福田11號線福星站11間美食推薦　脆皮雞煲/澄海鵝腸/潮汕打冷糖水

深圳地鐵11號線新站「福星」啟用，出站步行不遠是片小小的「美食聚集地」，有脆皮雞、潮汕小吃、夜粥排檔，跟着這篇文章，去吃福星站吧。



福田福星站周邊11間美食推薦

1. 開了9年的脆皮雞老店

在福田村開了9年的清遠貴和緣脆香雞煲，店裏的只有一款招牌的脆皮雞，都是來自清遠的走地雞，雞肉緊實脆香。入鍋煮10分鐘左右便能開吃，涮煮後的肉無油脂，入口爽脆。

鍋底同樣只有1款選擇，新鮮的雞骨斬件，加入五指毛桃、枸杞、蟲草花、黨參等多款藥材熬製，湯底清甜回甘。薑蓉醬每天新鮮調製，還有小米椒醬油。

清遠貴和緣脆香雞煲

地址：深圳市福田區福華路漾福居1樓商鋪

營業時間：16:00-次日06:00



2. 深圳少見的峽山酥麵

從汕頭潮南的峽山老街開來的老牌酥麵店，已經開了57年。將潮汕「做桌」食材放進麵裏是這家店的特色，湯麵裏標配6大樣：蝦棗、魚圓、肉餅、髮菜圓、瘦肉、粉腸，還可以另外加料魷魚、魚皮餃和墨斗圓。

「酥麵」的「酥」，在潮汕話裏是「爽脆」的意思，麵條紮實勁道，上桌一定要趁早吃，不然容易坨成一片。

峽山圓興湯麵

地址：深圳市福田區福慶街135號

營業時間：10:00-23:30



3. 巷子裏的惠來小吃店

炒粉簽用的是惠來特產紅薯粉，吃起來口感比較韌，還有點甜口。

粉簽有兩種炒法，濕炒和乾炒，店裏只做乾炒。配料標配的韭菜和豆芽，老家來的肉餅和菜脯粒也不能少，這樣吃起來才是那個味。乾炒的汁水會收得更緊，吃起來更香，但會有點乾，最好搭配湯一起吃。

海發燉鳥

地址：深圳市福田區福星路貝底田坊135棟

營業時間：16:00-次日04:00



4. 三十多年老牌糖水

貝底田坊的居民樓下的黃記潮汕甜湯，是福田村街坊的日常打卡店，走過路過，都會點一份帶回家。

小店門口的煮的招牌甜芋，每天都是新鮮熬煮，糖水包裹下的芋頭和番薯，內芯軟糯可口，香氣十足，懂吃的潮汕人還會加一塊甜肉，焦脆有彈性。此外還有招牌的8款甜湯，可以根據自己的喜好，自由選擇搭配。也可以單點幾碗，再進行混搭。

黃記潮汕甜湯

地址：深圳市福田區福慶街35號貝底田坊87棟-3

營業時間：14:00-次日02:00



5. 自選潮汕大排檔

在牛巷坊開了10多年的潮汕打冷店，以前無名無招牌，長期熟客才能找到。現在叫「牛巷番薯粥」，帶火了整條牛巷坊。

店裏沒有菜單，想吃甚麼直接跟店員講，份量按人數打。桌桌必點番薯粥+紅肉麻葉，是地道的潮汕風味。店裏還能吃到30多款生醃、魚飯和炸果肉等經典小吃。

牛巷番薯粥

地址：福田區福星路牛巷坊54-1

營業時間：17:30-次日06:00



6. 每天300條鵝腸，賣完收檔

主打澄海滷水火鍋的小店，鵝腸是他家最受歡迎的涮菜，每日從澄海運來店裏，只有約300條左右，賣完就收檔，明檔現點現切。

爽脆可口的鵝腸蘸着蒜泥醬吃才是正宗味道。其他推薦菜：鵝肝、鵝胗、鵝血和浮豆腐。

回味澄海鵝腸火鍋

地址：深圳市福田區福星路牛巷坊72-2號

營業時間：17:00-次日04:00



7. 13年粉粿小店

在福田村做了12年的粉粿，是肥姨一家開的家庭小鋪。

招牌就是紅桃粿，有甜口和鹹口，通常做的是鹹口的，3元/個（人民幣，下同），也有很多老鄉來批量定製，內餡也可以做成芋頭等之類。還有潮汕廣章、薯粉粿等各式粉粿，從早上8點開門一直忙到晚上，每天最後一批粉粿在下午4點左右出爐。

肥姨美食粉粿

地址：福田村西頭坊25棟101號鋪

營業時間：08:00-20:00



8. 主打洪陽炒飯

炮哥開新店了，從以前小巷裏一個人打理小店，變成了現在4、5個小師傅一同炒飯的餐廳。賣的還是一碗招牌的「洪陽炒飯」。

豬油必須每天新鮮炸，香菇和五花肉要用秘製醬料現滷，大米要選用更飽滿的東北香米，再加蝦米、包菜、雞蛋、香葱，出鍋的炒飯顆粒分明，色澤金黃。

阿炮洪陽炒飯

地址：深圳市福田區赤尾村1棟1號商鋪

營業時間：11:30-14:00、17:30-23:00



9. 潮汕海鮮粿條

孫記做的是汕頭口味的湯粉，有海鮮的，有豬雜的，當然，用的是潮汕的粿條。

孫記的湯喝起來特別清甜，沒有其他雜味，走的時候才看到原來大鍋的雞骨架高湯每天都這樣煮着呢。20元一碗的湯料也顯得很充實，有大顆的蚵仔，蘸上自家做的辣椒醬，鮮得來帶着蚵仔特有的腥甜味。

孫記粉麵店

地址：深圳市福田區福安街55號

營業時間：11:00-23:00



10. 潮汕炸粿條卷

店裏最出圈的是這款炸「腸粉」，整片粿條裹着餡料，整條油炸，就是小時候校門口炸豬腸粉的味道。

炸好後會刷上咖喱粉，花生粉等……原味粿條炸後外表酥脆，內裏糯糯，如果覺得味道太素，可以試試看裹火腿，很有小時候的味道。

肥肥油炸

地址：深圳市福田區福慶街貝底田坊36號樓

營業時間：14:00-次日3:00



11. 深夜薑薯豆漿，配油條

潮汕人的豆漿可以加各種配料煮，薑薯、芋圓、酥圓、雞蛋、燕麥、腐竹等。

趁熱喝這碗醇厚的豆漿，暖心暖胃，還要配現炸小油條，泡在豆漿裏吃，更美味。還有很多炸物小吃。

滴滴豆漿鋪

地址：福田區牛巷坊128號-1

營業時間：19:00-次日03:00



一起去福星站吃吃喝喝啊~以上排序不代表排名。