間客房，房間均為雙人房房型，帶有乾濕分離浴室、採光窗、床頭電源插座等設備。酒店亦附設健身室、戶外溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

房價：人均HK$217起（雙床間）

地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-2

交通：豐水薄野站步行3分鐘

薄野格蘭貝拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北海道溫泉酒店推介【4】北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）

北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）於2016年開幕，距離大通公園及薄野分別3分鐘及5分鐘步行路程，亦鄰近狸小路商店街、札幌電視塔、札幌駅前通地下歩行空間等景點。酒店提供192間房，分為日式及西式房型，最多可容納3人入住。酒店亦附設溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）

房價：人均HK$249起（高級大床房B）

地址：北海道札幌市中央區南2條西5-26-5

交通：薄野站步行5分鐘

北海道札幌大通柔婕閣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北海道溫泉酒店推介【5】JR札幌日航酒店（Jr Tower Hotel Nikko Sapporo）

JR札幌日航酒店（Jr Tower Hotel Nikko Sapporo）是位於札幌站旁邊的五星級酒店。酒店曾於2018年翻新，目前供應330間客房，分為單人及雙人房，房內均提供大床、大面積景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸等。酒店亦配備溫泉、桑拿、公共浴池、Spa、餐廳及酒吧等設施。

JR札幌日航酒店（Jr Tower Hotel Nikko Sapporo）

房價：人均HK$469起（中等大床房）

地址：北海道札幌市中央區北5條西2-5

交通：JR札幌站步行3分鐘

JR札幌日航酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北海道溫泉酒店推介【6】定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）

定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）於2024年翻新，客人可以選擇入住日式或西式風格的客房。酒店擁有3處自家泉源，分別是「飛泉乃湯」、「桂木乃湯」及「森乃湯」，可以在被大自然包圍的風景中享受沐浴。酒店亦提供免費私人停車場及免費酒店穿梭巴士服務，另設有酒吧及餐廳等設施。

定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）

房價：人均HK$1,273起（日式房帶景觀浴室）

地址：札幌市南區定山溪溫泉西3丁目105

交通：從札幌（大通公園附近）搭乘接送巴士

定山溪翠山亭酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北海道溫泉酒店推介【7】定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）

定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）在2022年開業，在Trip.com上已獲得札幌溫泉酒店的第二名！酒店被山谷和樹林圍繞，提供41間客房，環境清幽。房間內均配備天然私人溫泉，坐擁樹林景觀，四季都有不同景色！酒店亦設有桑拿、溫泉、公共浴池等設施，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務來往車站，交通超方便！

定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）

房價：人均HK$1,210起（標準雙床間／私人溫泉；包早餐）

地址：北海道札幌市南區定山溪温泉東3-228-1

交通：澡巖山麓站車程34分鐘

定山溪悠樂草菴酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北海道溫泉酒店推介【8】定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）於2019年開業，在2024 Trip.Best Asia 100 溫泉酒店中排名第13。酒店僅提供26間套房，設有客廳、臥室、景觀浴室及休息區，坐擁江景或河景，配備景觀浴缸、免費迷你吧、特長睡床等，最大的房型可容納6人入住。酒店亦配備健身室、桑拿、Spa、溫泉、公共浴池、餐廳及酒吧等設施，並提供騎馬、免費私人停車場等服務及體驗。

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

房價：人均HK$2,826起（豪華套房；包早餐及晚餐）

地址：北海道札幌市南區定山渓温泉東3丁目231

交通：澡巖山麓站車程36分鐘

定山溪常青藤木屋搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北海道溫泉酒店推介【9】奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）

奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）雖然與溫泉街有一段距離，但所需要的亦一應俱全，有廣大庭園、森林環繞、大型泉池、精緻早晚餐。所有客房亦均備有森林觀景浴池，泉水則採用碳酸氫鹽泉，可以獨佔天然溫泉和窗外廣闊的太古森林！酒店亦配備免費私人停車場及免費酒店接駁巴士，交通十分方便！

奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）

房價：人均HK$1,640起（豪華和洋式房間；包早餐及晚餐）

地址：札幌市南區定山溪857

交通：JR札幌站北口團體巴士站搭乘免費接駁巴士

奧定山溪温泉佳松御苑搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

北海道溫泉酒店推介【10】定山溪山亭俱樂部酒店（Suizantei Club Jozankei）

定山溪山亭俱樂部酒店（Suizantei Club Jozankei）採用日本和室設計，空間則由障子圍繞，風格別具一格。酒店更提供早、晚餐的懷石料理體驗，充滿日本傳統文化！所有客房內均提供檜木或大理石的溫泉風呂，亦有浴場及露天風呂。酒店亦提供免費穿梭巴士來往札幌大通公園，交通方便！

定山溪山亭俱樂部酒店（Suizantei Club Jozankei）

房價：人均HK$1,258起（洋式房；包早餐）

地址：札幌市南區定山溪溫泉西2丁目10

交通：從札幌（大通公園附近）搭乘接送巴士

定山溪山亭俱樂部酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

北海道溫泉酒店推介【11】SONEKA

SONEKA在2024年8月才開幕，裡面只有4座高級溫泉別墅。每間別墅面積約1,500呎，設有兩間睡房、浴室、客廳、飯廳、廚房及戶外平台。此外，別墅內亦附帶私人無邊際溫泉、熱水浴池、私人桑拿、篝火等設施。房價亦包含廚師發辦的早餐及晚餐，住客可以選擇在別墅內或戶外用餐區用餐，廚師會在用餐時間前30分鐘到別墅準備料理，非常奢華！

SONEKA

房價：人均HK$10,054起（INKARA；包早餐及晚餐）

地址：北海道北広島市大曲307-1

交通：北廣島站轉乘酒店專車

SONEKA搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店｜城崎溫泉酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略