【巴黎搵食】9間至平早午餐餐廳推介！20歐元內歎在地法式Brunch

來到巴黎，怎能不來一場巴黎早午餐，享受一下法式慵懶？週末的早晨時光，當你閒逛在巴黎街角時，你會觀察到許多人與家人、朋友相約在咖啡廳裡慵懶地聊天吃早午餐，享受假日的悠閒早晨時光；同樣的，你來到法國也不要忘了為自己安排一頓浪漫的法式早午餐，學學法國人和你的旅伴一同享受悠閒的早晨時光！

但擁有最法式元素的早午餐在巴黎哪裡找呢，小編收集了巴黎當地人最愛的幾間早午餐店推薦大家參考，而且價錢都不到20歐羅，在巴黎非常超值！趕緊看看Insidr最愛的早午餐名單吧！

1. LE CAFÉ QUI PARLE

每到週末，Le café qui parle便提供自助早午餐，有剛出爐新鮮的麵包、沙律、自製果jam、bagel、芝士、新鮮水果等，幾乎你所想像早午餐應該有的食物，他們都有提供，重點是只要17.5歐，就可以盡情地享用這些美味的食物！

每到假日，巴黎非常熱門的一家店總是大排長龍，Insidr建議你在早上10:30至11am或者下午約莫3點前往，或許會有比較多位！

+ 4 + 3 + 2

地址：24 rue Caulaincourt, 75018 Paris 早午餐時間：週六＆週日 10am- 4pm 早午餐：17.5歐

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2. THANK YOU, MY DEER

Thank you, My Deer的店內裝潢色彩繽紛，色調鮮豔，是一家非常有趣的店，當然他的餐點也有顏色搭配的小巧思！店內提供無麩質的餐點、自製三文治、各種沙律、鹹/甜鬆餅和牛油果jam麵包片等，任君選擇。

這家早午餐的價位落在20至22歐左右。(相信這裏早午餐的質量，你不會對額外多出的兩歐感到失望的！)

+ 6 + 5 + 4

地址：112 Rue Saint-Maur, 75011 Paris 早午餐時間：週六＆週日 12–5PM 早午餐：20 – 22歐

3. COQUELICOT

計劃前往蒙馬特的旅客，Insidr強烈建議你不要錯過這家充滿法式鄉村氣氛的早午餐店，趕緊塞進當天的行程內！Coquelicot的早午餐有許多套餐提供選擇，價錢從10幾歐到20歐都有，每一個套餐的份量給得非常大方，讓你飽足體力好爬上聖心堂！

Coquelicot位在Abbesses地鐵站，IG超高人氣巴黎景點照的愛牆也就旁邊，吃完早午餐後不忘記前往拍照！

+ 5 + 4 + 3

地址：24 rue des Abbesses, 75018 Paris 早午餐時間：週二至週五 8am- 5:30 pm；週末 8 am- 6:30 pm 早午餐：10幾歐 – 20歐 Insidr溫馨小貼士：假日前往用餐的人非常多，有時須等上半小時，強烈建議事先訂位喔

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4. Marcel

Marcel 這家很有設計品味的早午餐店，是巴黎人的愛店之一！從他們所提供五花八門的早午餐選擇，也就不難了解其熱門的原因了！然而，他們沒有套餐的選項，如果你也喜歡東點西點，選擇自己所喜歡的各種餐點拼湊，那你完全就是來對地方了！以Marcel的餐點為例，他們家的英式早餐加上一杯咖啡為18歐以內。

+ 4 + 3 + 2

蒙馬特：22 rue Montmartre, 75001 Paris 15 rue de Babylone, 75007 Paris 1 Villa Léandre, 75018 Paris 早午餐時間：週六＆週日10am- 7pm 早午餐：18歐內

5. LE COMPTOIR DES ARCHIVE

座落在瑪黑區中心的Le Comptoir des Archive，擁有最經典的美味早午餐，如煙肉、美式炒蛋、調味薯仔塊、新鮮沙律、麵包、橙汁以及一款熱飲，早午餐套餐價錢約落在17歐，價錢非常親民!

+ 7 + 6 + 5

地址：41 rue des archives, 75004 Paris 早午餐時間：每天11am-2am 早午餐：約17歐

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6. Les Petits Plats de Marc

有什麼事情能讓你在週末的早晨還充滿動力起床呢？無非是一頓僅僅15歐的法式早午餐！

Les Petits Plats de Marc的Happy Brunch service「歡樂早午餐」提供鹹或甜的早午餐套餐選擇，並且每個禮拜的套餐內容都會做更改，這可讓巴黎人每個假日早晨都充滿了動力！

+ 7 + 6 + 5

地址：6 Rue de l’arbalète, 75005 Paris 早午餐時間：週日 9am- 5pm 早午餐：15歐

7. TREI3E

逃離巴黎繁忙的街道，你將進入一個法式鄉村般美麗的庭院，在一個舒適寧靜且遠離塵囂的空間，享用一頓美味的自製早午餐！

+ 7 + 6 + 5

地址：16 Rue des Saints-Pères, 75007 Paris 早午餐時間：週末10am- 6pm

8. La Boite aux Lettres

班尼迪蛋、煙燻三文魚、牛油果jam麵包片、新鮮橙汁… La Boite aux Lettres提供了非常美味的早午餐，完全打中巴黎人心坎裡，滿足了他們對於早午餐的幻想，而且價位也在18歐以內。

+ 6 + 5 + 4

La Boite aux Lettres 地址：108 Rue Lepic, 75018 Paris 早午餐時間：週六 12PM–2AM，週日 12–6PM Inside溫馨小貼士：建議事先訂位

9. Au Père Pouchet

千萬別讓Au Père Pouchet平凡無奇的店面裝潢讓你誤以為是一家平凡無奇的店！

Au Père Pouchet是一家自助早午餐店，擁有各式各樣滿足你需求的餐點。如果天氣晴朗，推薦你到他們的露天terrace曬曬溫暖的陽光，享用美味的早午餐！

地址：55 rue Navier, 75017 Paris 早午餐時間：週日 11am-4pm 價位：20歐/成人；10歐/兒童

你是否也和小編一樣口水直直流！看完這篇文章後，你是否也找到自己喜歡的早午餐店了呢？趕緊收藏起來吧！

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