韓國光州景點推薦　5·18民主聖地/博物館/良洞市場｜附交通和地址

位於韓國西南部全羅南道的光州從古時起便是繁華城市，從不缺少美食和娛樂。小編在這裏集合了一下光州市內的景點介紹給大家，主要分為與重要歷史事件「光州事件」有關的「光州雙年展」為代表的藝術・文化景點，方便購買紀念品的購物街等主題。



1980年的光州記憶

現在的光州作為「民主化聖地」而聞名，這其中不得不提的就是發生在1980年5月18日到27日的「光州事件」。「光州事件」主要是指社會活動家和學生、市民一起對抗韓國戒嚴軍發生的一系列衝突事件，在韓國也被稱為「5・18民主化運動」。光州市還保留有許多與當時事件有關的景點，去轉一轉也不錯。

1. 國立5.18民主墓地

為了悼念「光州事件」中的犧牲者而在北部郊外設立了國立5.18民主墓地。裏面設有陵園、遺像館、展示館等，不僅是遺屬們，前來祭拜的國內外遊客也很多。

國立5.18民主墓：地位於光州市郊外，無數光州事件犧牲者長眠的地方

地址 : 光州廣域市北區民主路200

交通 : 1號線錦南路4街站光州站，出租車約20分鐘



2. 5.18紀念公園

為了記憶不被忘卻而建造的公園。從位於光州市廳的行政・商業中心的「光州華美達廣場酒店」步行過去即可。公園由紀念文化館，教育文化館以及五月樓等構成。公園內樹木茂盛，作為休息或散步的地方也不錯，已成為頗受歡迎的都市綠洲。

5.18紀念公園：展現「光州事件」的公園

地址 : 光州廣域市西區內防路152

交通 : 1號線雲泉站3號出口，步行5分鐘

小貼士：光州廣域市西區雙村洞1268/062-376-5197~8/區域內24小時開放，各個設施可能有所不同／全年無休／免費



3. 舊道廳・錦南路

搬遷以前的道廳和向前面延伸出的道路曾是市民示威、組織戒嚴軍等事件的現場。現在逐漸發展成了繁華的商街，但是大路上的建築很多還是80年的老樣子。

舊・全羅南道廳大樓

地址 : 光州廣域市東區文化殿堂路38



4. 全南大學

事件開始的地方。18日上午學生們抗議戒嚴軍禁止出入校門的命令，在學校大門前發生了最初的衝突。現在校門的樣子雖然已經變了，但是因為光州事件前來參觀的遊客並不少。

全南大學（光州校區）

電話號碼 : 062-530-5114

地址 : 光州廣域市北區龍鳳路77



5. 日本殖民下的另一起反抗事件

與光州事件一起廣為人知的另一個民主・和平運動就是發生在1929年到1930年的「光州學生獨立運動」。這場運動最初由韓日學生間的口角引起，最後發展成為4萬名學生參加的大規模抗爭運動。相關的場所也成為了有名的景點。

光州學生獨立運動紀念歷史館

地址 : 光州廣域市北區樓門洞



尋找藝術與文化的餘香

以「光州雙年展」為代表的光州市是一座文化與藝術欣欣向榮的城市。雙年展展館附近是國立光州博物館和光州市立博物館以及光州民俗博物館等一系列博物館聚集的地區。

除此之外，地鐵文化殿堂站一帶也以亞洲文化中心化為目標建造了「亞洲文化殿堂」建築。

1. 光州雙年展展館

1995年開始的韓國最初的雙年展（每2年舉辦一次的國際美術展）。現在是每雙數年的秋季舉辦大約2個月。除此之外，主辦方和展館都相同的「光州設計雙年展」每年與「光州雙年展」交替舉辦。在這裏可以看到世界級的藝術作品和設計界最頂級的作品，吸引着國內外許多遊客慕名前來。

