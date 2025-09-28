台灣屏東｜小琉球旅遊攻略　必去10大打卡景點　浮潛潛水賞海龜

小琉球位在台灣屏東縣琉球鄉，歸屬於大鵬灣國家風景區，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島嶼，因受到海水侵蝕而形成獨特的珊瑚礁奇岩，除了擁有豐富的自然生態景觀，因小琉球不受東北季風影響，一年四季的水溫都非常舒服，是從事水上活動的絕佳地點！



台灣小琉球10大景點地圖（FunTime趣旅行提供）

1. 花瓶岩

來到小琉球絕對不能錯過位在白沙觀光港港出入口旁的岸邊珊瑚礁岩——花瓶岩。

花瓶岩的由來是因為海岸珊瑚礁受地殼隆起而抬升，加上岩石下半段長期受到海水侵蝕而形成如花瓶般的特殊形狀，是小琉球獨一無二的天然美景，於不同時段前往能看到花瓶岩各種的風貌唷！

小編小提醒：因花瓶岩下部受海水侵蝕為不可逆的現象，觀賞時記得保持距離，注意安全喲！



地址：屏東縣琉球鄉環島公路245號



2. 龍蝦洞

龍蝦洞位在小琉球東北方的珊瑚礁海岸，因早期當地居民都在這裡捕捉龍蝦而得其名。

龍蝦洞是由珊瑚礁岩長期受海水侵蝕所形成的壺穴，壺口呈圓形狀，海蝕溝則呈現寬而深的線形外觀，當海浪打進海蝕溝內時，宏亮的浪聲聽起來超級療癒～龍蝦洞除了擁有壯觀的自然景色和豐富的潮間帶生物，還有機會在岸邊看到成群的海龜唷！

地址：屏東縣琉球鄉龍蝦洞



3. 美人洞

美人洞為位在琉球嶼西北角的天然礁岩洞穴，主要由高位珊瑚礁組成，擁有背山面海的地理位置與眾多奇岩怪石。

美人洞步道共有十三景，進入步道後就能感受到清幽的氛圍與微微涼風吹拂，沿途的風景更是令人流連忘返～

美人洞十三景：曲徑探幽、天外天、蝙蝠洞、情人坪、仙人洞、仙人泉、怡然園、迷人陣、一線天、榕岩谷、寧靜谷、望海亭及美人洞



其中在美人洞靠海側的望海亭，擁有居高臨下的地勢，從高處眺望能欣賞到琉球嶼海崖和珊瑚礁群礁海岸，景色相當優美，是網美必拍景點之一！

地址：屏東縣琉球鄉環島公路

開放時間：【4月至10月】07:00-18:00【11月至3月】07:30-17:00

門票：全票台幣120元、半票台幣80元（含琉球三大風景區：美人洞、山豬溝、烏鬼洞）



4. 山豬溝

山豬溝位在小琉球的西邊，是因斷崖而形成的曲徑山溝。

在這邊你可以看到許多岩洞和林木交錯繚繞的景色，沿途設有安全好走的木棧步道及解說牌、觀景台，一邊散步還能一邊認識各種熱帶植物和蕨類，彷彿置身在熱帶雨林般～超美的忘憂景點，怎麼拍都好看！

地址：屏東縣琉球鄉環島公路

開放時間：【4月至10月】07:00-18:00【11月至3月】07:30-17:00

門票：全票台幣120元、半票台幣80元（含琉球三大風景區：美人洞、山豬溝、烏鬼洞）



5. 烏鬼洞

烏鬼洞位在小琉球西南方的海岸，是小琉球知名的石灰岩洞穴景點。

洞穴裡蜿蜒曲折，像是迷宮般複雜，傳說早期有許多被荷蘭人帶來臺灣當奴隸的外勞躲在裡面，而鄭成功驅逐荷蘭人後，少數黑奴被遺棄在洞穴裡，而後遭到剿滅，因此這個洞穴被稱作烏鬼洞。不過看到烏鬼洞壯觀的珊瑚礁岩洞和枝幹相互交織的絕美特殊景觀，就會讓人頓時忘記這段有點可怕的悲傷故事呢～

