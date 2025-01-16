京都櫻花酒店10間｜新開幕／房內賞櫻／私人露天溫泉／人均$138起

撰文：陳映蓉
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京都賞櫻酒店推介2025！2025日本櫻花季即將到來，不少人都會選擇到古色古香的京都賞櫻！訂啱酒店更可以走出門就看到櫻花！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間京都賞櫻酒店，部分酒店新開幕，配備私人露天溫泉、泳池等，部分酒店更可以在房內賞櫻，人均只需$138起！

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京都賞櫻酒店推介【1】希爾頓京都（Hilton Kyoto）

希爾頓京都（Hilton Kyoto）於2024年9月12日正式開幕，除了鄰近車站，酒店與本能寺、錦天滿宮、花見小路等賞櫻勝地亦非常近。酒店擁有313間房，房間設備齊全，配備落地大景觀窗，在櫻花季很大可能可以看到滿地櫻花的無敵景觀！酒店亦附設室內泳池、健身室、餐廳及屋頂酒吧等設施，在酒吧同樣可以欣賞到盛開的櫻花樹！

希爾頓京都（Hilton Kyoto）
房價：人均HK$754起（豪華特大床房）
地址：京都府京都市中京區下丸屋町416
交通：京都市役所前站步行3分鐘
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京都賞櫻酒店推介【2】京都東山悦榕莊酒店（Banyan Tree Higashiyama Kyoto）

京都東山悦榕莊酒店（Banyan Tree Higashiyama Kyoto）在2024年8月開幕，坐落在東山區的一座小山上，環境清幽。酒店亦鄰近高台寺及清水寺等賞櫻景點，非常方便！酒店配備52間客房及套房，在房內能夠俯瞰京都全景，浴室配備室內檜木風呂，部分房型更坐擁櫻花景觀！酒店亦設有溫泉、Spa、健身室、餐廳及酒吧等設施。

京都東山悦榕莊酒店（Banyan Tree Higashiyama Kyoto）
房價：人均HK$2,591起（安靜大床房；包早餐）
地址：京都府京都市東山區清閑寺靈山町7
交通：清水五條站車程8分鐘
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京都賞櫻酒店推介【3】京都坂酒店（Saka Hotel Kyoto）

京都坂酒店（Saka Hotel Kyoto）位於清水寺的參拜道路、清水坂和五條坂旁邊，步行至清水寺只需約5分鐘，在櫻花季前往賞櫻超方便！酒店提供38間房，部分房間附設附設露天浴池或露台，無死角俯瞰城市景觀！酒店亦備有餐廳、酒吧、洗衣房、免費私人停車場、包租式浴池等設施，在浴池內更可遠眺八坂塔！

京都坂酒店（Saka Hotel Kyoto）
房價：人均HK$694起（中型雙床房）
地址：京都府京都市東山區清水4-200
交通：清水五條站步行13分鐘
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京都賞櫻酒店推介【4】空庭露台京都 別邸（Soraniwa Terrace Kyoto Bettei）

空庭露台京都 別邸（Soraniwa Terrace Kyoto Bettei）於2022年6月20日開幕，來往河原町站只需步行3分鐘，附近更有錦天滿宮、白川筋、花見小路、八阪神社等賞櫻勝地！酒店配備32間客房，房間均配備私人露天溫泉，可以浸住溫泉賞夜櫻！酒店亦附設公共浴池、無邊際景觀溫泉及餐廳，性價比超高！

空庭露台京都 別邸（Soraniwa Terrace Kyoto Bettei）
房價：人均HK$980起（水簾雙人床房 1F）
地址：京都府京都市下京區河原町通四條下2丁目稻荷町324番地
交通：河原町（京都）站步行3分鐘
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京都賞櫻酒店推介【5】京都好自然酒店（GOOD NATURE HOTEL KYOTO）

京都好自然酒店（GOOD NATURE HOTEL KYOTO）是市內非常有名的打卡酒店。酒店位處河原町站旁，鄰近木屋町通、錦天滿宮、建仁寺等賞櫻景點。酒店於2019年開業，共有141間客房，以融入大自然為理念，房間設計簡約舒適，配備音響、浴缸、景觀窗等，部分房型更有露台！酒店附設健身室、餐廳、酒吧及購物中心，並提供自行車租借服務。

