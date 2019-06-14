內地喜茶x阿華田限定新品！打卡必吃阿華田脆筒、麻糬包、波波冰

在各大平台掀起巨浪的港式茶餐廳飲品「阿華田聯名款」登陸內地連鎖茶飲店喜茶，全部都係阿華田！有阿華田脆筒、麻糬包、波波冰，仲有阿華田泡芙，阿華田迷必試。

1. 喜茶 X 阿華田麻糬麵包：這款麵包不能切開吃

喜茶熱麥又新出了一個魔鬼，既能拉絲、又能爆漿，還是阿華田口味的，但吃的時候一定要小心！小編原本以為會像宣傳海報那種能夠拉拉拉拉拉絲的，但結果...絲呢？撕開麵包爆漿瞬間變成車禍現場，嗯...還真有點小失望。為了能安全吃上這個調皮的傢伙，直接用飲管吸啜阿華田吉士醬（有點奇怪…），就像在吃增大版、甜品版的灌湯小籠包！

除了覺得拉絲不夠震撼之外，這大概是小編對喜茶好感度最高的一款麵包，外層的可可酥脆粒加上內陷的爆漿吉士醬，實在無法抗拒。

Tips 1. 地址：深圳熱麥店均有售（星河cocopark、卓越INTOWN、天安數碼城） 2. 13元一個，是一款不能切開吃的麵包。 3. 麵包偏甜膩，不吃甜的慎點，或者搭配一杯無糖純茶

2. 喜茶 X 阿華田波波冰

喜茶與阿華田的聯乘引來了太多迷妹追捧。由於太火爆了，一部分門店都已經出現斷貨的聲音，喝不喝到要看運氣。這次的聯乘顏值很高，28元一杯的阿華田波波冰，坐擁五合一的美味享受：白色布甸加上頂層的阿華田脆脆，在嘴裡形成多重口感，如果再買多一份脆脆雙倍加入，也會收穫雙倍快樂。用鮮奶打底的波波冰，特別之處，是用了獨創的阿華田脆脆醬來掛在杯底，超濃的朱古力味很醇香，而且還不會太甜。（可惜這個醬不單獨售賣）

阿華田系列還有一款咖啡冰，也是搶手貨，用料的區別就是把鮮奶換成了咖啡。不管了，反正都是小編的心頭好！咖啡冰是默認的是冰沙款，也可選非冰沙的。綿密的咖啡冰沙進嘴就融化了，剩下的還能咀嚼到帶有朱古力香的脆脆。掛壁也是同樣用了脆脆醬，和微苦的咖啡融合一起超正。

+ 2

Tips： 1. 地址：深圳所有喜茶門店均有售，除阿華田咖啡冰僅在咖啡出售的門店有售 2. 阿華田波波冰和阿華田咖啡冰都是28元一杯 3. 咖啡默認是冰沙款，也可選非冰沙或者熱飲 4. 可以單獨添加阿華田脆脆，2元一份

3. 喜茶 X 阿華田脆筒：期間限定一個月

不能少的夏日雪糕「阿華田脆筒」一樣分為標準版和mini版，不過只賣一個月，過後就冇。阿華田脆筒表面撒的同口味脆脆簡直是靈魂，奶香味道濃郁，但唯一的缺點是偏甜偏甜偏甜。

Tips： 1. 地址：深圳所有喜茶門店均有售 2. 阿華田脆筒期間限定一個月 3. 甜筒標準版13元一支，mini版7元一支

4. 同場加映：西樹泡芙X阿華田泡芙

除了喜茶還有它！在小紅書頻頻上首頁的阿華田泡芙，小編貌似打卡晚了。為了吃它，等足了了3個小時，才買到最後6個，心好累！和之前的泡芙有點不一樣，這款是在頂部直接轉出螺旋紋理形狀，只不過，到手的十分鐘，我看著它在我眼前融化的塌下來，哭…表面撒上的可可阿華田脆脆，給塌陷的cream挽回了不少顏面，不然水水的一坨還真激不起一點想吃的欲望。我發誓，還沒有拍幾張照片就已經融化到不行，樣子也不美麗了，最後只能用小匙挖着吃。

但驚喜的是，這次的聯乘就連盒子的包裝都是阿華田同款色系，提在手上拿着去任何地方都很型，不過要買夠4個以上才能擁有這個盒子。

Tips： 1. 地址：深圳所有西樹泡芙店均有售 2. 阿華田泡芙保質期只有四個小時，並不是所有門店全日有售 3. 建議即買即吃，內陷容易融化

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