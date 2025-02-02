Trip.com優惠3大推介　東京機票來回連稅$899　台灣酒店$199起

Trip.com 2.2狂賞旅遊優惠2025！農曆新年結束就要準備櫻花季去旅行！《香港01》頻道「好食玩飛」整合Trip.com 2.2狂賞優惠，由2月2日起至2月7日，日韓台的機票、酒店、門票都有優惠，東京來回機票連稅$899，台灣酒店限時$199！即看內文！



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Trip.com 2.2狂賞旅遊優惠 機票／酒店／門票3重賞

Trip.com 2月推出超抵旅遊優惠，來回台北一口價$399。

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Trip.com 2.2狂賞旅遊優惠【1】機票及酒店回贈HK$195

由2025年2月2日早上10時起至2月7日凌晨12點，於Trip.com APP上預訂預訂1單機票及1單酒店（2025年2月2日至2025年6月30日期間出發），即可賺取2500 Trip Coins（約HK$195）！優惠不適用於「機票+酒店」套票及到店付款酒店。

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Trip.com 2.2狂賞旅遊優惠【2】日台泰來回機票連稅$399起

於2025年2月3日至2月6日期間，每日早上10時，在Trip.com APP內都有來回機票連稅優惠等你搶！

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2月3日：香港 ⮂ 東京｜HK$899／人（原價：HK$1,522／人）

2月4日：香港 ⮂ 台北｜HK$399／人（原價：HK$870／人）

2月3日：香港 ⮂ 台北｜HK$499／人（原價：HK$870／人）

2月3日：香港 ⮂ 泰國｜HK$499／人（原價：HK$922／人）

（可選旅遊日期：2025年2月2日至2025年6月30日）



Trip.com另有「2月全月賞」台灣特別優惠，預訂台灣機票酒店可享高達12%回贈，在2月4日、11日及18日早上10時預訂機票滿HK$1,200即減HK$200！於2月5日及12日，Trip.com APP更有HK$199台灣酒店等你搶！

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Trip.com 2.2狂賞旅遊優惠【3】玩樂門票買1送1

Trip.com APP將於2025年2月2日早上10時推出「香港 Häagen-Dazs - 愛情號 Mini Love Boat」限量買1送1優惠；2025年2月7日早上10時則有「中港澳eSIM」、「澳門teamLab超自然空間」、「東京晴空塔」、「首爾塔」、「姆明谷公園」、「傳奇英雄科技城」等超多娛樂體驗限量買1送1優惠等你搶！

Trip.com推出玩樂門票買一送一優惠。

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澳門teamLab超自然空間買1送1。（資料圖片）

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