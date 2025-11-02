韓國靚衫哪裏買？明洞/弘大/梨大必逛店鋪懶人包　平價時尚必看

那些好看又不貴的韓國美衣哪裏買？許多小仙女們來韓國除了要吃美食，追星，買化妝品以外，囤一些又美又仙且價格良心的衣服也是旅遊的主要目的之一！但初次來韓國的小仙女們可能人生地不熟，並不知道去哪裏買衣服最合適，哪裏的衣服既漂亮時尚，價格又便宜。



通過這篇買衣合集，下次來韓國的時候就可以集中去這些地方，買幾件又漂亮性價比又高的衣服帶回去吧！

明洞

素有「購物天堂」之稱的明洞，自然也聚集了最新款式，最流行的漂亮衣服。不僅有許多連鎖的韓國本土服飾品牌，像「MIXXO」，「ROEM」，「8SECONDS」等服裝店，在明洞都能找到，衣服的價格偏中等，不過遇上打折的時候也是相當便宜的哦！

除了這些連鎖的品牌服裝店以外，明洞也有一些不那麼容易發現的韓國本土小眾品牌，不僅設計感十足，質量也是不錯的，重要的是價格也是十分善良！比如1萬韓元（約港幣56元）的T恤，2萬韓元（約港幣112元）的連衣裙等等，價格基本定位在5,000~40,000韓元（約港幣28元~225元）左右，來明洞的時候不妨去淘一淘，也許會滿載而歸哦！

明洞便宜又好看的人氣美衣店鋪集合

Brand Market 明洞店

「Brand Market」明洞店位於明洞主街旁邊的一個衚衕，位置十分方便好找。這是一家深受年輕人喜愛的潮流女裝連鎖店，主打淑女風、休閒風服裝，從中學生到上班族都可以穿的服裝款式均有涉獵。低廉的價格當然是店鋪最大的亮點啦，在這裏你可以用近乎批發的價格買到單件的上衣。

店內從襯衫到連衣裙、牛仔褲等等服裝種類多樣，設計款式、顏色的搭配也令人眼前一亮。韓國女團Twice還是練習生的時候也曾經來過哦！

mini brand（舊 Brand Market 明洞店）

地址 : 首爾特別市中區明洞10街15（B1F）

交通 : 4號線明洞站8號出口，步行3分鐘



弘大

弘大是年輕人的天堂，各種風格的潮店自然是必不可少的。從2號線弘大入口站9號出口出去的話，SPAO、H&M等品牌就在眼前，而且經常有各種打折活動或反季促銷，新品促銷等等，風格也是各不相同，來弘大的話順便逛逛再走哦！

如果想買些更加個性的衣服，不妨再往裏走走，新興起來的2~3層如集裝箱一般密集的衣服賣場，款式眾多且價格非常善良哦！不過切記衝動購買。另外還有整條街的各種風格的小店鱗次櫛比，都逛完的話恐怕要花費不少時間呢！

相關文章：首爾必逛時尚購物攻略 從弘大潮牌到明洞美妝一次睇（點擊放大瀏覽）👇👇👇

弘大時尚又靚麗的人氣美衣店鋪集合

1. STYLENANDA 弘大總店

網店起家的STYLENANDA特別受喜歡追求時尚的年輕女性們的喜愛，特別是其旗下的彩妝品牌「3CE」在國內可謂是擁有相當高的知名度了。目前已經開了幾家實體店，但是在弘大開設的第一家總店仍是許多韓國年輕顧客還有外國遊客們都喜歡去逛的地方。

店內共3層，1層主要銷售「3CE」的產品，2~3層是非常時髦有風格的衣服以及鞋子配飾等，4層是少女心滿滿的咖啡店哦！

STYLENANDA 弘大總店

地址 : 首爾特別市麻浦區卧牛山路29Da街23 (1～4F)

交通 : 京義・中央線弘大入口站7號出口，步行5分鐘



2. LIZE AND MILKCOCOA（弘大店）

「LIZE AND MILKCOCOA」是網店品牌「milkcocoa」旗下設立的精品複合店,位於弘大步行街的中心地區。

共有3層，地下1層主要出售打折商品；1層則以外套、針織衫、蕾絲等商品為主；2層可以買到各式各樣的裙子還有小碎花風格的衣服。另外，1層還陳列了各式各樣的小飾品、流行搭配、黑色系商品，非常受韓國年輕女性們的歡迎，時間充足的時候一定要來這裏精心挑選一番哦！

LIZE AND MILKCOCOA（弘大店）

地址：首爾特別市麻浦區和諧廣場路94-3 1樓

交通：京義・中央線弘大入口站9號出口，步行8分鐘



CHECK！弘大最好逛的三條購物街

如果不熟悉弘大的話，可能到達以後並不知道怎麼逛，其實弘大逛街的地方也很集中哦。一些時尚品牌和最新潮流集中的街道主要有三條，即停車場街，多福路和弘大入口站各路口處。

1. 停車場街

停車場街顧名思義有一條長長的寬寬的停車場，而停車場兩側則聚集著許多美食店，咖啡店，占卜店，以及性價比很高的各種風格的服飾小店，飾品小店，最新的服飾潮流都可以在這裏找到，女生們喜歡的百搭的襯衫，裙子，打底等等不到一百元人民幣的價位都可以挑到手軟！有些白襯衫等不允許試穿，所以買衣服的時候一定要考慮清楚，不要因為便宜就無節制地買哦，在這裏可以一直逛到深夜呢！

