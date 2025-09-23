日本自由行 | 東京競馬場遊玩攻略　賽馬玩法/設施/交通一篇介紹

東京競馬場是位於東京近郊的賽馬場，擁有日本四大馬場中最長的草地跑道，許多日本的國際一級賽事都在這裡舉辦，說到賽馬，大多數人會先聯想到負面的賭博畫面，充滿煙味的空間、昏暗的燈光及吵雜的環境等，但事實卻與此大不相同！不妨與小編一起探究日本的賽馬文化吧！



如何前往東京競馬場

東京競馬場的交通非常方便，最近的車站是「府中競馬正門前站」和「府中本町」站，從東京車站出發約1小時左右可抵達，最近從新宿出發則只需30分鐘，到站後皆只需步行5分鐘即可抵達！

前往東京競馬場的路線圖（FunTime趣旅行提供）

東京競馬場出行指南：

從東京出發：東京站→西國分寺站→府中本町站

從新宿出發：新宿站→調布站→府中競馬正門前站

從橫濱出發：橫濱站→武藏小杉站→府中本町站



東京競馬場活動介紹

東京競馬場作為日本國內佔地第二大的賽馬場，有許多重大賽事在此舉辦，其中最有名的賽事包含天皇賞、日本盃和日本優駿。開始比賽前可以先到Paddock等候，即將上場的賽馬們會先在這邊繞圈展示，觀察看看賽馬的狀態如何，或許能依此作為下注的參考喔！

東京競馬場

營業時間：競馬日09:00-17:00、平常日10:00-14:00、13:00-16:00（週一二休館，每月臨時休館日可上JRA競馬場官網查看）

入場費：200日圓（無賽事的時候可以免費入場參觀）、未滿15歲免費（需成人陪同）

小編小提醒：須滿20歲才可購買馬券喔！



如何購買馬券

1. 填寫投注卡

投注卡類似於台灣的運彩，首次體驗賽馬的遊客建議可以先從「單勝」開始嘗試，只需選出獲勝的馬就可獲得獎金。

東京競馬場的投注卡（FunTime趣旅行提供）

2. 將投注卡放進自動售票機

填寫完投注卡後將卡放進售票機，並投入押注的金額後馬券就會出來囉！記得需要在賽事開始前的2分鐘完成投注。

3. 享受賽馬

拿到馬券後就可以去觀看比賽啦！可以到戶外觀賞，如果怕熱或是下雨的話也可以待在室內，裡面都有提供螢幕直播。

4. 觀看比賽結果

待所有賽馬衝過線後，螢幕上會顯示賽馬的排名和時間，千萬別急著把馬券丟掉了！如果賭贏了就趕緊拿著馬券到自動售票機領獎金吧！

東京競馬場座位介紹

1. 富士遠景看台

如果不想人擠人、站著觀看賽事的話，也可以選擇提早上網預約位子，東京競馬場的看台區共設有13,750個座位。最便宜的座位價格從800日圓起，最貴的座位是10,000日圓，運氣好遇到天氣晴朗的時候，還有機會從看台遠眺富士山喔！

2. 看台前方空地

不想事先花錢預約位子的話，建議可以提早到這邊佔位，這邊的位子是先搶先贏的，最前方早早就有很多馬迷拿著單眼和長焦鏡頭在等待賽事了呢！通常越靠近終點線的位子越搶手，在比賽尾聲時，會有十幾匹馬從你眼前如疾風般衝過終點線，想想就讓人覺得熱血沸騰了吧！臨場感十足！

3. 場內野餐區

若想要悠閒一點的氣氛也可以帶著一塊野餐墊到場內的草皮區，由於這邊距離賽道稍微有些距離的關係，人相較於場外來得更少一些，很適合想要休閒度過下午順便再來個野餐下午茶的人喔！

賽馬場設施介紹

1. 賽馬場場地

東京競馬場的賽道共有三種，分別為草地、泥地和障礙賽道，每個時期都有著不同的賽事，若有特別想看的賽事不妨可以先上JRA日本中央競馬會查詢喔！

2. 競馬博物館

博物館內展出各種關於賽馬的展品，如發馬機、歷年名馬的雕像等，也會不定時舉辦限定展覽。

地點：東京競馬場內

營業時間：平常日10:00-16:00、競馬日10:00-17:00（週一二固定休館，每月臨時休館日可上JRA競馬博物館查看）

門票：平常日免費、競馬日需負擔入場費



3. 馬匹互動

場內除了賽馬外還有各種可以與馬匹互動的機會，如馬車試乘、騎馬體驗和馬術表演，這些全都是免費的活動！要稍微注意的是，馬車試乘每次共只有130個名額，建議提前至少10分鐘前往排隊、領取號碼牌，才不會撲空喔。馬車試乘是從13:30開始，但會從13:20開始發放號碼牌。

馬車試乘時間：13:30



4. 兒童設施

不只是大人可以體驗賽馬場的樂趣，小孩當然也行！馬場內有特別為小朋友設計的各種遊樂設施，從溜滑梯、盪鞦韆到迷你新幹線都有！

馬場外的日吉丘公園也有一個海盜船造型的大溜滑梯喔！旁邊甚至還設有免費的煎茶和飲水機，實在是太貼心了啦！

5. 賽馬場餐廳

賽馬場內有著超過60家的餐廳及商店，鹹食、甜食、速食和啤酒通通有，馬場外也有各式餐車，一定能找到自己喜歡的美食！

看完介紹會不會覺得跟印象中的賭馬不一樣呢？賽馬對日本人來說不只是單純的賭博，更是一種歷史文化。東京競馬場又是離東京市區最近的中央直營賽馬場，是一個不管男女老少、國籍，都很適合前來參觀、旅遊的地點，若想體驗看看日本當地特色文化，那或許東京競馬場會是一個好選擇！