地址：屏東縣琉球鄉環島公路

開放時間：【4月至10月】07:00-18:00【11月至3月】07:30-17:00

門票：全票台幣120元、半票台幣80元（含琉球三大風景區：美人洞、山豬溝、烏鬼洞）



6. 網美老木

網美老木是位在小琉球旭日亭附近的礁岩秘境，也是近年爆紅的小琉球IG打卡景點～網美老木是在一個颱風夜中，巨浪帶來的漂流浮木，因卡在岸邊的大石頭上，搭配後頭的沙灘與大海，偶然形成的一個美麗景點～

不過網美老木位置有些難找，建議先定位「台電琉球服務所」，抵達後直走到底，左轉往砂石場方向沿著沙灘向前步行就會看到囉！

地址：屏東縣琉球鄉三民路253-8號



7. 中澳沙灘

中澳沙灘位在龍蝦洞和白沙新港間，主要由珊瑚礁碎屑、有孔蟲和貝殼碎屑組成的海積地形。

一整片白色的沙灘、清澈湛藍的大海和豐富的潮間帶生物，來到這裡彷彿置身在異國海島般，非常適合夏天來玩水消暑，欣賞美麗動人的海景～

地址：屏東縣琉球鄉三民路124號



8. 落日亭

落日亭位在小琉球西南方，面對台灣海峽，毫無遮蔽的視野能將整片大海盡收眼底，還能看到海岸邊隆起的珊瑚礁，是觀賞夕陽的絕佳景點！

特別推薦來小琉球旅遊的朋友將這裡規劃為最後一個景點，吹著海風賞日落，為美好的旅程畫下完美的句點。

地址：屏東縣琉球鄉環島公路



9. 小琉球諾亞方舟

來到小琉球除了造訪自然景觀之外，也可以到室內的小琉球海洋館參觀，從館外到館內都能看到繽紛亮眼的立體彩繪牆面，館內有眾多水族箱，裡頭養著小丑魚、花園鰻、龍蝦及海星等豐富多樣的海洋生物，還有提供定時的導覽解說的服務～

小琉球海洋館的紀念品區販售著各式可愛的海洋生物周邊，可以把可愛的小海龜玩偶帶回家唷！

地址：屏東縣琉球鄉三民路1-100號

開放時間：08:30-17:30（假日08:00開始營業）

門票：全票約62港元、6歲以下免費



10. 鹿粼梅花鹿園區

鹿粼梅花鹿園區是近年新開幕的梅花鹿生態園區，來到小琉球也能跟小鹿斑比餵食互動！園區入口處有著紫藤花的造景步道，一進來絕對要先拍個網美照。

XD 園內有梅花鹿、水鹿、白鹿等不同品種的鹿群，並將小鹿、鹿爸爸媽媽和美國梅花鹿區隔開來，當你手上有食物的時候還會被一群可愛又溫馴的小鹿包圍，畫面超級療癒！

門票：全票約68港元、優待票約27港元、孩童票約14港元、三歲以下免費

地址：屏東縣琉球鄉復興路2-70號

開放時間：09:00-16:00（公休日建議可參考官方臉書）



推薦體驗

前往小琉球絕對不能錯過的活動一定是浮潛體驗！小琉球的海龜數量非常多，是台灣最佳賞海龜的地方。也可以體驗SUP、獨木舟，站在立式槳板上體驗衝浪的刺激感，手上持有船槳又像獨木舟一樣，是個非常有趣的體驗！如果旅客不想下水又想體驗潛水樂趣的話，那就要試試看搭乘半潛艇，船底的玻璃可以將海底世界一覽無遺，且不需要穿任何裝備，非常輕鬆又方便。

小琉球雖然面積不大，卻擁有豐富多樣的自然生態景觀，島上除了可以浮潛、潛水之外，還有許多超美超好拍的網美打卡景點，甚至不用下水就能看到可愛的綠蠵龜出沒唷！小琉球約三天兩夜就能玩透透，心動的話就趕快趁週末有空安排一場離島之旅吧～