上文介紹的「LIZE AND MILKCOCOA」，「87MM」，「rolarola 」都在停車場附近哦！其它有名的店鋪還有集服飾與化妝品為一體的韓國本土人氣時尚品牌網店「IM VELY」的實體店；各種各樣時尚襪子的專賣店「Socks market」；以及太陽鏡最時尚的品牌「GENTLE MONSTER」也在附近！

2. 弘大多福路

弘大入口站後方往新村方向的弘大多福路及附近的購物大街也是韓國年輕人們最喜歡去逛的地方！這裏有許多非常有個性的小店，一些網店的實體店也會選擇開在這個地方，比起停車場街更安靜一些，新潮的飲食店和咖啡廳一個接一個，來這裏享受一下旅行中的閒暇也不錯哦！

旗下有潮牌3CE的「STYLENANDA 弘大總店」也在附近；在韓國20~30歲女性當中相當有人氣的韓國時尚女裝網站「chuu」的弘大店也在附近，它家的-5kg Jean牛仔褲可是顯瘦必備單品哦！還有非常甜美風的「Sweet Pea」，以及專門銷售各種風格鞋子的網店牌子「SAPPUN」其中的弘大店也在這裏！

3. 站前街—弘大入口站路口處

站前街就在首爾地鐵2號線弘大入口站9號出口出站後的路口處及其延伸的周邊，9號出口是許多人來弘大時相約等待的聚集地。大街兩側有人氣休閒品牌店、有美食餐廳的購物百貨、化妝品店等，是男女老少都能盡情購物的地方。

附近有韓國代表性的鞋類品牌「SHOOPEN 弘大店」，各種款式的男女時尚多樣且價格合理，是韓國人最常去的鞋店之一；「WONDER PLACE 弘大店」在8號出口和9號出口之間；4口出口旁邊的購物商場「AK& 弘大店」也值得一逛。

梨大

韓國的梨花女子大學可謂是全亞洲最知名的女子大學了，作為女生最多的大學，不僅校園超漂亮，周圍適合逛街的地方，有氛圍的美食店和咖啡店自然也是不少。梨大周邊被稱為「女人街」，要論潮流和時尚，這裏比起明洞和弘大也不遑多讓，要想買更活潑可愛且便宜優質的衣服，來這裏絕對錯不了！

CHECK！梨大不可錯過的三條購物街

梨大相比於明洞和弘大，並沒有很大的連鎖服裝品牌店，只有以一些個體營業的小店為主。其中有三條街道最適合逛街和買衣服，首飾，化妝品之類，下午或晚上時最為熱鬧。其中衣服店鋪最多，價格也最為便宜的是時尚文化街，喜歡逛化妝品店的話一定不要錯過從梨大2,3號口出來一直延伸到梨大正門的主街道部分，以及各種日用雜貨較為集中的梨花52番街商街，逛完這三大部分可以說是網羅到韓國所有的流行啦。

1. 梨花時尚文化街

時尚文化街兩邊的服裝小店密密麻麻地擠在一起，顯得道路有些窄，不過好處就是可以一眼望到許多小店外面擺出來的漂亮衣服。如果想知道韓國女生最新的流行穿衣趨勢，那麼來這裏轉一圈也許就能得到滿意的答案哦。

各個季節的流行單品，夏季的連衣裙，短裙，T恤，春秋季的襯衫，衛衣，褲子，冬季的羊毛衫，針織衫等等，在這裏以1萬~2萬韓元（約港幣56元~112元）的價格可以買多許多非常漂亮的衣服！甚至於秋冬的外套，3~5萬（約港幣169元~281元）的價格也可以買到既時尚又簡約大方的哦！

不止衣服，鞋子和包包同樣能以合適的價格買到，在這裏搭配全身一整套完全不在話下！在韓國，學生或是初入職場的新人都非常喜歡來著這裏買衣服。

2. 梨大站主要街道

梨大站的主要街道是指地鐵2號線梨大站23號出口之間，一直延伸到梨大正門的這一段街道及其附近。街道周圍以化妝品店集中，既想買衣服也想買化妝品的時候來這裏再適合不過了。

韓國主要的化妝品牌在這裏都可以找到，特別是梨大主街這邊還有其它地方少見的化妝品牌，例如實體店較少的韓國天然化妝品牌ISOI在梨大主街就有一家哦！深受亞洲女性喜愛和追捧的韓國彩色隱形眼鏡品牌OLENS也在主街上。

3. 梨花52番街商街

梨花女大正門街道的后街，名稱為「梨花52番街商街」，如今已經是韓國女生中間的熱門地區了。這條街道吸引了許多韓國年輕人在這裏創業，所以相比梨大其它逛街的地方，這裏的特色小店和創意產品更多一些。

像個性的手機殼，手機配飾，便籤紙，明信片等等也能在這裏找到，附近也有咖啡店和飲食店可以歇歇腳哦。

購物小TIPS

1. 部分店鋪無法進行退款。

2. 地下一層有非常多的店鋪，入口可能就是路邊的一個小牌子提示處，因此要多留心服裝店的入口哦！

3. 有的店鋪可能會用現金結算更便宜或不提供刷卡，因此最好提前準備一些現金帶在身上哦。

4. 每家店鋪都有自己的服裝風格，可以多逛幾家後再購買哦！

5. 一些較為貼身的，無拉鍊，淺色系的衣服可能不能試穿，試穿前請諮詢店裏的工作人員哦。



【本文由「韓巢網」授權轉載，更多內容可查看原文。】