光州雙年展：韓國最大規模的國際美術展

地址 : 光州廣域市北區雙年展路111 （各地）

交通 : 光州站，免費循環巴士約8分鐘



2. 國立光州博物館

為了保存全羅南道的文化遺產而於1978年設立的國立光州博物館，2010年9月重裝開業。館藏物品超過6萬5千件，其中不乏珍貴的國寶和文化遺產。先史時代~近代的文物劃分為不同的時代・主題進行展示，另外還有特別展出和兒童博物館。

國立光州博物館：韓國西南部歷史與文化的結合，光州市最大的博物館

地址 : 光州廣域市北區河西路110

交通 : 光州站，出租車約10分鐘



3. 無等山國立公園

無等山位於韓國光州市的東北部，是橫跨和順郡和潭陽郡的山群。在山頂上可以看到白堊紀時期被認為是火山痕跡的柱子形狀岩石和柱狀節理帶。無等山坡度比較緩和，容易攀登，深受登山初學者和一般遊客的歡迎。

無等山國立公園：位於韓國光州的風景優美之地，體驗韓國國民運動「登山」的樂趣

地址 : 光州廣域市北區無等路1550 （一帶）

交通 : 1號線鶴洞・證心寺入口站光州站到舊路登山入口，出租車約10分鐘，使用登山路



4. 光州民俗博物館

展示19世紀末~20世紀初的傳統村落面貌和衣食住行、婚喪嫁娶的風俗文化。

光州民俗博物館

地址 : 光州廣域市北區捿霞路48-25

小貼士：北區龍鳳洞1004-4/062-613-5337/9:00~18:00

閉館30分鐘前停止入場／周一，元旦，法定節假日之後一天休息／入場費500韓元



5. 光州市立美術館

有常設展館，特別展館，東洋畫家許百鍊紀念館等。在日僑胞何正雄捐贈的何正雄展館內可以看到夏加爾、畢加索的名畫。

光州市立美術館

地址 : 光州廣域市北區河西路52

小貼士：北區雲巖洞164/062-613-7100/9:00~18:00

周三營業至21:00點，閉館30分鐘前停止入場／周一，元旦，春節、中秋當天休息／入場費500韓元



購物！推薦市場和購物街

光州是西南部最大的城市，市中心有很多當地人絡繹不絕的市場和購物街，以及適合選購禮品的觀光街道。

並且光州綜合客運站附近的新世界百貨（光州店）和易買得，光州火車站附近的NC百貨等位置方便的百貨商店和大型超市都很適合購物。

1. 良洞市場

全羅南道規模最大的傳統市場。市場內有韓服、婚禮用品、食品等不同類型的超過1000家商店，還有全羅南道有名的魚醬和生拌斑鰩等。市場的一角還能找到活的雞鴨等。

良洞市場：因斑鳐和烤雞而名聲大噪的光州最大的傳統市場

地址 : 光州廣域市西區川邊左路238

交通 : 1號線良洞市場站1、2號出口，步行1分鐘



2. 藝術街

位於舊道廳和錦南路附近區域，約300米長的一條路上聚集了民間工藝品、手工雜貨店，畫廊，小劇場等90多家店。周六會舉辦每月一次的跳蚤市場。雖然店鋪會有所不同，但是大多會在晚上7~8點左右關門。

小貼士：東區弓洞一帶／營業時間，休息日根據店家有所不同



3. 錦南路地下商街／錦南路・忠壯路

舊道廳前面延伸出去的錦南路和旁邊的忠壯路是光州第一大繁華街。以小規模的商店為主，也能看到在首爾常見的化妝品商店。除此之外，從地鐵文化殿堂站延伸到錦南4街站的地下商家主要銷售物美價廉的女裝和鞋子。

4. 光州的特產

光州特產最有名的要數用羊毛和黃鼠狼毛皮製作的狼毫筆。被列為無形文化遺產的匠人技術得以傳承。

無等山上栽培的綠茶春雪茶和螺鈿工藝品是可以代表這一地區的特產。在各個藝術街和工藝品銷售館裏都能找到。

