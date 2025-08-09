旅遊注意｜搭飛機報到完亦會遭拒載？買機票時要小心「這1點」

即便成功購票並完成報到，也不代表一定能上機。



一對從英國伯明罕出發的情侶，近日在前往西班牙馬略卡島途中，親身經歷了航空公司未事先通知就拒絕登機的無奈情況，引發關注。

優先完成報到「反遭取消機票」

根據《每日郵報》報導，英國健身教練Scott McCormick與女友Helena Boshwick原訂5月1日搭乘瑞安航空（Ryanair）從伯明罕飛往西班牙馬略卡島，參加結合「度假與健身」的活動，怎料，2人按時抵達機場完成報到並前往登機門，卻在最後一刻被告知飛機已滿，僅能擇一登機。

而這全因2人購票時未加購「指定座位」，選擇免費自動配位，儘管他們是最早抵達登機門的乘客之一，仍因優先順序落後，在掃描登機證後被要求暫候安排，直到所有旅客登機完畢。

「我們不願意分別待在不同國家好幾個小時。」



Scott McCormick當場情緒潰堤，堅持不接受分開搭機，經多次交涉、抗議後，航空公司最終才允許2人改搭下一班航班，並承諾退還原航段票款，讓他不滿直言，

「整個過程中，完全感受不到一絲關心、同理心。」



「把乘客當皮球」瑞安航空緊急回應

對此，瑞安航空表示，原本預計執飛的波音737-8200擁有197個座位，但因臨時調度改用僅有189席的737-800，才導致部分旅客無法順利登機。

而旅遊網站《Which?》編輯Rory Boland則認為，有些航空公司為了追求更高利潤，常故意超賣機位，賭有乘客臨時缺席。

據了解，依據相關法規，只要旅客從英國、歐盟機場出發，或搭乘當地註冊航空公司，即使遭遇拒絕登機，航空公司也必須依法提供賠償。

其中，若旅客未違反規定且準時報到，即使未預先選位，也享有完整搭乘權利，但如無人自願讓位，航空公司才能進行「強制踢飛」，並應提供改搭班機、住宿、交通安排、賠償金，長程航班的補償金額最高可達520元英鎊（折合約5,450港元）。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買機票「自動選位」小心了！苦主慘遭拒載 潛規則曝：報到完也未必能登機】