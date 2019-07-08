【懶人包】台北天氣　穿著配搭　吃喝玩樂大整合

以下一文將會為你分析台北四季的天氣和吃喝玩樂的好地方，讓你安心愉快遊台北！

出發前首先當然是知道四季的天氣變化，配上合適衣着，才能安心出門。

【春天】3、4、5月 ─ 天氣和暖，有毛毛雨

台北的春天十分潮濕，還經常下毛毛雨，與香港一樣。

氣溫會持續上升，3月的氣溫是19度，4月是22度，5月是25度。

而3至4月的降雨量是177至180毫米，5月就會增至234毫米。

由於經常下雨的關係，體感溫差會較低，要攜帶防水薄外套，透氣衣服和雨具。

【夏天】6、7、8月 ─ 天氣悶熱，經常下雨

夏天是台北的颱風季，天氣會較不穩定。

6月平均氣溫是28度，7月至8月是30度。

降雨量方面，6月和8月是320-330毫米，而7月是250毫米。

由於降雨量高，加上天氣炎熱，所以要帶備雨具，穿着短袖衫褲，並注意防曬。

【秋天】9、10、11月 ─ 氣溫宜人，較少下雨

台北的秋天十分清爽，是旅遊的好季節。

9月的氣溫是27度，10月是25度，11月是22度。

9月仍然是颱風季，所以降雨量是360毫米，10月便降至150毫米，11月就是83毫米。

衣着方面，可以選擇短袖衣服，配搭長褲或長裙，並帶備長袖外套，方便入夜後穿着。

【冬天】12、1、2月 ─ 氣溫寒冷，天氣乾燥​

台北的冬天乾燥寒冷，但氣溫仍然較香港高，相對溫暖。

12月的氣溫是18度，1月是16度，2月是17度。

12月和1月的降雨量較低，分別是73和83毫米，而2月是170毫米。

不怕凍的人，可以穿毛衣和長褲，較怕凍的可以穿頸巾和薄羽絨，並攜帶保濕產品。

帶好合適的衣服，就一定要看看有什麼好玩好吃！

【食】食盡市區同近郊

台灣美食十分多，單是5月就開了五間注目的新餐廳。

例如有日本連鎖炸牛扒店「牛かつもと村」，它最大的特色是牛扒放在石烤板上炙燒，控制生熟度。

有英式下午茶「英格莉莉」，裏面的食物是集創意和經典於一身，賣相精緻，打卡一流。

有一人燒肉「燒肉like 焼肉ライク」，這間餐廳除了可以一人個食之外，價錢亦非常親民，十分適合獨遊的人。

+ 5 + 4 + 3

喜歡「掃街」的，就不妨到台北近郊的「烏來老街」，一嘗台式小食。

裏面有由台灣原住民創作的「小米甜甜圈」，共有原味、裏糖粉和朱古力三種口味，而且只售35台幣，十分抵食。

小米麻糬在台灣很受歡迎，而「烏來水芙蓉現烤小米麻糬」更是小米麻糬的創始店，提供多款口味，總有一款適合你。

想消暑的，就可以到「東風芒果綿綿冰」吃桶綿綿冰，它的冰是用芒果冰製成，淋上煉奶，消暑首選。

+ 5 + 4 + 3

【玩】玩盡所有新公園

不只奈良才有小鹿，桃園「山腳鹿場水鹿之家」也有140隻可愛的水鹿和梅花鹿。大家可以在園內了解台灣水鹿生態、享受餵鹿、抱抱小鹿等活動。

新北市去年陸續在捷運站旁邊成立三大特色公園，包括鄰近永安市場捷運站的八二三紀念公園，中和佳和公園，和新埔捷運站的板橋四維公園。

另外，台北新北也有五大親子公園，包括員山公園、舞蝶共融遊戲場、天母東和公園、奧森兒童博物館、板橋富貴綠地公園。

公園內有大型攀爬網，滑梯，鞦韆等，適合帶小朋友「放電」！

+ 7 + 6 + 5

【住】住盡平靚正酒店

要訂酒店？台北新開的五間平靚正酒店就絕對不能錯過。

著名經濟型旅館品牌Ibis在10月完成翻新，交通方便，提供3種不同房型，適合不同住客。

美式輕工業風格為主題的捷絲旅三重館將於6月開幕，10月31日前入住更有試住優惠，即一晚房價只需＄630港紙便可。

凱旋酒店是以愛麗絲夢遊仙境為主題，十分受女生歡迎，而且附近配套完善，一晚＄670就有交易。

城市商旅站前館坐落於台北車站，離寧夏夜市十分近，最平一晚只是＄404，性價比極高。

國泰萬怡酒店主打商務客群，超過80間房更能眺望101大樓，亦有全日餐廳及24小時健身房，十分方便。

+ 6 + 5 + 4

【行】搭盡接駁巴士同台鐵

桃捷公司近日推出免費「機捷接駁巴士」，由上午11時營運至晚上7時，每日15班，旅客只要到指定車站，包括旅遊旺區的酒店及購物商場，便可前往A1台北車站搭乘機場捷運，住在附近的人絕對可以一試。

而台鐵的新票務系統在4月23日已經推出，新功能包括能自動分段和組合車票、透過手機一次過完成訂票取票的手續、告知旅客有哪些座位可選。現在大家乘坐台鐵便更快捷和方便。

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記好以上資訊，就能幫你用最短的時間計劃好最豐富的行程！