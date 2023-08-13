基隆旅遊｜10大必去打卡景點　忘憂谷/象鼻岩/正濱漁港附地址交通

大家對於台灣基隆的印象是什麼呢？如果還只知道廟口夜市這個景點，那你可就落伍了！



位於台灣北海岸的基隆，不僅有美味的道地小吃，所處的位置還擁有令人讚嘆的海景及自然景觀。小編要為大家推薦幾個基隆的私房景點，像是容軒步道、瑪陵坑溪、龍洞等等，一起來看看這些基隆景點吧！

按圖睇睇基隆必去景點推薦👇👇👇

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潮境智能海洋館

2022全新開幕互動式海洋科技博物館

位在基隆的潮境智能海洋館，是2022年6月全新開幕的互動式海洋科技博物館。以灰白的水泥外牆建築，融入山海之間，並全新打造潮境海灣5G沉浸式體驗與AR、VR海底隧道冒險體驗，讓民眾以高科技的方式感受不一樣的海洋世界。

另外，小編在這邊提醒，全館區主要分為A主展區、B互動體驗休憩區、C海洋中心及D商店區四大區域，所有的路線只能照順序往前參觀，中途是不能跨區折返體驗的呦！

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

交通：公車103至海科館（碧水巷）站下車後步行約1分鐘



和平島公園等嶼亭

入選全球最美日出點的基隆秘境

位在基隆東北角的和平島公園，與基隆相隔僅有一座橋的距離，卻擁有無邊的海岸美景與各式天然造型岩石，其中園內的「等嶼亭」景觀台就矗立在海蝕崖的最高處，不僅能欣賞絕美的日落場景，還能吹著海風感受大海的熱情，想拍美照的朋友絕不能錯過！

地址：基隆市中正區平一路360號

交通：公車101至和平島公園站下車行約5分鐘



正濱漁港

台版威尼斯怎麼拍都好看

最近很夯的基隆新景點，拍起來以為來到了威尼斯，一排彩色房屋，搭配著停靠在岸邊的船隻，點綴在漁港中別有一番風味。現在不用到歐洲，台灣就有彩色小漁村囉！

拍完小漁村就能到隔壁來個海鮮大餐，來到基隆怎麼能錯過鮮美的海鮮呢！

地址：基隆市中正區中正路545號面港

交通：101、102、109、、205、802，於正濱路口下車



容軒步道

八斗子山海美景盡收眼底

容軒步道位在海科火車站旁，這個基隆景點可說是老少咸宜，到達山頂的容軒亭，可以見到360度的環狀景點。容軒步道其實不長，約10分鐘就可以抵達容軒亭，環繞眼前的景致讓人驚艷！360度的環繞美景盡在眼前，可以遠眺八斗子漁港，附近海域漁獲豐富，是岩岸岬角的天然良港。

除此之外，附近還有許多熱門基隆景點，如海科館火車站、潮境公園、八斗子海濱公園、忘憂谷等，可以搭配著一起走完唷！

地址：基隆市中正區北寧路446巷

交通：海科火車站步行2分鐘



忘憂谷（望幽谷）

通往藍海的濱海步道

「望幽谷」也被稱為「忘憂谷」，意思是站在高處俯瞰綠色山谷使人「忘」卻所有煩「憂」，這裡是八斗子海濱公園觀景台下方綠油油的青翠谷地，這個Ｖ字型的山谷，除了有綠草如茵的景色，還可以遠眺漁船和基隆嶼，甚至到了夜晚，和九份的燈火相互照映，海灘上能夠欣賞到豆腐岩與海蝕地形等的地質景觀，是個令人心曠神怡的基隆景點。

地址：基隆市中正區八斗子

交通：客運2088A由台北市政府直達海生館後步行16分鐘，或搭乘基隆市公車107、108至八斗子街口後步行14分鐘



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瑪陵坑溪

在地人的後花園讓你一秒來到亞馬遜河

瑪陵坑溪位於基隆七堵區，這個景點相當適合觀鳥、賞蝶，有如世外桃源一般，絕對是只有在地基隆人知道的私房基隆景點。

瑪陵坑溪上游沿岸環境森林密佈，河水清新自然而水量豐沛，在政府一度封溪護魚的成效下，溪流裡的魚明顯變多，深藏幽雅溪流經此處的溪谷，有種寧靜、遠離塵囂的感覺，澄澈碧綠水潭更讓人心曠神怡，自然成為攝影好手的攝影景點。

地址：基隆市七堵區

交通：公車703於福德宮（遊客服務中心）站下車



基隆嶼

享受火山島嶼的自然美景

2020年7月起，有著「台灣龍珠」美譽的基隆嶼終於開放登島！整座基隆嶼的本身以及島上的礁石都是由火山噴發形成，有著非常特殊的地形景觀。

整座基隆嶼共有兩條不同的步道可以挑戰，一條是路面平坦的濱海步道；另一條則為一千多階的燈塔步道，兩條步道沿路風景都各有不同特色，但小編最推薦的是燈塔步道，因為在步道的盡頭可以登上島上的燈塔，在上方可以360度將島上景緻與整個太平洋天海一線的美景盡收眼底。

