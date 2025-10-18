Airbnb安全入住7大貼士　檢查「這些地方」防盜防偷拍旅途更安心

2008年，一場三藩市的設計大會讓三位年輕人萌生一個點子：將家中客廳鋪上幾張充氣墊，租給找不到住宿的參會者。他們將這個點子命名為AirBed&Breakfast，也就是今天全球熟知的Airbnb。



短短十多年，Airbnb已在全球220多個國家和地區開枝散葉，成為許多旅人首選的住宿平台。然而，正因為它不是飯店，也讓安全問題更需要你我自行把關。

住在Airbnb能讓你更貼近當地生活，但畢竟它不是像酒店般有統一安檢。因此，旅遊專家提醒：進門後的幾分鐘，能幫你睡得安心、旅程更順利。旅行前記得收藏！

1️. 關燈用手機手電筒 搜一搜可疑之處

部分不法房東曾在煙霧報警器、插座、鐘錶甚至浴室燈具中，藏匿針孔攝像頭。專家建議關燈後打開手機手電，快速掃一圈房間，發現鏡面反光即可及時處理。

2️. 檢查WiFi網絡設備是否正常

下載類如Fing的網絡掃描app，查看是否有陌生設備接入，或是否有WiFi名稱隱藏異常。若發現疑似偷窺器材，可用衣物或行李覆蓋，避免被偷拍。

3️. 貴重物品先鎖進保險箱或帶上防盜袋

入住後先確認房內是否有保險箱。如果沒有，建議自備小型密碼鎖箱鎖價值物品，如護照、相機、筆記本，可選Pacsafe等旅行防盜品牌。

4️. 檢查煙霧與一氧化碳探測器是否正常工作

國外不少住宿發生火災或一氧化碳中毒事故。所以入住後記得觸碰煙霧和CO探測器，確認其閃燈或蜂鳴正常。若住宿時間較長，可以自備簡易型檢測器。

5. 熟悉房間格局與緊急出口

放好行李後，不妨繞屋走一圈：前後門、窗戶、陽台哪個可以逃生；急救箱、滅火器、樓層出口在哪裏。出門前留意附近是否有醫院、藥局、超商，遇突發狀況可快速反應。

6. 低樓層或窗戶眾多時，要提升安全配置

若住在一樓或打開窗戶較多的地方，可以隨身攜帶：

1. 門夾式警報器：有人開門時響警報

2. 便攜門鎖：從內部多一道安全防護

3. 移動感應器：偵測靠近門窗自動警示



再加一招：即時分享位置訊息

不管是獨旅、情侶遊還是家庭出遊，建議將住宿地址與預計入住時間發送給信任的親友，或使用找朋友類應用同步定位。着陸後確認WiFi網絡連線穩定，才更有安全保障。

簡短提醒小貼士

安全入住Airbnb，從進門後的第一分鐘開始。這些簡單步驟可能只要花5分鐘，卻能幫你睡得安心、旅程更順暢。旅行，是享受，不該被安全陰影籠罩。歡迎分享給身邊要出國住Airbnb的朋友們，讓大家都能住得放心、玩得安心！