京都好自然酒店（GOOD NATURE HOTEL KYOTO）
房價：人均HK$466起（高級雙床房）
地址：京都府京都市下京區河原町通四條下ル2丁目稻荷町318-6
交通：河原町（京都）站步行3分鐘
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京都賞櫻酒店推介【6】THE 皇家花園 CANVAS 京都二條（The Royal Park Canvas Kyoto Nijo）

THE 皇家花園 CANVAS 京都二條（The Royal Park Canvas Kyoto Nijo）於2021年6月開業，距離二條站2分鐘步程，且鄰近人氣賞櫻景點二條城及二之丸庭園！酒店擁有180間客房，房間配備乾濕分離浴室及特大睡床。酒店亦提供健身室、公共浴池、餐廳及酒吧等休閒設施。

THE 皇家花園 CANVAS 京都二條（The Royal Park Canvas Kyoto Nijo）
房價：人均HK$138起（標準特大床房）
地址：京都府京都市中京區西之京職司町22-7
交通：二條站步行2分鐘
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京都賞櫻酒店推介【7】悦柳二條城京都-悦榕集團（Garrya Nijo Castle Kyoto - Banyan Group）

悦柳二條城京都-悦榕集團（Garrya Nijo Castle Kyoto - Banyan Group）於2022年6月17日正式開幕，鄰近二之丸庭園及二條城，前往賞櫻非常方便！酒店只有25間客房，房間均配備乾濕分離浴室及浴缸、落地景觀窗及大露台，在櫻花季更有機會可以在房內欣賞到櫻花！

悦柳二條城京都-悦榕集團（Garrya Nijo Castle Kyoto - Banyan Group）
房價：人均HK$1,412起（豪華特大床房；包早餐）
地址：京都府京都市中京區市之町180-1
交通：二條城前站步行4分鐘
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京都賞櫻酒店推介【8】Hotel 宇多野京都別墅（Hotel Utano Kyoto Besho）

Hotel 宇多野京都別墅（Hotel Utano Kyoto Besho）於2024年11月才開幕，位處歷史悠久的宇多野，鄰近嵐電櫻花隧道、仁和寺、龍安寺、金閣寺等賞櫻勝地。酒店僅提供10間客房，房間分別備有私人溫泉、私人庭園或露台。酒店融合日式書院和數寄屋建築風格，設有大面積日式庭園、溫泉及餐廳，並提供免費車站接送服務。

Hotel 宇多野京都別墅（Hotel Utano Kyoto Besho）
房價：人均HK$1,052起（西式房帶日光浴房-橙）
地址：京都府京都市右京區宇多野御屋敷町14
交通：宇多野站步行6分鐘
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京都賞櫻酒店推介【9】ROKU KYOTO，LXR 酒店及度假村（ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts）

ROKU KYOTO，LXR 酒店及度假村（ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts）位於京都北區，鄰近有今宮神社、源光庵、大德寺、金閣寺等著名賞櫻景點！酒店於2021年開幕，提供114間房，均配備私人風呂、特大睡床、串流媒體服務、大面積景觀窗等，在房內都可以盡情賞櫻！酒店亦設有室外恆溫泳池、溫泉、桑拿、健身室、餐廳及酒吧等設施，並提供免費私人停車場及收費的自行車租借服務。

ROKU KYOTO，LXR 酒店及度假村（ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts）
房價：人均HK$3,143起（豪華特大床房）
地址：京都府京都市北區衣笠鏡石町44-1
交通：龍安寺站車程12分鐘
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京都賞櫻酒店推介【10】京都椛嵐山鴻居舍-悦榕集團（Homm Stay Nagi Arashiyama Kyoto-Banyan Group）

京都椛嵐山鴻居舍-悦榕集團（Homm Stay Nagi Arashiyama Kyoto-Banyan Group）步行10分鐘即可到達竹林和嵐山主街，鄰近野宮神社、弘源寺等景點，更可搭乘嵐山嵯峨野觀光小火車或前往嵐山公園賞櫻！酒店僅提供9間客房，配備乾濕分離浴室及浴缸、純平電視、高級床上用品等，CP值超高！

京都椛嵐山鴻居舍-悦榕集團（Homm Stay Nagi Arashiyama Kyoto-Banyan Group）
房價：人均HK$187起（豪華特大床房a）
地址：京都府京都市右京區嵯峨佐賀天龍寺若宮町17-4
交通：嵯峨嵐山站步行5分鐘
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