象鼻岩景觀區

瑞芳必訪的絕美深澳岬角景觀

台灣北海岸地貌環境受到長時間的侵蝕與搬運作用，往往會形成造型獨特的風化石，除了知名的熱門景點野柳女王頭、燭台石外，這裡也有很多能開啟人們想像力的奇岩。基隆景點其中代表景觀為象鼻岩莫屬，顧名思義為外觀酷似一頭巨象側身矗立於海上之巨岩，懸崖岬角為象身，海蝕拱門細長彎曲的石塊則宛如巨象的長鼻伸向深不見底的大海，象頭與象鼻之間的空隙形成海蝕洞的拱門景觀。

從高處來欣賞像鼻岩，可以將整個岬角的美景盡收眼底，讓人不得不欽佩大自然的鬼斧神工，雖然不是在基隆市內，也是到基隆時相當推薦順道一遊的景點。

地址：新北市瑞芳區

交通：公車F805、F806至象鼻岩風景區（新巴士）站下車後步行5分鐘



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龍洞灣海洋公園

東北角的天然游泳池

喜愛水上活動的朋友，一定不能錯過「龍洞」這個景點。位於東北角風景區的「龍洞」一直是著名的潛水勝地，擁有清澈的海水和寧靜的海域，更有觀光局認可的「龍洞灣海洋公園」，不管是自由潛水或水肺潛水都能夠在這裡體驗。

在距離岸邊約50公尺處有一座巨大岩石，和附近大大小小的礁岩形成一座天然游泳池，深度達數公尺，會怕的人可以租借救生衣，旁邊也有比較淺的兒童戲水池哦！和象鼻岩同樣位於新北市，但其實都距離基隆不遠，是到基隆遊玩時可以順道一遊的景點。

小編提醒你：以往龍洞盛行跳水，但是意外層出不窮，且附近有教練表示龍洞水域不夠深，其實並不適合跳水，大家還是浮潛就好啦～

地址：新北市貢寮區

交通：公車791、F831、F839至佛祖廟（西靈寺）站下車後步行約10分鐘



外木山濱海風景區

夏天必備的黃金沙灘與無敵海景

到了夏天當然要去海邊拉，但如果不想要去人擠人的白沙灣，小編推薦大家可以到外木山的大武崙情人海水浴場拉！

外木山大武崙情人海水浴場就位在濱海公路上，如果不是自駕的話就只能搭310號公車才能抵達，雖然交通略為不便，但這座海水域場可是擁有超夢幻的金色沙灘呀，金色浪漫沙灘配上蔚藍的無敵海景，絕對是夏天必去的基隆景點阿！

小編提醒你：如果要去海灘但忘記帶帳篷沒關係，岸邊有許多商家有租借帳篷的服務，一帳200台幣不限時間呦～

地址：基隆市安樂區湖海路二段

交通：基隆市公車310路線可直達大武崙沙灘



基隆住宿推薦

集好旅店

集好旅店的英文名為：KEEBE Hotel，而KEEBE就是台語中氣味的意思，象徵著基隆夜市豐富的氣味以及基隆當地的在地精神。集好旅店的房間很寬敞，延續大廳的時尚風格，房間裝潢也十分俐落大方。利用黑白相間的擺設來打造都市與時尚感。集好旅店使用地中海橄欖系列洗沐用品，期待旅人永保能量與活力，重拾平靜愉悅的住宿體驗。

地址：基隆市仁愛區仁二路215號

訂房網評價：8.6/10分(Agoda)



基隆長榮桂冠酒店

基隆長榮桂冠酒店坐落於基隆港邊，擁有迷人的港灣風情。大廳酒吧設有落地窗，望出去就是基隆港的景致，視野十分開闊，飯店也提供咖啡廳與自助式的餐點。設有健身房、室內溫水游泳池和三溫暖，房間內則是較為溫馨典雅的風格，從窗戶望出去不僅有基隆港的風景也可以看到些許山景，是一個風景優美的基隆住宿好選擇！

地址：基隆市中正區中正路62之1號

訂房網評價：8.6/10分(Agoda)



基隆常見Q&A

基隆熱門景點推薦有哪些？ 正濱漁港、望幽谷、和平島公園、八斗子步道、廟口夜市、大武崙砲台、情人湖都是基隆必去景點！ 基隆一日遊行程可以怎麼安排？ 基隆一日遊行程推薦：早上先到望幽谷濱海步道散步看海，中午到八斗子漁港享用新鮮海產，下午前往正濱漁港彩色屋拍照，看繁忙的漁船，接著過橋到對面的和平島，可以在島上的海水泳池玩水、欣賞遼闊的大海和落日，玩累了就到廟口夜市覓食！

美麗的基隆景點非常適合做為野外踏青的選擇，事不宜遲，快找個假期把這些基隆景點通通蒐集起來吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【基隆景點推薦】不只廟口！基隆必去景點TOP8大公開】