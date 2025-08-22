台灣旅遊 | 嘉義阿里山7間特色餐廳推介　苦茶油雞鮮嫩多汁必吃

日出、鐵道、流雲、飛瀑，還有層次分明的茶園風光及原鄉人文，台灣嘉義縣阿里山不只坐擁了壯闊雲海與山林美景，這裡還隱藏了很多遠離塵囂、風格獨特、餐飲大受好評的人氣店家。像是如宮崎駿動畫裡童話小屋的阿將的家23咖啡館；隱藏在來吉部落，Hana廚房見證愛情的創意美味；被山嵐美景包圍，品茗醇厚回甘霧裡村的茶香。來阿里山，除了奮起湖老街你有更多的選擇。



推薦7間最受網友歡迎的阿里山特色美食，藏在秘境中的美味全都一網打盡，阿里山美食攻略，舌尖上的絕妙饗宴。

阿里山必吃美食

1. Hana廚房

美麗南非的女孩嫁給了來吉的鄒族勇士，見證愛情故事的Hana廚房，坐落在阿里山的來吉部落市集，將鄒族的料理結合南非的美食，好味道讓許多遊客慕名而來。山林中的用餐環境靜謐美好，寬敞的露台景色盡收眼底，每天限量出爐的手工麵包總是轉瞬間就銷售一空。

運用當地的部落農特產製作出的創意料理，美味與健康兼具，推薦必點烤肉盤、蒜味起司披薩、南非綜合盤，烤肉香氣十足、窯烤披薩餅皮鬆軟，咀嚼後麵香更濃郁非常好吃。

Hana廚房

店家地址：嘉義縣阿里山鄉來吉村4鄰87-3號三叉路口

連絡電話：0975-117-15

營業時間：11:00～17:00（週一、二公休）



2. 霧裡村喫茶會所

樟樹湖得天獨厚的山馨雨露，常年雲霧繚繞，就像身處夢幻仙境一般，吸收高山精華的茶葉，入喉芳香甘醇。

霧裡村喫茶會所座落在海拔1200公尺的山腰處，店內提供百冠製茶自產的高山茶、茶點、麵食等，用餐環境分為室內及室外兩區，店內面向遠山的大面落地窗，引進自然的日光與窗外的美景，天氣好時坐在戶外座位區，可以呼吸清新空氣，沐浴在暖洋洋的日光下，靜靜欣賞阿里山層層疊疊的茶田，景色十分療癒迷人！

霧裡村喫茶會所

店家地址：嘉義縣梅山鄉14號附20

連絡電話：05-266-1036

營業時間：11:00～17:00（週二、三公休）



3. 游芭絲鄒宴餐廳

位於達娜伊谷附近的游芭絲鄒宴餐廳，2025年迎來全新面貌，改裝後的竹編隔間與吊燈讓空間更加美麗，在周遭自然山林景色襯托下還散發出一絲神祕氛圍。以相思木煙燻香腸、雞肉、山豬肉，香氣撲面而來，加上山林中採擷的四時食材，以傳統廚藝烹煮，光是食物原味就已滿足味蕾，鄒族飲食文化的美妙饗宴，一定會讓你滿意。

身為阿里山地區極受歡迎的餐廳之一，進場用餐記得LINE線上預約，才能享受美食美景不久候喔！

游芭絲鄒宴餐廳

店家地址：嘉義縣阿里山鄉山美村山美1之8號

連絡電話：0928-222-583

營業時間：11:00-16:00、17:00-19:30（週二、三公休）



4. AjangHome 阿將的家23咖啡館

綠樹蔭、石頭屋，沿著石板小徑往裡走，一棟棟童話小屋、一處處恣意生長的植物，四處可見胖嘟嘟的多肉植物和穿梭在房舍之間的可愛小貓咪，人人都形容這是有的場景，其實這是老闆夫妻親手打造，早期鄒族部落的縮影。

阿將的家有民宿、露營區、咖啡館，最有名的就是阿里山的手沖咖啡，菜單上還有茶飲、獵人飯糰、米鬆餅、果醋等，在露台用餐區一邊品味著香醇的阿里山咖啡，一邊眺望著茶園和綠色山林，心情舒暢忘卻煩憂。

AjangHome 阿將的家23咖啡館

店家地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村四鄰129-6號

連絡電話：至05-2561-930

營業時間：09:00-12:00、13:00-16:30、週日到17:00（週二、六公休）



5. 永富苦茶油雞

永富苦茶油雞是阿里山的必吃餐廳，每到假日人氣爆棚，有時候就連平日都一位難求。

招牌的苦茶油雞，肉質鮮嫩、外皮酥香、飽滿多汁不乾柴，千萬不要浪費盤子裡的苦茶油，記得把苦茶油淋在飯上，是只有饕客才知道的高級吃法，再點上一份苦茶油麵線、芥末豆腐、山芹菜等，讓人一口接著一口停不下來，餐廳無法提前預訂，只接受現場候位，要早點去才不會錯過美味。

永富苦茶油雞

店家地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村樂野114-2號

連絡電話：05-256-1488

營業時間：11:00～14:30、16:00～18:30 (週二、五公休)



6. 佐一茶屋

佐一茶屋日式小屋的外觀雖然不是非常顯眼，但是內部環境舒適清雅。用餐空間分為一般的桌椅座位及和式景觀座位兩區，靠窗的景觀座位區，從大窗看出去層層山巒遠近交疊，深深淺淺的綠和藍天與山嵐，美的就像是一幅畫，若要坐在靠窗的地方一定要先預約。

提供茶泡飯定食、軟法拼盤、兒童餐、炸物、串燒等日式料理，必點鰻魚蒲燒茶泡飯定食，搭配上阿里山的山葵味道很溫和不嗆辣。

佐一茶屋

店家地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村一鄰2號附9

連絡電話：0975-913-068

營業時間：08:30～20:00



7. 山賓餐廳

阿里山森林遊樂園區內的人氣餐廳，自1983年創業，至今已超過30年歷史，從阿里山火車站5分鐘內步行可抵達。山賓餐廳主打超人氣的石頭火鍋，搭配特產虹鱒魚、竹雞、山豬肉、轎篙筍等山產料理。

這裡的合菜價格十分親切實惠，餐廳也特別重視環境清潔，曾多次榮獲嘉義縣食品安全衛生優等獎，多年來深受觀光客歡迎，總是座無虛席。超過30年好口碑的家常風味，尤其是寒冷的冬天點一個石頭火鍋，熱呼呼的湯不知暖過多少人的胃。

山賓餐廳

店家地址：嘉義縣阿里山鄉19號

連絡電話：05-267-9633

營業時間：10:30～14:30、16:00～20:30



阿里山美食常見問題

1. 阿里山必吃美食有哪些？ HANA 廚房、游芭絲鄒宴餐廳、永富苦茶油雞都是很推薦的阿里山必吃美食。 2. 阿里山森林遊樂區最熱門的餐廳？ 山賓餐廳。 3. 阿里山適合喝下午茶的餐廳？ 阿將的家23咖啡館、霧裡村喫茶會所。

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】