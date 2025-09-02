行李箱｜搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事 曾救過她2次
撰文：陳映蓉
出版：更新：
旅遊注意｜去旅行最怕就是搭飛機後行李不見或者在運送過程會遭損毁，後續的索償程序更需要提交不少文件及證據，也要花時間跟航空公司及保險公司周旋，有損旅遊的好心情。不過，原來只要在託運行李前做對1件事，就可以成為索償最有力證據！
旅遊網紅教託運行李前必做1件事 成為索償最有力證據
美國旅遊網紅Robin Taylor曾在社交平台TikTok上分享，建議網民排隊託運行李時，可以先拍下行李箱的照片和影片記錄外觀，倘若行李箱有損毀，可以成為向保險公司索償的最有力證據；如果行李箱遺失，也可以讓機場失物組更有效地尋找行李。Robin Taylor亦指出此方法救過她兩次。
行李箱索償步驟懶人包 輕微刮花有無得Claim？
在行李帶取回自己的行李後，應該先仔細查行李有沒有損壞，一旦離開機場，航空公司有可能拒絕承擔責任。一般而言，輕微花痕或刮痕都在航空公司免責範圍內，倘若是嚴重損壞，就要按以下步驟申請索償。
步驟【1】攜同行李箱到航空公司的行李服務櫃檯進行申報
步驟【2】雙方檢查行李箱損壞狀況及拍照記錄，並檢查箱內物品有否損壞
步驟【3】由職員填寫行李事故報告，旅客須取回報告副本
步驟【4】保留損毀的行李箱、登機證、行李託運牌及條碼貼紙
步驟【5】若航空公司即場提出賠償方案，則須額外保存和解協議副本
步驟【6】就未獲賠償部分向保險公司遞交申請，並附上上述文件及行李箱購買單據