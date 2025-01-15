京都車站酒店10間｜新開幕／近鴨川／日式私人風呂／人均$209起

撰文：陳映蓉
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京都車站酒店推介2025！不少人去大阪旅遊時都會花一至兩日遊覽京都，選擇一間鄰近車站的酒店就更方便！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間京都車站酒店，除了鄰近京都站，部分酒店新開幕，配備私人檜木風呂、打卡室內泳池等，人均$209起！

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京都車站酒店推介【1】富谷M's酒店（HOTEL Tomiya with M's）

富谷M's酒店（HOTEL Tomiya with M's）於2024年3月開幕，酒店坐落於京都下京區，距離京都站只需5分鐘步程。酒店僅提供14間客房及套房，客房均為雙人房，配備乾濕分離浴室及數碼電視，套房另設小廚房、客廳、飯廳及浴缸，空間寬敞，最多可容納5人入住。

富谷M's酒店（HOTEL Tomiya with M's）
房價：人均HK$246起（高級雙人間）
地址：京都府京都市下京區東鹽小路町545
交通：京都站步行5分鐘
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京都車站酒店推介【2】京都站希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Station）

京都站希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Station）於2024年3月全新開幕，坐落在京都站旁邊，鄰近京都塔、鴨川等景點及商場。酒店擁有272間房，配備浴缸及淋浴、落地景觀窗等，空間寬敞，套房另設廚房、客廳、按摩浴缸等設施。酒店亦配備健身室、洗衣間、餐廳、咖啡室等。酒店生活機能佳，附近有便利店、Donki及藥妝店。

希京都站希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Station）
房價：人均HK$295起（大床房）
地址：京都府京都市南區東九條西岩本町15
交通：京都站步行5分鐘
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京都車站酒店推介【3】MONday 高級公寓 京都站鴨川（MONday Apart Premium KYOTO Station KAMOGAWA）

MONday 高級公寓 京都站鴨川（MONday Apart Premium KYOTO Station KAMOGAWA）於2024年11月新開幕，距離京都站13分鐘步程，鄰近京都塔、鴨川、京都國立博物館、東本願寺等景點。酒店擁有22間公寓式客房，配備簡易廚房、平板電視、洗衣機、乾濕分離浴室及浴缸等，設備超齊全！

MONday 高級公寓 京都站鴨川（MONday Apart Premium KYOTO Station KAMOGAWA）
房價：人均HK$405起（小型套房）
地址：京都市下京區錦屋町通七條新日吉町137
交通：京都站步行13分鐘
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京都車站酒店推介【4】京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）2023年9月開幕，是泰國五星級飯店品牌都喜國際的旗下酒店。酒店定位主打「城市綠洲」，融合日本簡約文化及泰式渡假休閒風情，客房窗戶可以無死角觀賞城景或庭院景色，非常寫意！酒店部分房間配備私人檜木風呂，想完全放鬆身心，更可以享用酒店泳池、SPA及花園等設施。

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）
房價：人均HK$734起（豪華雙床間）
地址：京都市下京區西洞院町466番
交通：京都站步行14分鐘
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京都車站酒店推介【5】鈴 京都站前（Rinn Kyoto Station）

鈴 京都站前（Rinn Kyoto Station）於2022年7月開幕，步行7分鐘即可抵達京都站，附近亦有京都塔、京都水族館、梅小路公園、西本願寺、東本願寺等景點，地理位置極佳！酒店僅提供31間客房，大部分房型配備浴缸，高級房房型另設和室空間，最多可容納3人入住。

鈴 京都站前（Rinn Kyoto Station）
房價：人均HK$267起（大床房）
地址：京都府京都市下京區北不動堂町522-14
交通：京都站步行7分鐘
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京都車站酒店推介【6】京都西洞院tou酒店（hotel tou nishinotoin kyoto）

京都西洞院tou酒店（hotel tou nishinotoin kyoto）於2021年4月正式開業，酒店距離京都站約13分鐘步程，東本願寺、西本願寺、京都塔及京都水族館等景點均在10分鐘步程內，觀光出行都十分方便！酒店擁有121間客房，房間設有浴缸、日式床墊、沙發、採光窗等，部分房型為乾濕分離浴室。酒店附設公共浴池、餐廳及酒吧等設施。

京都西洞院tou酒店（hotel tou nishinotoin kyoto）
房價：人均HK$209起（酒店隨機房型）
地址：京都市下京區西洞院通花屋町下RU西洞院町455
交通：京都站步行13分鐘
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京都車站酒店推介【7】京都站美居酒店（Mercure Kyoto Station）

京都站美居酒店（Mercure Kyoto Station）於2020年9月開幕，鄰近東本願寺、京都塔、京都水族館、梅小路公園等景點，來往京都站則需大約10分鐘步程，十分方便。酒店共有219間客房，房間明亮舒適，配備乾濕分離浴室，部分房型亦帶有浴缸。酒店亦設有餐廳及酒吧。

京都站美居酒店（Mercure Kyoto Station）
房價：人均HK$305起（高級特大床房）
地址：京都下京區油小路町288
交通：京都站步行10分鐘
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京都車站酒店推介【8】京都麗嘉格蘭酒店（Rihga Gran Kyoto）

京都麗嘉格蘭酒店（Rihga Gran Kyoto）於2020年7月開幕，地理位置優越，鄰近多個景點及購物中心，來往京都站亦只需步行9分鐘。酒店260間客房，房間設有落地景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸、茶具等，所使用的備品及家電均為高級品牌，部分房型更設有露台！酒店亦設有公共浴池、餐廳、酒吧及洗衣房。

京都麗嘉格蘭酒店（Rihga Gran Kyoto）
房價：人均HK$226起（標準雙床房）
地址：京都府京都市南區東九條西山王町1番地
交通：京都站步行9分鐘
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京都車站酒店推介【9】三井花園酒店 京都站（Mitsui Garden Hotel Kyoto Station）

三井花園酒店 京都站（Mitsui Garden Hotel Kyoto Station）於2019年8月底開幕，距離京都站5分鐘步程，鄰近京都塔、鴨川、三十三間堂等景點，地理位置優越！酒店共有270間客房，房間揉合傳統及現代日式設計，配備遊戲機、電視、咖啡機、浴缸等設施。酒店附設餐廳及大堂吧。

三井花園酒店 京都站（Mitsui Garden Hotel Kyoto Station）
房價：人均HK$282起（中等雙床房）
地址：京都市下京區東鹽小路町848番
交通：京都站步行5分鐘
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京都車站酒店推介【10】22室酒店公寓（22 PIECES）

22室酒店公寓（22 PIECES）於2017年開幕，從京都站步行11分鐘即可抵達。酒店擁有21間客房，房間以無印文青設計為主，均為公寓式房型，配有小廚房、客廳、乾濕分離浴室及浴缸等，部分房型亦配備露台。酒店大堂另提供家電及音響免費借用，更有任飲咖啡、茶、日本酒等，性價比超高！

22室酒店公寓（22 PIECES）
房價：人均HK$573起（一室房）
地址：京都市南區東九条室町9-4
交通：京都站步行11分鐘
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