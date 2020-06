【巴黎搵食】9間至平早午餐餐廳推介！20歐元內歎在地法式Brunch

來到巴黎,怎能不來一場巴黎早午餐,享受一下法式慵懶?週末的早晨時光,當你閒逛在巴黎街角時,你會觀察到許多人與家人、朋友相約在咖啡廳裡慵懶地聊天吃早午餐,享受假日的悠閒早晨時光;同樣的,你來到法國也不要忘了為自己安排一頓浪漫的法式早午餐,學學法國人和你的旅伴一同享受悠閒的早晨時光!

但擁有最法式元素的早午餐在巴黎哪裡找呢,小編收集了巴黎當地人最愛的幾間早午餐店推薦大家參考,而且價錢都不到20歐羅,在巴黎非常超值!趕緊看看Insidr最愛的早午餐名單吧!

1. LE CAFÉ QUI PARLE

每到週末,Le café qui parle便提供自助早午餐,有剛出爐新鮮的麵包、沙律、自製果jam、bagel、芝士、新鮮水果等,幾乎你所想像早午餐應該有的食物,他們都有提供,重點是只要17.5歐,就可以盡情地享用這些美味的食物!

每到假日,巴黎非常熱門的一家店總是大排長龍,Insidr建議你在早上10:30至11am或者下午約莫3點前往,或許會有比較多位!

地址:24 rue Caulaincourt, 75018 Paris 早午餐時間:週六&週日 10am- 4pm 早午餐:17.5歐

2. THANK YOU, MY DEER

Thank you, My Deer的店內裝潢色彩繽紛,色調鮮豔,是一家非常有趣的店,當然他的餐點也有顏色搭配的小巧思!店內提供無麩質的餐點、自製三文治、各種沙律、鹹/甜鬆餅和牛油果jam麵包片等,任君選擇。

這家早午餐的價位落在20至22歐左右。(相信這裏早午餐的質量,你不會對額外多出的兩歐感到失望的!)

地址:112 Rue Saint-Maur, 75011 Paris 早午餐時間:週六&週日 12–5PM 早午餐:20 – 22歐

3. COQUELICOT

計劃前往蒙馬特的旅客,Insidr強烈建議你不要錯過這家充滿法式鄉村氣氛的早午餐店,趕緊塞進當天的行程內!Coquelicot的早午餐有許多套餐提供選擇,價錢從10幾歐到20歐都有,每一個套餐的份量給得非常大方,讓你飽足體力好爬上聖心堂!

Coquelicot位在Abbesses地鐵站,IG超高人氣巴黎景點照的愛牆也就旁邊,吃完早午餐後不忘記前往拍照!

地址:24 rue des Abbesses, 75018 Paris 早午餐時間:週二至週五 8am- 5:30 pm;週末 8 am- 6:30 pm 早午餐:10幾歐 – 20歐 Insidr溫馨小貼士:假日前往用餐的人非常多,有時須等上半小時,強烈建議事先訂位喔

4. Marcel

Marcel 這家很有設計品味的早午餐店,是巴黎人的愛店之一!從他們所提供五花八門的早午餐選擇,也就不難了解其熱門的原因了!然而,他們沒有套餐的選項,如果你也喜歡東點西點,選擇自己所喜歡的各種餐點拼湊,那你完全就是來對地方了!以Marcel的餐點為例,他們家的英式早餐加上一杯咖啡為18歐以內。

蒙馬特:22 rue Montmartre, 75001 Paris 15 rue de Babylone, 75007 Paris 1 Villa Léandre, 75018 Paris 早午餐時間:週六&週日10am- 7pm 早午餐:18歐內

5. LE COMPTOIR DES ARCHIVE

座落在瑪黑區中心的Le Comptoir des Archive,擁有最經典的美味早午餐,如煙肉、美式炒蛋、調味薯仔塊、新鮮沙律、麵包、橙汁以及一款熱飲,早午餐套餐價錢約落在17歐,價錢非常親民!

地址:41 rue des archives, 75004 Paris 早午餐時間:每天11am-2am 早午餐:約17歐

6. Les Petits Plats de Marc

有什麼事情能讓你在週末的早晨還充滿動力起床呢?無非是一頓僅僅15歐的法式早午餐!

Les Petits Plats de Marc的Happy Brunch service「歡樂早午餐」提供鹹或甜的早午餐套餐選擇,並且每個禮拜的套餐內容都會做更改,這可讓巴黎人每個假日早晨都充滿了動力!

地址:6 Rue de l’arbalète, 75005 Paris 早午餐時間:週日 9am- 5pm 早午餐:15歐

7. TREI3E

逃離巴黎繁忙的街道,你將進入一個法式鄉村般美麗的庭院,在一個舒適寧靜且遠離塵囂的空間,享用一頓美味的自製早午餐!

地址:16 Rue des Saints-Pères, 75007 Paris 早午餐時間:週末10am- 6pm

8. La Boite aux Lettres

班尼迪蛋、煙燻三文魚、牛油果jam麵包片、新鮮橙汁… La Boite aux Lettres提供了非常美味的早午餐,完全打中巴黎人心坎裡,滿足了他們對於早午餐的幻想,而且價位也在18歐以內。

La Boite aux Lettres 地址:108 Rue Lepic, 75018 Paris 早午餐時間:週六 12PM–2AM,週日 12–6PM Inside溫馨小貼士:建議事先訂位

9. Au Père Pouchet

千萬別讓Au Père Pouchet平凡無奇的店面裝潢讓你誤以為是一家平凡無奇的店!

Au Père Pouchet是一家自助早午餐店,擁有各式各樣滿足你需求的餐點。如果天氣晴朗,推薦你到他們的露天terrace曬曬溫暖的陽光,享用美味的早午餐!

地址:55 rue Navier, 75017 Paris 早午餐時間:週日 11am-4pm 價位:20歐/成人;10歐/兒童

你是否也和小編一樣口水直直流!看完這篇文章後,你是否也找到自己喜歡的早午餐店了呢?趕緊收藏起來吧!

